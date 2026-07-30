Wyblakła kostka brukowa nie musi iść do wymiany. Tak odnowisz jej kolor bejcą

Kostka brukowa i betonowe płyty zwykle nie starzeją się równomiernie. Fragment przy wejściu może być mocniej wytarty, część pod drzewem ciemnieje od wilgoci, a powierzchnia wystawiona na słońce stopniowo płowieje. Po kilku latach nawet solidna nawierzchnia zaczyna wyglądać na znacznie starszą, niż jest w rzeczywistości.

Jeśli beton nadal jest mocny, kostki się nie kruszą, a podłoże nie zapada się pod nogami, nie trzeba od razu planować wymiany. Kolor można odświeżyć specjalną bejcą lub innym preparatem barwiącym przeznaczonym do betonu. Nie jest to jednak sposób na zamaskowanie każdego problemu. Bejca nie wyrówna zapadniętej nawierzchni, nie sklei pękniętych elementów i nie ukryje głębokich plam z oleju. Najlepszy efekt daje na betonie, który jest technicznie sprawny, lecz po prostu wyblakł albo stracił równomierny odcień.

Bejca do betonu nie zawsze jest impregnatem

Nazwy produktów potrafią wprowadzać w błąd. Bejca służy przede wszystkim do nadania betonowi koloru lub pogłębienia jego obecnej barwy. Impregnat ma natomiast ograniczać chłonność nawierzchni i utrudniać wnikanie wody oraz zabrudzeń.

Niektóre preparaty łączą obie funkcje, ale nie jest to regułą. Dlatego przed zakupem warto zajrzeć do karty technicznej, a nie tylko do informacji umieszczonych z przodu opakowania. Najważniejsze pytanie brzmi: gdzie produkt może być stosowany? Preparat odpowiedni na ogrodowy murek nie musi sprawdzić się na tarasie, po którym chodzi się codziennie. Jeszcze większe wymagania ma podjazd narażony na ścieranie i kontakt z oponami samochodu.

Jeżeli producent nie wskazuje wyraźnie, że preparat nadaje się na powierzchnie poziome lub na podjazdy, nie warto tego zakładać. W takim przypadku bezpieczniej użyć go do odświeżenia alejki, tarasu albo innych powierzchni przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego.

Jakie powierzchnie można odnowić bejcą?

Odpowiednio dobranym preparatem można barwić nie tylko kostkę brukową. W ten sposób odnawia się także betonowe płyty tarasowe, chodniki, stopnie, podesty, obrzeża, murki i donice. Za każdym razem trzeba jednak sprawdzić, czy konkretny produkt nadaje się do danego zastosowania. Betonowa płyta tarasowa, polerowany stopień i porowata kostka brukowa mogą zupełnie inaczej chłonąć preparat.

Bejcy do betonu nie powinno się również automatycznie nakładać na kamień naturalny, klinkier, gres czy elementy zabezpieczone fabrycznie. Nawet jeśli powierzchnie wyglądają podobnie, ich właściwości mogą być zupełnie inne.

Najpierw oceń stan kostki

Zanim wybierzesz kolor, przyjrzyj się całej nawierzchni. Jeżeli kostki są stabilne, nie pękają i nie ruszają się pod stopami, renowacja ma sens. Pojedyncze uszkodzone elementy można wcześniej wymienić. Inaczej wygląda sytuacja, gdy kostka zapada się, tworzą się koleiny albo po deszczu woda stoi w dużych zagłębieniach. Wtedy problem nie dotyczy koloru, lecz podbudowy lub odwodnienia. Bejcowanie poprawiłoby wygląd jedynie na chwilę, nie usuwając przyczyny uszkodzeń.

Trzeba także sprawdzić, czy beton nie był wcześniej impregnowany lub malowany. Stara powłoka może blokować wnikanie nowego preparatu. Jeśli się łuszczy, trzeba ją usunąć. Jeżeli jest niewidoczna, ale nadal działa, powierzchnia może przyjąć bejcę tylko miejscami.

Nawierzchnia z kostki brukowej – inspiracje. Zdjęcia

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Prosty test pokaże, czy beton jest chłonny

Wstępną ocenę można przeprowadzić za pomocą wody. Na czystym fragmencie kostki należy rozlać niewielką ilość i obserwować powierzchnię. Jeśli woda stopniowo wsiąka, a beton ciemnieje, podłoże jest chłonne. Gdy krople długo pozostają na wierzchu, kostka może być zabezpieczona impregnatem albo mieć bardzo zwartą powierzchnię. W takim przypadku barwny preparat może się nie wchłonąć lub pozostawić nierówny ślad. Test z wodą daje jedynie wskazówkę. Ostatecznie trzeba kierować się wymaganiami wybranego produktu, ponieważ poszczególne bejce mogą potrzebować inaczej przygotowanego podłoża.

Próba koloru jest obowiązkowa

Kolor widoczny na wzorniku nie zawsze będzie wyglądał tak samo na starej kostce. Dużo zależy od wyjściowej barwy betonu, jego faktury, chłonności i stopnia zużycia. Bejca półtransparentna nie przykrywa całkowicie podłoża. Wnika w nie lub pozostawia delikatne zabarwienie, dlatego pod spodem nadal mogą być widoczne różnice między poszczególnymi kostkami. Próbę najlepiej wykonać na kilku elementach w mniej eksponowanym miejscu. Dopiero po wyschnięciu można ocenić, czy odcień jest odpowiedni i czy powierzchnia nie stała się zbyt błyszcząca.

W przypadku szarego, niebarwionego betonu zmiana koloru może być dość wyraźna. Na fabrycznie barwionej kostce bardziej przewidywalne będzie odświeżenie i pogłębienie istniejącego odcienia. Radykalna zmiana czerwonej kostki w jednolity grafit może dać nierówny efekt, zwłaszcza gdy użyty preparat nie jest całkowicie kryjący.

Jak przygotować kostkę do bejcowania?

To najważniejszy etap całej pracy. Niedomyta albo wilgotna kostka może wyglądać gorzej po renowacji niż przed nią. Najpierw trzeba usunąć liście, ziemię, mech, chwasty i luźny piasek. Nawierzchnię można umyć myjką ciśnieniową, prowadząc strumień równomiernie i niezbyt blisko powierzchni. Nie należy kierować go z dużą siłą prosto w szczeliny, ponieważ łatwo wypłukać z nich piasek. Szczególnej uwagi wymagają plamy z oleju, smaru, tłuszczu i rdzy. Bejca ich nie zakryje. Co więcej, zabrudzone miejsce może wchłonąć preparat inaczej niż czysty beton i stać się jeszcze bardziej widoczne.

Z powierzchni trzeba również dokładnie spłukać detergenty. Pozostawione resztki środka czyszczącego mogą osłabić przyczepność lub zmienić sposób wchłaniania bejcy. Po umyciu kostka musi dobrze wyschnąć. Nie wystarczy, że sucha będzie jej wierzchnia warstwa. Wilgoć pozostająca w porach, zagłębieniach i szczelinach może spowodować smugi oraz miejscowe różnice koloru.

Autor: GARDENA/ Materiały prasowe Usuwanie mchu z nawierzchni

Autor: Animaflora/ Getty Images Czyszczenie kostki brukowej myjką ciśnieniową

Jak bejcować kostkę brukową krok po kroku?

Pracę najlepiej zaplanować na suchy dzień bez zapowiadanych opadów. Kostka nie powinna być mocno nagrzana przez słońce. Dokładny zakres temperatury i czas potrzebny na wyschnięcie zawsze podaje producent preparatu.

Przed rozpoczęciem warto zabezpieczyć cokół domu, drzwi, drewniane elementy, odwodnienie i rośliny rosnące przy nawierzchni. Rozpryski barwiącego produktu mogą być później trudne do usunięcia.

Bejcę należy dokładnie wymieszać. Pigment może osiadać na dnie, dlatego mieszanie warto powtarzać również w trakcie pracy. Jeżeli potrzebnych jest kilka puszek, dobrze jest połączyć ich zawartość w większym pojemniku, o ile instrukcja na to pozwala. Zmniejsza to ryzyko niewielkich różnic odcienia.

Preparat nakłada się narzędziem wskazanym przez producenta, najczęściej pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Warstwa powinna być cienka i równomierna. Nie można pozostawiać kałuż w zagłębieniach, bo po wyschnięciu powstaną tam ciemniejsze plamy.

Najlepiej pracować całymi fragmentami – od obrzeża do obrzeża albo od jednej szczeliny dylatacyjnej do następnej. Przerwa zrobiona pośrodku tarasu może pozostawić widoczne łączenie.

Nie należy wielokrotnie poprawiać powierzchni, która zaczęła już wysychać. Wałek prowadzony po częściowo związanej bejcy często pozostawia ślady. Jeżeli potrzebna jest kolejna warstwa, trzeba poczekać przez czas podany w instrukcji.

Jedna czy dwie warstwy?

Nie ma jednej zasady dla wszystkich preparatów. Czasami wystarczy jedna warstwa, a druga służy jedynie pogłębieniu koloru. W innych systemach producent od razu zaleca dwukrotną aplikację. Nie warto jednak nakładać produktu grubiej, niż przewiduje instrukcja. Nadmiar bejcy nie musi poprawić trwałości. Może za to pozostawić połysk, ciemne smugi albo słabiej związaną warstwę. Również wydajność podawana na opakowaniu jest orientacyjna. Porowata i mocno zużyta kostka zużyje więcej preparatu niż gładkie, zwarte płyty. Rozsądnie jest więc kupić niewielki zapas i wcześniej sprawdzić zużycie na próbnej powierzchni.

Najczęstsze błędy podczas odnawiania betonu

Problemy zwykle zaczynają się jeszcze przed otwarciem puszki. Najczęstsze błędy to:

nakładanie bejcy na wilgotny beton

pozostawienie tłustych plam, pyłu lub detergentu

pominięcie próby koloru

stosowanie preparatu na niechłonnej powierzchni

praca na mocno nagrzanej kostce

zbyt gruba warstwa produktu

robienie przerwy pośrodku odnawianego fragmentu

zbyt słabe mieszanie bejcy

użytkowanie nawierzchni przed jej wyschnięciem

stosowanie na podjeździe produktu, który nie jest do tego przeznaczony

Błędem jest także oczekiwanie, że każda kostka będzie po renowacji wyglądała identycznie. Stary beton ma naturalne różnice koloru i chłonności. Bejca może je zmniejszyć, ale nie zawsze całkowicie zlikwiduje.

Jak długo utrzyma się odnowiony kolor?

Zależy to od miejsca i sposobu użytkowania. Na osłoniętym tarasie barwa może zużywać się wolniej niż na podjeździe, ścieżce wejściowej lub powierzchni wystawionej przez cały dzień na słońce. Znaczenie mają również mróz, deszcz, stojąca woda, środki stosowane zimą i częstotliwość mycia nawierzchni. Po pewnym czasie kolor może wymagać odświeżenia, szczególnie w miejscach intensywnie eksploatowanych. Bejcowanie nie jest zatem rozwiązaniem na zawsze. Może jednak przedłużyć estetyczne życie dobrej technicznie nawierzchni i odsunąć kosztowną wymianę o kolejne lata.

Czy warto zatem odnawiać kostkę bejcą? Tak, jeśli nawierzchnia jest mocna, stabilna i odpowiednio chłonna, a jej największym problemem pozostaje wyblakły kolor. Samodzielne bejcowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu, ale wymaga cierpliwości. Czyszczenia, suszenia i próby koloru nie da się pominąć bez ryzyka. Dobrze dobrany preparat może odświeżyć wygląd kostki, podkreślić jej fakturę i wyrównać odcień. Nie zastąpi jednak naprawy podłoża ani impregnacji, jeśli takich właściwości producent nie przewidział.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Czy bejca zakryje plamy po oleju?

Nie należy na to liczyć. Bejca półtransparentna nie działa jak kryjąca farba, a zatłuszczony beton może przyjąć ją nierównomiernie. Plamę trzeba usunąć przed rozpoczęciem pracy.

Czy można zmienić czerwoną kostkę na grafitową?

Jest to możliwe tylko przy niektórych produktach, ale efekt może być nierówny. Bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne jest pogłębienie koloru zbliżonego do dotychczasowej barwy kostki.

Czy można bejcować nową kostkę brukową?

Tylko wtedy, gdy dopuszcza to producent preparatu. Nowa kostka może być zbyt mało chłonna, zabezpieczona fabrycznie albo wymagać określonego czasu przed rozpoczęciem prac.

Czy po bejcowaniu potrzebny jest impregnat?

Nie zawsze. Część preparatów jedynie barwi beton, inne jednocześnie ograniczają jego chłonność. Informacji trzeba szukać w karcie technicznej wybranego produktu.

Autor: BRUK-BET/ Materiały prasowe