Aby maliny były zdrowe i obficie owocowały, wymagają corocznego cięcia. To jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie tych owocowych krzewów.

Jakie maliny przycina się wiosną?

Termin przycinania malin trzeba dostosować do odmiany, którą mamy w ogrodzie. Maliny jesienne kwitną i owocują na pędach jednorocznych - wypuszczają pędy wczesną wiosną, kwiaty na nich pojawiają się latem, a owoce pod koniec sierpnia. Często owocują aż do przymrozków. A więc tworzą pędy, kwitną i owocują podczas jednego sezonu wegetacyjnego. Dlatego odmian malin jesiennych nie należy ciąć jesienią - przycinamy je zimą albo wczesną wiosną. W tym samym terminie przycinamy odmiany malin powtarzających owocowanie. W tym roku z powodu niezwykle ciepłego lutego, wegetacja przebiega szybciej. Nie ma więc co zwlekać z zabiegiem cięcia malin.

Kiedy przycinamy maliny wiosną?

Najlepiej zrobić to pod koniec lutego lub na początku marca, gdy krzewy nie zaczną jeszcze wegetacji. Dotyczy to tylko odmian jesiennych lub powtarzających owocowanie. Dowiedzcie się też jak wykonać ciecie malin letnich jesienią.

Czym przycinać maliny?

Do cięcia malin używamy sekatora. Pamiętajmy, by sekator był dobrze naostrzony - wtedy nie uszkodzimy krzewów malin podczas cięcia. To dosyć istotna uwaga. Tępe narzędzie sprawia, że miejsce cięcia jest zmiażdżone, postrzępione, co zwiększa prawdopodobieństwo zainfekowania rośliny.

Jak ciąć maliny jesienne?

Wszystkie pędy przycina się nad powierzchnią ziemi, pozostawiając jedynie kilkucentymetrowe (ok. 5 cm) łodygi. Dzięki takiemu cięciu krzew zostaje pobudzony do formowania nowych przyrostów. Widoczny kikut łodygi pozwala też łatwiej zlokalizować potencjalne miejsce wzrostu nowego pędu.

