Chcesz cieszyć się pięknymi kwiatami już wiosną? Wybierz bratki! Te urocze rośliny są łatwe w uprawie i odporne na chłody.

Oferta bratków w sprzedaży wczesną wiosną jest niezwykle bogata. Można wybierać spośród wielu odmian bratków różniących się nie tylko kolorem kwiatów, ale także ich wielkością. Dzięki wczesnej porze kwitnienia, bratek ogrodowy jest popularną wiosenną ozdobą balkonów i tarasów.

Jakie bratki wybrać do sadzenia?

Odmiany bratków różnią się nie tylko wielkością i kolorami kwiatów, ale także pokrojem roślin. Bratki można sadzić w doniczkach, koszach wiklinowych, skrzynkach balkonowych, misach i innych pojemnikach o ciekawych kształtach. Coraz popularniejsze są bratki zwisające, które znakomicie prezentują się w wiszących pojemnikach. Nie brakuje także odmian bratków miniaturowych. Nowe odmiany bratków kwitną długo, a systematycznie podlewane i nawożone przez cały czas tworzą dużo kwiatów zdobiąc długo balkony i tarasy.

Przy wyborze bratków najczęściej kierujemy się barwą ich kwiatów. Różnorodność kolorów kwiatów bratków jest ogromna. Możemy wybierać wśród odmian o kwiatach fioletowych, żółtych, białych, bordowych, pomarańczowych, niebieskich, a nawet czarnych! Kwiaty mogą być jednokolorowe, dwubarwne bądź cieniowane.

Jak kupować bratki?

W bratkach oferowanych wiosną w sklepach widoczne już są zwykle pierwsze kwiaty, dzięki czemu możemy wybrać sadzonki o takich kolorach kwiatów, jakie potrzebujemy. Kupując bratki w doniczkach zwróćmy uwagę na to, aby na roślinie było jak najwięcej nierozwiniętych pąków - wtedy możemy być pewni, że będzie ona obficie i długo kwitła. Nie kupujmy bratków już przekwitających i takich, na liściach których widoczne są plamy lub szary nalot. Bez oznak chorobowych powinny też być kwiaty.

Kiedy można sadzić bratki wiosną? Czy bratki są odporne na mróz?

Bratki można sadzić już wczesną wiosną - nawet od marca, gdy w powietrzu czuć, że nadchodzi wiosna! Bratki to rośliny dość odporne na niskie temperatury, nie zaszkodzą im też niewielkie wiosenne przymrozki.

Bratki - jaka temperatura najlepsza dla bratków? Jaki mróz wytrzymają?

Bratki mogą dobrze rosnąć w temperaturze już nawet 4°C i wytrzymać do około -6°, a nawet -10°C. Najlepsze kwitnienie bratków jest w zakresie temperatur około 4-15°C.

Jak sadzić bratki w ogrodzie?

Na ogrodowych rabatach bratki sadzimy w przygotowane wcześniej podłoże, które należy oczyścić z chwastów i resztek innych roślin i lekko wzruszyć. Warto dodać do niego nieco ziemi kwiatowej lub kompostu oraz piasku i żwiru (sprawdzą się jako drenaż). Sadzonki bratków sadzimy co 15 cm - gdy się rozrosną utworzą barwny kobierzec. Na rabacie możemy sadzić bratki z innymi roślinami kwitnącymi wczesną wiosną - szczególnie atrakcyjnie prezentują się w połączeniu ze stokrotkami czy niezapominajkami. Bratkami możemy też wypełniać puste przestrzenie między roślinami zimozielonymi - wspaniale ożywią takie zakątki!

Jak sadzić bratki w doniczce lub skrzynce balkonowej?

Zawsze na dno pojemnikach musimy nasypać warstwę drenażową (np. z keramzytu) - ochroni ona korzenie bratków przed zagniwaniem. Na drenaż nasypujemy ziemię (można kupić gotowe podłoże dla roślin balkonowych) do połowy wysokości pojemnika.

Zanim wsadzimy bratki, usuńmy zżółkłe liście. Wyjmujemy rośliny z doniczek, w których rosły, układamy je na nasypanym podłożu (zachowując odległość między roślinami ok. 15 cm) i przysypujemy korzenie pozostałą ziemią. Na koniec delikatnie ugniatamy podłoże - zawsze zostawiamy około 2 cm wolnej przestrzeni między podłożem a górnym brzegiem pojemnika (dzięki temu, gdy będziemy podlewać, woda nie będzie wypłukiwała podłoża z doniczki).

W czym sadzić bratki na balkonie?

Bratki na balkonie można sadzić w skrzynkach balkonowych zawieszanych na balustradach, ale także w różnego rodzaju pojemnikach. Doskonale prezentują się w pojemnikach z naturalnych materiałów: wikliny, drewna czy nawet gałęzi. Równie dobrze wyglądają bratki posadzone w metalowych donicach czy ceramicznych misach. Z pewnością każdy znajdzie odpowiednie pojemniki oraz kolory bratków pasujące do jego balkonu czy tarasu.

Z bratków na balkonie można tworzyć interesujące kompozycje, sadząc je albo w jednym pojemniku, albo ustawiając obok siebie wiele donic czy skrzynek wypełnionych tymi wdzięcznymi kwiatami. Bratki w doniczkach można też wykorzystać je do wiosennej dekoracji mieszkań.

