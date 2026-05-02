Rośliny wyrastające między kamieniami lub kostkami betonowymi utwardzającymi nawierzchnię ścieżki, podjazdu do domu albo placu w ogrodzie są utrapieniem, bo trzeba je regularnie wyrywać. Jednak właściwie dobrane rośliny mogą się stać interesującym uzupełnieniem ogrodowych nawierzchni.

Rośliny jako uzupełnienie ogrodowych nawierzchni

Zamiast stale wyrywać chwasty, które wyrastają w spoinach między elementami nawierzchni w ogrodzie, można w nich posiać trawę. Najlepsze są mieszanki traw odpornych na deptanie, na przykład mieszanki rekreacyjne.

Między elementami nawierzchni w mniej uczęszczanych miejscach ogrodu zamiast trawy można posiać lub posadzić niskie rośliny ozdobne – oczywiście również wybierając takie gatunki, które dobrze znoszą deptanie.

W słonecznych miejscach dobrze rosną między innymi: goździki kropkowane, macierzanki, płomyki szydlaste i rozchodniki.

W półcieniu lepiej posadzić aceny, fiołki wonne, karmniki ościste i tojeście rozesłane.

Takie roślinne nawierzchnie są bardzo efektowne i doskonale się wpisują w przestrzeń każdego ogrodu.

Przeczytaj też: Tanie ścieżki w ogrodzie – z czego zrobić? Jak zrobić ścieżkę w ogrodzie tanim kosztem?

Autor: Andrzej Szandomirski W ogrodzie dobrze prezentują się kształtne dróżki, między którymi można posiać trawę

Nawierzchnia połączona z roślinami - z czego zrobić nawierzchnię

Najładniej wyglądają przerośnięte roślinami nawierzchnie zrobione z dużych kamiennych płyt o nieregularnych kształtach. Zamiast nich można ułożyć płyty betonowe - tańsze, ale potrzeba trochę czasu, zanim obrosną one roślinami i “nabiorą patyny”.Spoiny z roślin można także zrobić w nawierzchni z kamiennego bruku albo kostek betonowych. W sprzedaży są kostki betonowe o kształcie przystosowanym do sadzenia między nimi roślin i kostki z wypustkami, dzięki którym przy układaniu nawierzchni łatwo zachować odpowiedni odstęp między sąsiadującymi elementami. Można również kupić ażurowe płyty, których puste przestrzenie wypełnia się urodzajną ziemią i sieje się w nich trawę. Zaletą takich płyt jest to, że po zarośnięciu stają się mało widoczne i nawierzchnia sprawia wrażenie trawnika.Wadą natomiast jest to, że niewygodnie chodzi się po nich na obcasach i boso. Dlatego stosuje się je głównie do utwardzania podjazdów do garażu.

Autor: Pawel Kacperek/ Getty Images Ażurowe płyty - puste przestrzenie wypełniono ziemię i posiano w nich trawę

Jak zrobić nawierzchnię połączoną z roślinami?

Najpierw należy wytyczyć kształt nawierzchni i zrobić odpowiedni wykop, nadając mu 1-2 proc. spadek.

Jeśli nawierzchnia przeznaczona jest dla samochodów osobowych, wykop powinien mieć głębokość około 30 cm, a na nieprzepuszczalnym, gliniastym gruncie – 10 cm więcej.

Ścieżki ogrodowe i place, po których będzie się jedynie chodziło, układa się na warstwie piasku, dlatego wystarczy dół głębokości 12-15 cm, a na podłożu nieprzepuszczalnym dodać 10-15 cm na warstwę drenującą.

Jeżeli nawierzchnia wykonana będzie z drobnych elementów, po bokach wykopu trzeba osadzić krawężniki. Jeśli będzie ona wykonana z dużych płyt kamiennych lub betonowych, nie jest to konieczne.

Spód wykopu należy bardzo dokładnie ubić zagęszczarką.

Jeśli po nawierzchni będą jeździły samochody osobowe, na spód wykopu trzeba nasypać 15-25-cm warstwę tłucznia lub grubego żwiru (grubsza warstwa na glebie gliniastej) i po rozgrabieniu porządnie zagęścić.

Następnie należy rozłożyć około 5-centymetrową warstwę piasku rzecznego lub piasku wymieszanego z przesianą żyzną ziemią ogrodową (w proporcji 1:1). Pod nawierzchnie dla ruchu pieszego wystarczy tylko warstwa piasku (lub piasku wymieszanego z ziemią) grubości 5-10 cm. Jedynie na gliniastym, nieprzepuszczalnym gruncie należy pod nią nasypać i zagęścić 10-15-centymetrową warstwę drenującą ze żwiru lub z tłucznia. Elementy nawierzchni należy układać z odstępami 1-2-cm. W trakcie pracy trzeba sprawdzać poziomnicą, czy nawierzchnia ma odpowiedni spadek i czy poszczególne jej elementy leżą równo; w razie konieczności należy je dobić gumowym młotkiem.

Ułożoną nawierzchnię ubić zagęszczarką. Szczeliny między elementami nawierzchni należy wypełnić żyzną ziemią, na przykład przesianym kompostem zmieszanym pół na pół z piaskiem, a następnie posiać nasiona traw lub niskich roślin.

Na zakończenie nawierzchnię trzeba solidnie podlać.

Przeczytaj też: Jak stworzyć ścieżki z kamienia w ogrodzie? Jaki kamień na ścieżki ogrodowe jest najlepszy?

Autor: Andrzej Szandomirski Płyty betonowe na trawniku

Jak dbać o rośliny w nawierzchni

Cienka warstwa żyznej ziemi ułożona na przepuszczalnej podbudowie nawierzchni szybko przesycha, dlatego trawnik i rośliny zadarniające rosnące w spoinach między jej elementami muszą być regularnie podlewane. Należy je również, co roku nawozić, a trawnik także systematycznie kosić. W zimie nie wolno takiej nawierzchni posypywać piaskiem, a tym bardziej solą. Śnieg można z niej zgarniać łopatą.

Przeczytaj też: Nawierzchnie przepuszczalne: funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie do ogrodu i na podjazd

Autor: eurobanks/ Getty Images Nawierzchnia z roślinami

Zobacz galerię zdjęć: Ścieżki ogrodowe z płyt luźno ułożonych

