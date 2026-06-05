Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego popularne wykończenie płytkami okazuje się zawodne?

Tradycyjny system balkonowy to układ wielu warstw: od płyty konstrukcyjnej, przez warstwę spadkową i hydroizolację, aż po zaprawę klejową, płytki i fugi. Szczelność całości zależy od najsłabszego ogniwa. Wystarczy drobny błąd wykonawczy, jak niepełne pokrycie płytki klejem czy nieszczelność przy słupku balustrady, by woda znalazła drogę do wnętrza konstrukcji.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, płytki ceramiczne pełnią głównie funkcję estetyczną. Zabezpieczeniem przed wilgocią jest warstwa hydroizolacji umieszczona pod nimi. Tymczasem fugi, narażone na obciążenia eksploatacyjne oraz działanie promieniowania UV i cykliczne zmiany temperatur, z czasem tracą swoje właściwości i pękają, co otwiera drogę dla wody.

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i Autor: Triflex/ Materiały prasowe

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Jak woda i mróz systematycznie niszczą konstrukcję balkonu?

Proces degradacji przyspiesza w okresie jesienno-zimowym. Woda, która wniknęła pod okładzinę, zamarzając, zwiększa swoją objętość. Działa jak „lodowy klin”, który z każdym kolejnym cyklem zamarzania i rozmarzania z coraz większą siłą odspaja płytki od podłoża. Pierwsze uszkodzenia mogą być widoczne już po kilku sezonach, a z czasem problem obejmuje coraz większą powierzchnię.

Dodatkowym wyzwaniem jest różna rozszerzalność cieplna materiałów. Beton, kleje i ceramika inaczej reagują na wahania temperatur, co generuje naprężenia na ich styku.

– Balkony w polskich warunkach klimatycznych pracują w bardzo szerokim zakresie temperatur – od nagrzewania się latem do kilkudziesięciu stopni, po ujemne temperatury zimą. Poszczególne warstwy rozszerzają się i kurczą w różnym stopniu, co prowadzi do powstawania naprężeń na styku materiałów. Jeżeli system nie jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany, naprężenia te mogą z czasem doprowadzić do utraty przyczepności i odspajania się płytek ceramicznych – wyjaśnia Wojciech Buczek, ekspert w zakresie hydroizolacji w firmie Triflex.

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i Autor: Triflex/ Materiały prasowe

Skala problemu na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Niemczech

Mechanizm destrukcji dobrze ilustruje przypadek kompleksu mieszkalnego przy Gustav-Mahler-Weg w niemieckim Baldham. Na balkonach doszło tam do odpadania płytek, porastania mchem, a nieszczelności doprowadziły do przenikania wilgoci w głąb konstrukcji. W niektórych miejscach stwierdzono nawet korozję prętów zbrojeniowych.

Analiza techniczna wykazała, że problemem była nieszczelna hydroizolacja detali oraz niewystarczające spadki, które powodowały zaleganie wody. W ramach renowacji konieczne było usunięcie płytek, naprawa uszkodzonej konstrukcji i wykonanie nowego systemu odprowadzania wody. W miejscach newralgicznych, takich jak połączenia ze ścianami czy strefy progów oraz dylatacji, zastosowano płynną hydroizolację.

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Dlaczego uszczelnienie detali konstrukcyjnych jest ważne?

Problemy z balkonami najczęściej zaczynają się w punktach newralgicznych: na połączeniach płyty ze ścianą, w strefach progów drzwiowych, przy dylatacjach czy przejściach elementów konstrukcyjnych. To tam koncentrują się największe naprężenia, które mogą prowadzić do przerwania ciągłości hydroizolacji.

– W przypadku balkonów kluczowe znaczenie ma nie tylko sama powierzchnia, ale przede wszystkim sposób uszczelnienia detali. W tych miejscach, aby system hydroizolacyjny zachował szczelność, musi zachować elastyczność oraz wysoką przyczepność do podłoża i elementów z którymi ono się łączy – podkreśla Wojciech Buczek.

Aby zapewnić trwałość, można zastosować m.in. rozwiązania bezspoinowe. Pozwalają one na szczelne i elastyczne zabezpieczenie nawet najbardziej skomplikowanych detali. Dobre rezultaty przynosi zastosowanie systemów żywicznych wzmacnianych włókniną, pozwalających na skuteczne uszczelnienie miejsc najbardziej obciążonych naprężeniami.

Ważne jest również profesjonalne wykonawstwo – aplikacja przez certyfikowane firmy minimalizuje ryzyko błędów, które często stają się przyczyną późniejszych awarii.

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Estetyka kontra trwałość. Czy można uniknąć problemów?

Choć płytki ceramiczne pozostają popularnym wykończeniem balkonów, o trwałości całej konstrukcji decyduje przede wszystkim skuteczna hydroizolacja. Istotne znaczenie ma ciągłość warstwy przeciwwodnej, staranne wykonanie detali oraz zastosowanie rozwiązań odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i naprężenia. Coraz częściej inwestorzy i projektanci sięgają po bezspoinowe systemy hydroizolacyjne, które ograniczają ryzyko nieszczelności i pozwalają skutecznie chronić balkon przez wiele lat.

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Źrodło: Triflex

Artykuł powstał przy wsparciu AI