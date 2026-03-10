Wiosenne cięcie róż - kiedy przycinamy róże po zimie?

Optymalnym terminem wiosennego cięcia róż jest koniec marca (jeśli nie ma już silnych mrozów) oraz kwiecień. Ważne, aby zabieg przeprowadzić jeszcze przed wykształceniem nowych pędów.

Jak ciąć róże na wiosnę?

Do przeprowadzenia zabiegu cięcia róż zaleca się wybierać dni bezdeszczowe, umiarkowanie ciepłe. Pędów nie należy ciąć zbyt blisko ostatniego pąka (optymalna odległość wynosi 0,5-1 cm). Pędy najlepiej ciąć ukośnie. Technika cięcia zależy głównie od rodzaju róż.

Róże przycina się w zależności od grupy, do której należą. Oto zasady cięcia poszczególnych grup róż.

Wiosenne cięcie róż wielkokwiatowych i wielokwiatowych

Róże wielkokwiatowe skraca się do wysokości 20-30 cm (większość pędów). Pędy cienkie i słabe zaleca się skrócić intensywniej (na wys. 15 cm). Ponadto należy pozbyć się pędów uszkodzonych, przemarzniętych i porażonych przez choroby. Po cięciu powinno pozostać 4-6 pędów.

Róże wielokwiatowe natomiast przycina się wyżej (na wysokości 30 cm u odmian niskich - do 60 cm u odmian wysokich). Cięcie nie powinno być tak silne jak u róż wielkokwiatowych.

Wiosenne cięcie róż miniaturowych

Róże miniaturowe tnie się nisko (10-15 cm powyżej poziomu gruntu). Taki zabieg dobrze wpływa na krzewienie.

Wiosenne cięcie róż pnących

U róż pnących pozostawia się kilka pędów głównych. Natomiast pędy boczne warto skrócić na długości 30-40 cm. Można prowadzić je na „wachlarz”.

Wiosenne cięcie róż okrywowych i parkowych

Róże okrywowe przycina się sporadycznie – raz na kilka lat. Przede wszystkim należy przeprowadzić cięcie sanitarne (pędy cienkie, uszkodzone, porażone) oraz odmładzające (usuwając część starszych pędów).

Róże parkowe, pomimo że należą do najbardziej wytrzymałych, tnie się niezbyt intensywnie. Co kilka lat można wykonać cięcie prześwietlające usuwając pędy zbyt zagęszczone, krzyżujące się i skierowane do wnętrza.

i Autor: Creative-Family/ Getty Images Róże przycinamy wiosną (zazwyczaj pod koniec marca/na początku kwietnia), gdy miną najsilniejsze mrozy, a forsycje zaczynają kwitnąć

Co trzeba zrobić po wiosennym cięciu róż?

Wiele gatunków i odmian róż jest podatna na choroby grzybowe. W szczególności narażone są na to przy dużym zagęszczeniu. Dlatego cięcie powinno się wykonywać odkażonymi sekatorami. Rany po cięciu (szczególnie w przypadku grubszych pędów) zaleca się zabezpieczyć środkiem przeciwgrzybowym (np. Funabenem).

