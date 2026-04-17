Jaka podłoga, ściany i balustrada na balkonie? Praktyczne i tanie rozwiązania

Aby nasz salon pod chmurką ładnie się prezentował, trzeba zadbać o podstawy. Po pierwsze – wybierz posadzkę. Możesz po prostu tę betonową pomalować farbą do betonu – co odświeży ją, nada kolor oraz ograniczy pylenie i brudzenie się.

Jeżeli wolisz drewniane podłoże, zdecyduj się na tzw. deskę tarasową (kompozytowe, impregnowane) albo drewniane płyty podłogowe, które, dzięki specjalnemu zatrzaskowi, łatwo się układa.

Możesz też wybrać mrozoodporne płytki ceramiczne imitujące drewno, kamień, beton – możliwości jest mnóstwo. Będą służyć latami pod warunkiem, że zostaną prawidłowo położone, a jednym z etapów prac jest odpowiednia hydroizolacja posadzki. Ściany należy odkurzyć i umyć po zimie. Podobnie balustrady, w razie potrzeby warto je pomalować (metalowe) albo zaimpregnować (drewniane).

Jakie meble i wyposażenie wybrać na balkon i loggię?

Balkonowe must have to coś do siedzenia, stolik, półeczka, kilka roślin, akcesoria do dekoracji. Jeśli powierzchnia jest niewielkich rozmiarów, wykorzystaj składane mebelki, a kwiaty zawieś na ścianie – wystarczy!

Jeżeli balkon czy loggia mają „jako-taką” powierzchnię, pomyśl o sofce, stoliku, kaskadzie roślin, które odgrodzą cię od świata.

Jednym z najczęstszych błędów aranżacyjnych jest traktowanie balkonu wyłącznie jako „widokówki".

Jak ozdobić balkon dodatkami? Oświetlenie, tekstylia i dekoracje

Bez względu na metraż zadbaj o klimat: delikatne oświetlenie, lampiony na świece oraz dekoracyjne drobiazgi dla podkreślenia stylu. Zaaranżuj balkon tak, by chciało ci się na nim wypić kawę, porozmawiać z bliskimi, a nawet popracować. Chwile na powietrzu, gdy można popatrzeć w dal, pomogą ci… złapać oddech!

Bezkonkurencyjne w tworzeniu klimatu są tekstylia, a zwłaszcza przejrzyste i półprzejrzyste zasłony. Zawieś choć jeden bryt tkaniny, podepnij go, udrapuj, a balkon zyska na uroku i co najważniejsze na prywatności.

Jakie kwiaty i zioła posadzić na balkonie? Najpiękniejsze i najłatwiejsze w uprawie gatunk

Jeśli kochasz rośliny, twój salon pod chmurką może w nich wprost tonąć. Nie masz ręki do roślin? Wybierz gatunki wytrzymałe, nie wymagające wielu zabiegów pielęgnacyjnych, choćby pelargonie, begonie, surfinie czy kalibrachoa. Jeśli miejsca jest więcej, warto zasadzić rośliny wieloletnie, a także zimozielone (iglaki, najlepiej wolno rosnące oraz bluszcz pospolity), by było pięknie także po sezonie.

Można też tworzyć kompozycje z wielu gatunków roślin tradycyjnie uznawanych za balkonowe i uzupełniać je np. różnymi odmianami mięty, traw ozdobnych. Warto wsiać rośliny jednoroczne, w tym pnące, np. nasturcję pnącą, wilec ogrodowy.

Zioła doskonale sprawdzają się w takiej uprawie – nie wymagają wiele miejsca, a dają mnóstwo korzyści. Wystarczy kilka donic i słoneczne stanowisko, by cieszyć się świeżą bazylią, miętą, tymiankiem czy rozmarynem prosto z własnego balkonu.

Ciekawym pomysłem jest wystawienie pokojowych roślin na sezon letni na zewnątrz, ale uwaga – trzeba dopasować gatunki do wystawy oraz stopniowo je przyzwyczajać do zmiany warunków, przy silnym nasłonecznieniu zaś zapewnić ochronę, np. zasłony i parasole.

