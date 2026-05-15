Dobrze zaprojektowana nie wygląda jak przypadkowo dostawiony szklany klocek, lecz naturalna część bryły. Dlaczego warto ją mieć i jak powinna wyglądać współczesna weranda?

Weranda – coś więcej niż zadaszony taras

Przez lata werandy kojarzyły się głównie ze starymi domami, drewnianymi willami albo amerykańskimi filmami, w których bohaterowie siedzą wieczorem na bujanym fotelu przed domem. Tymczasem współczesna architektura coraz częściej wraca do tej idei, choć w znacznie prostszej i nowocześniejszej formie.

Weranda to przestrzeń pośrednia między domem a ogrodem – częściowo zewnętrzna, ale jednocześnie osłonięta i bardziej „domowa” niż zwykły taras. Dzięki zadaszeniu można korzystać z niej nawet podczas deszczu czy wietrznej pogody. W praktyce staje się dodatkowym pokojem letnim, miejscem odpoczynku, spotkań i codziennego życia.

I właśnie tego często brakuje współczesnym domom. Duże przeszklenia i tarasy są efektowne, ale nie zawsze zapewniają komfort użytkowania. Weranda daje coś więcej – poczucie schronienia i przytulności.

Weranda może tworzyć klimat domu

Współczesne domy bywają efektowne, ale często brakuje im miejsca, które naprawdę zachęca do zatrzymania się i odpoczynku. Weranda ma właśnie taką funkcję. To przestrzeń bardziej kameralna niż taras i bardziej otwarta niż salon.

Może stać się miejscem porannej kawy, wieczornego odpoczynku albo spokojnych rozmów z widokiem na ogród. I być może właśnie dlatego wraca do architektury – bo daje coś, czego nie zapewnia nawet najbardziej modny taras: atmosferę.

Dawniej była wizytówką domu

W tradycyjnej architekturze weranda pełniła ważną funkcję reprezentacyjną. Była pierwszym miejscem, do którego zapraszano gości. Jej mniejszą, zubożoną wersją był ganek, który spełniał w zasadzie rolę osłony wejścia do domu przed warunkami atmosferycznymi. Chroniła przed deszczem i słońcem, ale też budowała atmosferę domu. Szczególnie w polskim klimacie często miała lekką, częściowo przeszkloną konstrukcję, dzięki której można było korzystać z niej przez większą część roku.

Później moda na werandy zaczęła zanikać. Zastąpiły je odkryte tarasy albo proste podesty przy domu. Dziś jednak inwestorzy ponownie szukają bardziej komfortowych i klimatycznych przestrzeni wypoczynkowych. I dlatego weranda wraca.

Weranda nie może być dodatkiem

Największym błędem jest projektowanie werandy jako przypadkowego dodatku. Widać to szczególnie w wielu nowych realizacjach, gdzie do gotowego domu „dokleja się” szklaną konstrukcję lub ciężkie zadaszenie, które nie ma związku z architekturą budynku.

Dobra weranda powinna wyglądać tak, jakby była zaplanowana razem z domem od samego początku. Musi wynikać z bryły, proporcji i układu dachu. Najlepiej, gdy jej zadaszenie stanowi naturalne przedłużenie połaci dachowej albo wyraźnie wpisuje się w linię elewacji.

W nowoczesnych domach świetnie sprawdzają się proste formy: lekkie słupy, duże przeszklenia, oszczędne detale i materiały powtarzające się na elewacji. Weranda nie powinna dominować nad domem – ma być jego ważną częścią.

Czy weranda zaciemnia wnętrza?

Tak, ale nie musi być to problemem. Każde zadaszenie ogranicza ilość światła wpadającego do wnętrza, jednak można to dobrze zaplanować.

Najprostszym rozwiązaniem są duże przeszklenia i szerokie drzwi tarasowe prowadzące na werandę. W wielu projektach stosuje się także świetliki dachowe albo przeszklenia w samym zadaszeniu. Dzięki temu przestrzeń pozostaje jasna, a jednocześnie chroniona przed nadmiernym nasłonecznieniem latem.

W praktyce dobrze zaprojektowana weranda często poprawia komfort użytkowania domu. Latem ogranicza przegrzewanie salonu, a podczas deszczu pozwala nadal korzystać z otwartej przestrzeni przy domu.

Z czego budować werandę?

Materiał powinien być dopasowany do stylu domu. W klasycznych realizacjach nadal bardzo dobrze wygląda drewno – naturalne, ciepłe i ponadczasowe. Drewniane słupy, ażurowe detale czy częściowe przeszklenia tworzą przyjazny, spokojny klimat.

W nowoczesnych domach częściej stosuje się połączenie drewna, stali, aluminium i szkła. Popularne są również minimalistyczne konstrukcje z dużymi przesuwanymi przeszkleniami, które pozwalają niemal całkowicie otworzyć werandę na ogród.

Duże znaczenie ma także posadzka. Powinna być odporna na wilgoć i zmiany temperatury. Dobrze sprawdzają się płytki gresowe, kamień naturalny, beton architektoniczny albo deski kompozytowe.

Murator Ogroduje #3: Jak zabezpieczyć drewnianą wiatę?

