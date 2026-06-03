Ceny kratek parkingowych 2026 – ile kosztują kratki trawnikowe?

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Czym są kratki parkingowe?

Kratki parkingowe to modułowe elementy wykonane najczęściej z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości. Służą do wzmacniania nawierzchni przeznaczonych pod miejsca postojowe, podjazdy, drogi dojazdowe, ścieżki oraz tereny rekreacyjne. Ich konstrukcja umożliwia wypełnienie komórek trawą, ziemią lub kruszywem, dzięki czemu powierzchnia zachowuje naturalny wygląd oraz przepuszczalność wody.

System kratek parkingowych jest coraz częściej wykorzystywany zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i firmy oraz samorządy. Moduły łączy się ze sobą za pomocą specjalnych zamków, co pozwala szybko stworzyć stabilną nawierzchnię odporną na obciążenia generowane przez samochody osobowe, a w przypadku wybranych modeli także pojazdy ciężarowe.

Zalety kratek parkingowych

Największą zaletą kratek parkingowych jest przepuszczalność wody opadowej. W przeciwieństwie do szczelnych nawierzchni betonowych lub asfaltowych, kratki umożliwiają naturalne wsiąkanie deszczówki do gruntu, ograniczając powstawanie kałuż i zmniejszając obciążenie kanalizacji deszczowej.

Warto również zwrócić uwagę na ich trwałość oraz łatwość montażu. Nowoczesne kratki wykonywane są najczęściej z polipropylenu lub polietylenu pochodzącego z recyklingu. Są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i znaczne obciążenia. Dodatkowo pozwalają zachować powierzchnię biologicznie czynną oraz estetyczny wygląd otoczenia.

Aktualne ceny kratek parkingowych 2026

Kratka trawnikowa 385 × 385 × 40 mm – 7,99 zł/szt.

Kratka trawnikowa o nośności 150 t – 8,36 zł/szt.

Krata trawnikowa 500 × 500 × 40 mm – 10,80 zł/szt.

Kratka parkingowa 500 × 500 × 40 mm – 11,49 zł/szt.

Kratka parkingowa 50 × 50 × 5 cm – 12,99 zł/szt.

Kratka parkingowa 50 × 50 × 5 cm o zwiększonej wytrzymałości – 13,20 zł/szt.

Kratka parkingowa 50 × 50 × 5 cm – 13,99 zł/szt.

Geokrata parkingowa 50 × 50 × 5 cm – 14,00 zł/szt.

Kratka parkingowa 500 × 500 × 50 mm – 14,11 zł/szt.

Kratka parkingowa 50 × 50 × 5 cm z recyklingu – 15,99 zł/szt.

Kratka parkingowa 500 × 500 × 50 mm PRO – 17,95 zł/szt.

Kratka parkingowa o wytrzymałości powyżej 350 t – 16,24 zł/szt.

O czym pamiętać przy wyborze kratek parkingowych?

Przy zakupie kratek parkingowych warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ich nośność, grubość ścianek, wysokość modułu oraz rodzaj zastosowanego tworzywa. Istotne znaczenie ma także sposób użytkowania nawierzchni – inne parametry sprawdzą się na przydomowym podjeździe, a inne na parkingu intensywnie eksploatowanym przez większe pojazdy. Przed zakupem warto również sprawdzić powierzchnię biologicznie czynną, odporność na warunki atmosferyczne oraz wymagania dotyczące przygotowania podbudowy, ponieważ od jakości wykonania całej konstrukcji zależy trwałość nawierzchni przez wiele lat.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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