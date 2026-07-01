Lato to czas wakacyjnych wyjazdów. Niektórzy już zimą planują, gdzie spędzą letni urlop. W tym roku ze względu na inflację wiele osób zrezygnowało z wyjazdowych wakacji i spędza urlop w domu. Wygrani są ci, którzy mają własny ogród.

To, że nie możemy wyjechać na urlop , nie znaczy, że musimy zrezygnować z wakacyjnego wypoczynku, gdyż udane wakacje można spędzić we własnym ogrodzie, o ile tylko zorganizujemy dla siebie i naszych dzieci ciekawe atrakcje. Jak spędzić udany letni urlop w ogrodzie?

Namiot w ogrodzie - jak na prawdziwym campingu

Jedną z wakacyjnych atrakcji może być zamieszkanie w namiocie, który zawsze kojarzy się z wakacjami i przygodą. Jeżeli nie mamy możliwości rozbić namiotu nad jeziorem lub na górskiej polanie, równie dobrze możemy rozstawić go na ogrodowym trawniku. W dzień można przed nim rozłożyć koc, poczytać książkę, pobawić się z dzieckiem lub poopalać, a wieczorem zorganizować w pobliżu małe ognisko dla rodziny i przyjaciół. Nocleg w namiocie też jest wyjątkowy, gdyż pozwala poczuć wakacyjny klimat. Z namiotu w ogrodzie ucieszą się głównie dzieci, ale dla dorosłych także może być ciekawą propozycją.

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Autor: Getty Images Wakacje w ogrodzie mogą być równie ekscytujące jak na wyjeździe

Basen ogrodowy - zabawa dla całej rodziny

Wakacje często kojarzą się z wodą, dlatego dobrze jest postarać się o nią także w ogrodzie. Na większej działce możemy ustawić duży ogrodowy basen, który w gorące, letnie dni pozwali nam ochłodzić się w wodzie. W mniejszym ogrodzie możemy natomiast umieścić na trawniku niewielki basen dla dzieci lub matę wodną z brodzikiem, a sami zorganizować sobie chłodzącą kurtynę wodną w postaci ogrodowego zraszacza wahadłowego z wolno obracającymi się dyszami nawadniającymi.

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Autor: Getty Images Basen w ogrodzie to obowiązkowy wakacyjne element wyposażenia

Atrakcje dla dzieci - ogród to miejsce świetnej zabawy!

Kiedy dzieci spędzające wakacje w domu zaczynają się nudzić, możemy zorganizować im w ogrodzie wiele ciekawych zajęć.

Dobrym pomysłem jest choćby zabawa w Indian. Dzieci chętnie podejmą się skonstruowania małego tipi z patyków i prześcieradła, a także z ochotą przygotują tematyczne rekwizyty, np. pióropusze z kolorowego papieru, dekoracje z piórek, bransoletek z kolorowych sznurków, indiańskich ozdób czy łuków z patyka i sznurka. Możemy też zapewnić im bezpieczne farbki do malowania twarzy, dzięki którym będą mogły wykonać na rękach i twarzach barwne, indiańskie wzory. Możemy też zaproponować im wymyślenie ciekawego imienia, nawiązującego do indiańskich tradycji, jak Sokole Oko, Wschód Słońca, Odważny Koń, Bystry Potok itp. Aby dzieci zbyt szybko się nie znudziły, można zaproponować im różne zabawy jak np. tropienie w ogrodzie mikroświata w postaci owadów i drobnych zwierząt (motyli, gąsienic, ślimaków itp.) czy wykonanie indiańskiego totemu. Jeśli braknie nam pomysłów na zabawy tematyczne dla dzieci inspiracji możemy poszukać w Internecie.

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Autor: Getty Images Zabawa w ogrodzie to dobry pomysł dla całej rodziny

Młodszym dzieciom w ogrodzie warto też zorganizować piaskownicę. Wprawdzie nie będzie to nadmorska plaża, ale z pewnością wystarczy do zbudowania zamku z piasku i czy innej, ciekawej budowli.

Nieco starszym dzieciom z pewnością przypadnie natomiast do gustu letnia kuchnia, skonstruowana z drewnianych skrzynek lub palet (na rynku są też dostępne gotowe kuchnie letnie dla dzieci) i wyposażana w zestawy naczyń dla dzieci lub nieużywane przez nas garnki, kubki, łyżki i talerze. Dzieci mogą spędzić tam wiele czasu, przygotowując niezwykłe potrawy z piasku, wody, błota, liści i kwiatów.

Jeśli w ogrodzie jest kawałek betonowego podjazdu lub spory chodnik, dzieci będą też zachwycone możliwością malowania po nim kolorowymi kredami. Pozwoli im to wykazać się kreatywnością, a my nie będziemy musieli martwić się o stan nawierzchni, gdyż pierwszy deszcz usunie ślady ich artystycznej działalności. Jeśli natomiast będziemy chcieli zachować je na dłużej, możemy wcześniej sfotografować dziecięce rysunki.

Dzieciom można też zaproponować nieco już zapomniane, ale atrakcyjne i ponadczasowe zabawy na świeżym powietrzu, np. grę w gumę, zabawę z szarfą gimnastyczną na patyku, grę w kapsle, Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy czy grę w piłkę „kolory”.

Autor: Deb Drury/ Getty Images Miejsce wypoczynku w ogrodzie

Strefa relaksu w ogrodzie - hamak ogrodowy i nie tylko

Podczas wakacji w ogrodzie, warto jednak zadbać nie tylko dla dzieci, ale też o chwilę wakacyjnego relaksu dla nas samych. Jedną z możliwości jest rozpięcie miedzy drzewami kolorowego hamaka i ustawienie obok stolika na orzeźwiające koktajle lub lody. Relaks w hamaku z książką i szklanką lemoniady w gorące, letnie popołudnie, pomoże nam poczuć się jak na wakacjach w tropikach. Jeśli nie mamy gdzie rozpiąć hamaka, możemy zastąpić go leżakiem, ustawionym pod ogrodowym parasolem.

Kiedy dysponujemy w ogrodzie większym kawałkiem trawnika, możemy też pokusić się o ustawienie na mim siatki, która posłuży nam do gry w badmintona lub siatkówkę z rodziną i przyjaciółmi. Ustawione obok boiska pod ogrodowym parasolem wygodne siedziska, fotele lub pufy i stoliki na chłodne napoje, dadzą nam wytchnienie po sportowej zabawie i pozwolą nabrać energii na kolejne rozgrywki. Na trawniku możemy też zorganizować grę w bule, która jest popularną grą towarzyszką, wywodzącą się z Francji.

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Sezon grillowy w pełni - czas na grilla w ogrodzie!

Latem nie możemy też zapomnieć o grillu, gdyż jest to niemal nieodzowny element wakacyjnego relaksu i doskonały sposób na przyjemne spędzenie czasu z bliskimi i przyjaciółmi.

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