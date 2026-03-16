Nawierzchnie przepuszczalne w ogrodzie są bardzo cenne z punktu widzenia przyrody. Tworzą utwardzoną i ładnie wykończoną powierzchnię, przez którą woda opadowa może przeciekać w głąb gruntu. Zatem woda ta pozostaje w obiegu na terenie naszej działki. Ponadto nie trzeba martwić się zastoinami w zagłębieniach i nierównościach, które mogą powstać po pewnym czasie użytkowania nawierzchni z płyt. Na nawierzchni przepuszczalnej nie tworzą się kałuże, bo woda szybko przesiąka.

Zastosowanie różnorodnego kruszywa pozwala stworzyć nawierzchnie o oryginalnym wyglądzie. W jednej realizacji można łączyć kruszywo o różnych wielkości i kolorze, tworząc z nich ciekawe kompozycje. Kruszywo zlepione żywicą można również wykorzystać jako wypełnienie spoin między kostkami brukowymi.

Nawierzchnie przepuszczalne wykonane z użyciem żywicy mogą być w różnym stopniu obciążane. Jako ścieżki w ogrodzie przeniosą obciążenia od ruchu pieszych. Jako podjazd lub stanowisko parkingowe dla samochodu muszą być specjalnie przygotowane - z odpowiedniej grubości i nośności podbudową. Może być ona przystosowana pod samochody osobowe lub ciężarowe. Ważna jest także częstotliwość wjeżdżania pojazdów.

Nawierzchnie przepuszczalne z kruszywa zespolonego żywicą są powszechnie stosowane w przestrzeni publicznej do budowy alejek parkowych, ścieżek rowerowych, stref rekreacyjnych, opasek wokół drzew, miejsc postojowych. Coraz częściej goszczą w prywatnych ogrodach.

i Autor: Piotr Mastalerz Nawierzchnie przepuszczalne można stosować w ogrodzie i na podjeździe przed domem. Projekt ogrodu: Olga Dobrowolska

Nawierzchnia przepuszczalna w ogrodzie: zalety

ma ładny wygląd,

może być bardzo różnorodnie wykończona,

przepuszcza wodę opadową,

ma trwały kształt,

jest wytrzymała mechanicznie,

zachowuje mrozoodporność,

jest odporna na sól drogową,

nie porasta roślinami,

łatwo utrzymać ją w czystości,

nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.

i Autor: R-Stone/ Materiały prasowe Żwirowy podjazd przed domem utrwalony i zespolony żywicą długo zachowa ładny wygląd i nie będzie chrzęścił

Nawierzchnie przepuszczalne: dlaczego warto je mieć

Nawierzchnie przepuszczalne z warstwą wierzchnią z kruszywa to dodatkowa możliwość dekoracji przestrzeni w ogrodzie. Gdy kostki brukowe i płyty już nam się opatrzyły albo żaden wzór nam nie pasuje, sięgnijmy po inne rozwiązanie. Nawierzchnie kruszywowo-żywicowe to przede wszystkim rozwiązanie dla osób lubiących ścieżki żwirowe, ale niechcących tracić czasu na ich konserwację - wyrównywanie i dosypywanie żwiru, a także usuwanie chwastów. Zespolenie kruszywa żywicą polimerową pozwala stworzyć stabilną, trwałą i równą nawierzchnię, w którą nie będą wpadać obcasy. To wielka zaleta. Nawierzchnia przez długi czas zachowa ładny wygląd i parametry użytkowe. Ponadto nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.

Wykorzystując drobne kruszywo, możemy zbudować bardzo atrakcyjne nawierzchnie. Możemy łączyć różnobarwne kruszywo, żeby uzyskać efekty melanżowe. Jeśli podczas układania zastosujemy szablony z tektury lub styropianu, w prosty sposób stworzymy dowolne kompozycje, nawet mozaiki kamiennej.

i Autor: Hanzavia/ Materiały prasowe Nawierzchnie żwirowe kojarzą się z podmiejskimi i wiejskimi domami

Cena nawierzchni przepuszczalnej

Koszt wykonania nawierzchni zależy od wielu czynników. Ważny jest rodzaj i grubość podbudowy, rodzaj żywicy, a także kruszywo. Można zastosować zwykły żwir, drobne kamyki otoczaki, ale także łamane i obrabiane kruszywo z dowolnego kamienia: granitu, porfiru, gnejsu, marmuru itp. Kamyki muszą być obrabiane, tak żeby miały zaoblone krawędzie (dzięki temu po ścieżkach przyjemnie się chodzi nawet na bosaka). To wszystko wpływa na koszt. 1 m2 nawierzchni przepuszczalnej w ogrodzie na gotowo z materiałami może kosztować od 180-300 zł (tyle trzeba zapłacić za kostkę betonową) do 350-550 zł (co odpowiada mniej więcej kosztom kostki granitowej).

Nawierzchnie przepuszczalne: budowa warstwowa

dekoracyjna warstwa nawierzchniowa z kruszywa zlepionego żywicą,

warstwa grubszego kruszywa

podbudowa z grubego kruszywa, ewentualnie wzmocniona geokratą,

geowłóknina,

grunt rodzimy.

i Autor: Rys. Agnieszka i Marek Sterniccy Schemat budowy nawierzchni przepuszczalnej w ogrodzie

Nawierzchnie przepuszczalne: wykonanie podbudowy

Żeby wykonać placyk albo podjazd należy ułożyć kilka warstw. Najpierw trzeba usunąć wierzchnią warstwę z roślinami i humusem, a następnie wybrać grunt rodzimy na głębokość potrzebną do zbudowania nawierzchni. Podłoże powinno być wyrównane. Dobrze jest na nim rozłożyć geowłókninę, która zapobiegnie zapadaniu się kruszywa w głąb gruntu i pojawieniu się chwastów na wierzchu. Geowłóknina może być wyprowadzona po bokach do góry i wyznaczać granice nawierzchni. Po bokach można też dodatkowo włożyć listwy krawędziowe albo dowolne krawężniki. Granice nawierzchni mogą stanowić dowolne elementy obrzeżowe: kamienne, betonowe, plastikowe, metalowe.

i Autor: Terra Way/ Materiały prasowe Układ warstw nawierzchni przepuszczalnej

Na geowłókninie należy ułożyć odsączająca warstwę piasku, a potem zasadniczą warstwę nośną grubego kruszywa. Wielkość klińców i grubość warstwy zależy od przeznaczenia nawierzchni. Na podjeździe może być to nawet 30-40 cm kruszywa o gramaturze 30-60 mm, a potem druga warstwa drobniejszego. Pod ścieżką wystarczy 15-20 cm kruszywa o znacznie mniejszej gramaturze. Kruszywo powinno być porządnie zagęszczone ubijakami. Żeby wzmocnić podbudowę można kruszywo wsypać między geokratę z tworzywa sztucznego. Na wierzchu podbudowy dobrze jest rozłożyć siatkę o mniejszych oczkach, która zatrzyma drugą warstwę podbudowy - cieńszą z drobniejszego kruszywa. Gdy i ta warstwa jest ubita i wyrównana, można na niej rozłożyć docelową warstwę dekoracyjna spojoną żywicą.

i Autor: R-Stone/ Materiały prasowe Jedną z metod stabilizacji nawierzchni jest zastosowanie geokraty

Dekoracyjne wykończenie nawierzchni przepuszczalnej

Warstwa wierzchnia może mieć różną grubość, zależnie od wielkości użytego kruszywa i przeznaczenia. Przyjmuje się, że powinna być ona co najmniej dwa razy grubsza niż wielkość kruszywa. Docelowo może ona mieć 1-1,5 cm na ścieżce i 3-4 cm grubości na podjeździe.

Drobne kruszywo łączy się żywicami poliuretanowymi lub epoksydowymi. Żywica stanowi mniej więcej 5% masy kruszywa. Nie wypełnia przestrzeni między kamyczkami, tylko je trwale zlepia. Mieszankę przygotowuje się niewielkimi, ponieważ żywice szybko wiążą. Na ułożenie i wyrównanie warstwy wykonawca ma 30-40 minut.

Świeżo wymieszaną masę nakłada się pacą metalową i od razu wyrównuje brzegi oraz wierzch. Jeśli chcemy zrobić wzór. Najpierw trzeba rozłożyć szablon, a potem wypełnić jego pola odpowiednią mieszanką materiału. Powstała nawierzchnia jest gotowa do użycia już po kilku-kilkunastu godzinach, zależnie od przeznaczenia.

i Autor: Terra Way/ Materiały prasowe Nawierzchnie przepuszczalne z drobnego kruszywa ładnie komponują się z innymi materiałami stosowanymi w ogrodzie

Nawierzchnie kruszywowo-żywiczne są łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy je zamieść od czasu do czasu albo oczyścić dmuchawą do liści. Do mycia wystarczy myjka ciśnieniowa. Jeśli po czasie stracą delikatny połysk, które mają nowo ułożone, wystarczy po umyciu i wysuszeniu pokryć je świeżą warstwą żywicy rewitalizującej. Bardzo proste jest naprawianie uszkodzeń. Miejsce ubytków trzeba oczyścić z kurzu i brudu, umyć i wysuszyć, a następnie przetrzeć acetonem, żeby zwiększyć przyczepność. Ubytek wypełnia się świeżo rozrobionym kruszywem z żywicą. Gdy wyschnie, nie ma śladu po naprawie.