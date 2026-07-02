Współcześnie modne są naturalistyczne ogrody z różnymi typami roślinności przypominające dzikie łąki i zarośla. Taką powierzchnię aż żal przecinać utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej, płyt czy żwiru. W takich miejscach warto rozważyć ścieżkę podestową, czyli rodzaj „wiszącego” traktu. Nie musi ona wisieć wysoko nad ziemią. Wystarczy kilkanaście centymetrów prześwitu, żeby stąpać po utwardzonym przejściu a pod nogami mieć zieloną przestrzeń.

Gdzie sprawdzi się podest ogrodowy?

Podesty to dobre rozwiązanie na grząskim gruncie, przy stawach, oczkach wodnych, rowach melioracyjnych, w ogrodach deszczowych, na skarpach, w zadrzewionych częściach działki oraz w miejscach okresowo zalewanych.

Podest sprawdzi się także jako przejście przez rabatę naturalistyczną, łąkę kwietną lub wilgotny fragment ogrodu, w którym nie chcemy wydeptywać ścieżki. Może prowadzić do altany, sauny ogrodowej, pomostu nad wodą, szklarni albo miejsca wypoczynku ukrytego wśród roślin.

Wokół jeziorka lub oczka wodnego takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę: pozwala podejść blisko lustra wody bez rozdeptywania brzegu. Przy dobrze zaprojektowanej konstrukcji podest stabilizuje komunikację, ale nie zamienia całego obrzeża zbiornika w twardą opaskę.

Z czego wykonać „wiszący” trakt?

Popularne są oczywiście podesty drewniane, ale w wilgotnych miejscach wymagają regularnej konserwacji i starannego doboru gatunku drewna. Drewno krajowe trzeba zabezpieczać, a egzotyczne lub modyfikowane jest drogie. Kompozyt jest łatwiejszy w utrzymaniu, ale może się nagrzewać, a przy słabszych produktach problemem bywa odkształcanie.

Ciekawą alternatywą są stalowe kraty pomostowe. To elementy dobrze znane z obiektów technicznych, schodów zewnętrznych, kładek i pomostów roboczych. Do ogrodu wybiera się najczęściej kraty ocynkowane ogniowo, ponieważ cynkowanie zwiększa odporność stali na korozję i warunki atmosferyczne. Dostępne są też wersje antypoślizgowe, które mają znaczenie szczególnie przy wodzie oraz w miejscach zacienionych i wilgotnych.

Kraty mają jeszcze jedną zaletę: są ażurowe. Przepuszczają wodę, światło i powietrze, a liście czy drobne zanieczyszczenia nie zatrzymują się na nich tak łatwo jak na pełnych deskach. Pod nimi nadal może rosnąć niska roślinność.

Najlepiej jest wybierać płyty podestowe o gęstszej sieci oczek. Mniejsze otwory zwiększą komfort poruszania się po nich, np. dzieciom.

Jak zaprojektować przebieg ścieżki?

Najważniejsze jest dopasowanie ścieżki do naturalnego ruchu po ogrodzie. Podest nie powinien być tylko dekoracją. Powinien prowadzić tam, gdzie rzeczywiście będziemy chodzić: od tarasu do altany, od furtki do ogrodu, wokół oczka wodnego albo przez mokry fragment działki.

Warto unikać zbyt wąskich traktów. Minimalna szerokość wygodnej ścieżki dla jednej osoby to około 80 cm, ale w praktyce lepiej sprawdza się 90-120 cm. Przy oczku wodnym, miejscu wypoczynku albo tam, gdzie mijają się dwie osoby, podest powinien być szerszy. Na pochyłym terenie podest można prowadzić stopniowo, dzieląc go na krótkie odcinki i podesty spocznikowe.

Jakie podparcie dla płyt?

Podest ogrodowy nie powinien leżeć bezpośrednio na ziemi. To jeden z najczęstszych błędów. Element ułożony na gruncie szybko traci stabilność, zarasta, zapada się i koroduje albo butwieje od spodu. Sens podestu polega na tym, że nawierzchnia jest uniesiona, a obciążenia przenoszone są punktowo na stabilne podpory.

Najprostsze rozwiązanie to niewielkie stopy fundamentowe, bloczki betonowe, kotwy gruntowe, śruby fundamentowe lub słupki osadzone poniżej strefy przemarzania, zależnie od wielkości konstrukcji i warunków gruntowych. Na nich opiera się ramę nośną, a dopiero do niej mocuje płyty podestowe lub kraty.

Na gruncie mokrym, torfowym albo nasypowym nie warto improwizować. Podpory muszą sięgać stabilnej warstwy albo być tak rozmieszczone, aby konstrukcja nie osiadała nierównomiernie. W przeciwnym razie ścieżka zacznie się kołysać, klawiszować i deformować.

Warto zastosować ramę nośną

Kraty lub płyty podestowe będą bardziej stabilnie osadzone z zastosowaniem ramy nośnej. Może być stalowa, aluminiowa, drewniana lub kompozytowa, ale musi być dobrana do rozpiętości i obciążeń. Im większy rozstaw podpór, tym mocniejsza powinna być konstrukcja. W przypadku krat stalowych trzeba sprawdzić ich nośność, kierunek prętów nośnych i dopuszczalny rozstaw podparcia.

Przy elementach stalowych bardzo ważne jest zabezpieczenie antykorozyjne. Najlepiej sprawdzają się elementy ocynkowane ogniowo, ewentualnie dodatkowo malowane proszkowo, jeśli zależy nam na określonym kolorze. Trzeba jednak pamiętać, że każde cięcie, wiercenie i spawanie po cynkowaniu wymaga ponownego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia powłoki.

Przy wodzie i na terenach stale wilgotnych warto stosować łączniki nierdzewne lub ocynkowane, a połączenia projektować tak, by nie tworzyły kieszeni, w których zatrzymuje się woda. Konstrukcja powinna mieć możliwość jak najszybszego wysychania.

Rośliny pod podestem

Ażurowy podest pozwala zachować roślinność pod spodem, ale nie oznacza to, że teren będzie całkowicie bezobsługowy. Pod kratami mogą wyrastać trawy, byliny, pędy ekspansywnych roślin albo samosiewy drzew. Jeśli zostawimy zbyt mały prześwit, rośliny szybko zaczną przerastać przez nawierzchnię. Oczywiście ma to swój urok, ale nie wolno pozwolić na zbyt duży rozrost. Brak pielęgnacji może wpłynąć na gorsze możliwości obsychania elementów podestów, co wpłynie na ich estetykę, a przede wszystkim żywotność.

Dlatego pod ścieżką warto przewidzieć łatwy do kontroli podszyt. W takim naturalistycznym ogrodzie powinno się zaplanować dostęp do okresowego czyszczenia.

W miejscach intensywnie użytkowanych warto przewidzieć moduły zdejmowane lub rewizyjne, które ułatwią czyszczenie, pielęgnację roślin i kontrolę podpór. To drobiazg, który po kilku sezonach może zdecydować o wygodzie użytkowania.

Podesty z krat podestowych - zalety i wady

Największą zaletą podestowej ścieżki jest ograniczona ingerencja w grunt. Nie trzeba wykonywać ciągłej podbudowy, wywozić dużej ilości ziemi ani uszczelniać powierzchni. Woda opadowa nadal trafia do gleby, co sprzyja retencji i ogranicza spływ powierzchniowy. To szczególnie ważne w ogrodach, w których chce się zatrzymać deszczówkę na działce.

Podest dobrze sprawdza się na trudnym terenie. Pozwala przejść suchą stopą przez fragment mokry, błotnisty albo nierówny. Może też chronić delikatną roślinność przed wydeptywaniem. W ogrodach nowoczesnych stalowe kraty dają ciekawy efekt architektoniczny: ścieżka jest wyraźna, ale wizualnie lekka.

Dużą zaletą jest również możliwość demontażu lub przebudowy. Dobrze skręcany podest można po latach naprawić, wymienić pojedynczy moduł albo zmienić przebieg ścieżki łatwiej niż w przypadku betonowej nawierzchni.

Jedną z ważnych wad takiego rozwiązania jest koszt jego wykonania, bo nie jet to rozwiązaniem ekonomiczne. Kosztują nie tylko płyty lub kraty, ale też konstrukcja nośna, podpory, łączniki i robocizna. Jeśli trakt ma być solidny, bezpieczny i trwały, nie można go traktować jak prowizorycznej kładki.

Drugą wadą jest konieczność dokładnego zaprojektowania. Przy źle dobranych podporach podest będzie się uginał, chwiał albo osiadał. Na stalowych elementach mogą być słyszalne kroki, szczególnie jeśli konstrukcja nie jest dobrze usztywniona. Kraty mogą też być mniej komfortowe dla psów, małych dzieci, osób chodzących boso lub w butach na cienkiej podeszwie.

Warto też pamiętać o estetyce. Stalowa krata nie pasuje do każdego ogrodu. W otoczeniu domu tradycyjnego lub rustykalnego może wyglądać zbyt technicznie. Można to złagodzić przez połączenie jej z drewnem, ale najlepiej przemyśleć to już na etapie projektu.

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