Jak dbać o ścieżki i nawierzchnie w ogrodzie? Jakie rośliny sadzić między ich elementami?

Przerośnięte roślinami ścieżki i place nie tylko efektownie wyglądają i dodają uroku ogrodowi, ale mają też znaczenie praktyczne. Tradycyjne nawierzchnie z czasem przerastają chwastami, które trzeba wyrywać albo opryskiwać herbicydem. Po obsadzeniu lub obsianiu fug nawierzchni bylinami albo trawą chwasty wyrastają znacznie rzadziej, bo po prostu nie ma dla nich miejsca.
Z czego zrobić nawierzchnię ścieżki?
- Bruk (z kostek granitowych, betonowych lub klinkierowych). W cieniu sam szybko porasta mchem. Układając go, można pominąć kilka elementów i wolne przestrzenie obsadzić roślinami.
- Nieregularne kamienne płyty (kamień łamany). Zwykle stosuje się piaskowiec, różne rodzaje łupków oraz granit. Najładniej wyglądają płyty o nieregularnych brzegach, pod warunkiem że mają równą powierzchnię. Ułożone luźno, z fugami szerokości kilku centymetrów, najpiękniej wyglądają na trawniku, ale można też wykonać z nich przejście po rabacie kwiatowej, tak by rośliny „weszły ” na ścieżkę.
- Betonowe kraty. Przerośnięte trawą służą głównie do budowy zielonych parkingów. Niestety, nie mogą zastąpić chodnika, ponieważ niewygodnie się po nich chodzi.
- Płyty chodnikowe. W nowoczesnych ogrodach o prostych, regularnych liniach doskonale wygląda przejście z takich płyt otoczonych fugami z darni. Kolor trawy podkreśla geometryczny układ chodnika i sprawia, że wygląda on elegancko.
- Żwir. Dużo uroku mają ścieżki utwardzone żwirem. Przerastające je rośliny sprawiają, że otoczenie nabiera nostalgicznego charakteru. Warto pozwolić działać naturze – wyrastające na ścieżce rośliny, które same się tam posiały, wyglądają bardzo romantycznie.
Jakie rośliny posadzić między elementami nawierzchni?
Najbardziej odporna na deptanie jest trawa. Można ją posiać między elementami nawierzchni albo zastosować darń z rolki. Tnie się ją na wąskie pasy i układa między płytami nawierzchni, dokładnie do nich dopasowując. Jest to bardzo mozolna praca, ale efekt jest wspaniały i natychmiastowy. Jako zielone fugi sprawdzają się też niskie byliny. Nie da się natomiast wpłynąć na wzrost mchu. Zazwyczaj pojawia się sam w ocienionych i wilgotnych zakątkach. Nie trzeba się o to starać, wystarczy poczekać rok czy dwa lata, a wypełni wszystkie szczeliny. Trudno go natomiast nakłonić do wzrostu w słonecznych miejscach.
Wybór roślin należy dostosować do stanowiska.
- Miejsca słoneczne: floks szydlasty, goździk skalny, kostrzewa sina, macierzanki, rojniki, skalnice, smagliczka skalna, żagwin ogrodowy, zawciąg nadmorski, niskie odmiany dzwonków i rozchodników oraz pachnące zioła, na przykład karłowe odmiany lebiodki (oregano). Do ogrodów żwirowych polecam lawendę, lebiodkę (oregano) i dzwonki.
- Miejsca półcieniste: acena drobnolistna, dąbrówka rozłogowa, przywrotnik ostroklapowy, karmnik ościsty, tojeść rozesłana, fiołek labradorski. Miejsca cieniste: różne gatunki mchów, które pojawiają się same.
Jak zrobić taką nawierzchnię i jak o nią dbać?
Nawierzchnię w miejscu,gdzie ma być parking lub plac wypoczynkowy, przygotowujemy ze spadkiem około 2 proc., co ułatwi odpływ wody deszczowej i zapobiegnie tworzeniu się kałuż. Spadek poprzeczny warto też nadać ścieżkom.
- Ścieżki, place wypoczynkowe. Nawierzchnie dla pieszych na gruncie przepuszczalnym wykonujemy na 10-centymetrowej podbudowie z piasku ubitego zagęszczarką. Jeżeli podłoże jest nieprzepuszczalne, na spodzie wykopu należy dodatkowo ułożyć 10-centymetrową warstwę drenującą z tłucznia. Elementy nawierzchni układamy co 1-2 cm (duże płyty można rzadziej), a szczeliny między nimi wypełniamy urodzajną ziemią wymieszaną z piaskiem (w proporcji 1:1). Siejemy trawę lub drobne rośliny skalne. Żeby szybciej osiągnąć planowany efekt, możemy posadzić rośliny uprawiane w doniczkach. Krawężnik przy tego typu nawierzchni nie jest konieczny.
- Płyty na trawniku (w postaci luźno ułożonego przejścia). Posadawiamy je na 5-centymetrowej warstwie piasku. Sypiemy między nie urodzajną ziemię i siejemy trawę lub lepiej – układamy paski darni, dociskamy je do podłoża i solidnie podlewamy.
- Parking z betonowych krat. Robimy wykop głębokości 20 cm, rozkładamy warstwę piasku, ubijamy go zagęszczarką i kładziemy ażurowe betonowe płyty. Otwory wypełniamy urodzajną ziemią i siejemy trawę odporną na deptanie (specjalna mieszanka). Na gruncie nieprzepuszczalnym dajemy dodatkowo 10-centymetrową
- podbudowę z tłucznia.
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne podlewanie. Musimy o tym pamiętać zwłaszcza w pierwszym okresie po siewie lub posadzeniu roślin. Mają one wtedy słaby system korzeniowy i są bardzo wrażliwe na brak wody. Później, gdy głębiej zapuszczą korzenie, będą w stanie wytrzymać dłużej bez nawadniania. Jednak biorąc pod uwagę to, że podbudowa jest z piasku, a ten szybko odprowadza wodę, musimy się przygotować na częstą kontrolę stanu wilgotności podłoża.
Raz w miesiącu warto zasilić rośliny nawozami w płynie, na przykład Florovitem lub Substralem "Magiczna siła do ogrodu". Ostatnie nawożenie przeprowadzamy w połowie lipca. Powinniśmy także usuwać chwasty, aby nie zabierały roślinom ozdobnym wody i składników pokarmowych, a trawniki co tydzień kosić. Zimą nie wolno posypywać takich nawierzchni środkami chemicznymi, natomiast śnieg należy usuwać z nich łopatą.
Autor: Danuta Młoźniak