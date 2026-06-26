Co prawda technicznych warunków przyłączenia nie załącza się do wniosków o pozwolenie na budowę ani do zgłoszenia budowy, ale rodzaj i przebieg przyłączy należy wskazać w projekcie zagospodarowania działki. Ponadto łatwiej będzie prowadzić budowę, gdy ekipa będzie mieć zapewnione energię elektryczną i wodę. W wydanych warunkach przyłączenia zostanie określony między innymi termin budowy przyłącza oraz sposób ustalenia opłaty za jego wykonanie.

Jak złożyć wniosek o warunki przyłączenia?

Formularze wniosków o wydanie warunków przyłączenia można znaleźć na stronach przedsiębiorstw sieciowych działających na danym terenie. Obecnie większość operatorów umożliwia także złożenie wniosku elektronicznie – za pośrednictwem formularzy online, portalu klienta lub platformy ePUAP, co znacznie przyspiesza załatwienie formalności. Do wniosku dołącza się mapę zasadniczą z oznaczonym planowanym budynkiem i wstępną lokalizacją punktów pomiarowych oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Gdyby przyłącze musiało przebiegać przez posesje sąsiadów, potrzebne będą odpowiednie zgody lub ustanowienie służebności przesyłu. Po uzyskaniu warunków przyłączenia można podpisać umowy umożliwiające budowę przyłączy oraz dostawę mediów niezbędnych podczas budowy i późniejszego użytkowania domu.

Jak przyłączyć dom do sieci elektrycznej?

We wniosku o przyłączenie należy określić między innymi moc przyłączeniową oraz przewidywane zużycie energii elektrycznej. Dla domu jednorodzinnego najczęściej wnioskuje się o moc przyłączeniową wynoszącą 15–20 kW.

Dla typowych przyłączy do domów jednorodzinnych operatorzy systemów dystrybucyjnych wydają warunki przyłączenia zazwyczaj w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W bardziej skomplikowanych przypadkach lub dla innych grup przyłączeniowych obowiązują dłuższe terminy wynikające z przepisów.

Można również wnioskować o wykonanie przyłącza tymczasowego na czas budowy, jeśli realizacja przyłącza docelowego wymaga dłuższego oczekiwania. Po podpisaniu umowy o przyłączenie przedsiębiorstwo energetyczne – w ramach ustalonej opłaty przyłączeniowej – przygotowuje dokumentację, buduje przyłącze oraz montuje układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Ile kosztuje przyłącze elektryczne?

Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jest ustalana na podstawie taryfy właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Dla nowych przyłączy do domów jednorodzinnych stawki wynoszą obecnie – w zależności od operatora – około 60–95 zł netto za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej w przypadku przyłącza kablowego oraz około 15–40 zł netto za 1 kW w przypadku przyłącza napowietrznego.

Jeżeli długość przyłącza przekracza 200 m, operator nalicza dodatkową opłatę za każdy kolejny metr – jej wysokość zależy od rodzaju przyłącza i obowiązującej taryfy. W przypadku przyłącza tymczasowego na czas budowy opłaty są ustalane indywidualnie przez operatora, a wykonanie części instalacji po stronie inwestora może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Autor: Tomasz Szostak/zogrodemnaty.pl Zanim przyłącza zostaną zasypane, muszą zostać zinwentaryzowane przez geodetę, a ich przebieg naniesiony na mapę

Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Jeśli działka znajduje się w zasięgu sieci gazowej, warto rozważyć przyłączenie do niej. Gaz ziemny nadal pozostaje wygodnym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz gotowania.

We wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy podać przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz, maksymalny pobór godzinowy oraz planowany termin zawarcia umowy o przyłączenie. W przypadku standardowych przyłączy dla odbiorców indywidualnych operatorzy wydają warunki przyłączenia zwykle w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Ile kosztuje przyłącze gazowe?

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej zależy od mocy przyłączeniowej, długości przyłącza oraz taryfy obowiązującej u operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku największego operatora w Polsce – Polskiej Spółki Gazownictwa – opłata za standardowe przyłącze o długości do 15 m dla gospodarstw domowych (moc do 10 m³/h) wynosi obecnie około 3,6 tys. zł netto (około 4,4 tys. zł brutto). Za każdy dodatkowy metr przyłącza naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującą taryfą.

Jeśli przyłączenie do sieci gazowej jest niemożliwe lub inwestor planuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, alternatywą pozostaje m.in. pompa ciepła.

Warto również pamiętać, że obecne przepisy Unii Europejskiej nie przewidują obowiązku wymiany już działających kotłów gazowych ani zakazu ich użytkowania. Unijna polityka zmierza jednak do stopniowego ograniczania wykorzystania paliw kopalnych w nowych budynkach oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, dlatego przy wyborze systemu ogrzewania warto uwzględnić długoterminowe kierunki zmian przepisów.

Autor: Piotr Mastalerz Plac budowy można zasilać z przyłącza tymczasowego, czyli rozdzielnicy zamontowanej na przykład na słupie

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Jeżeli działka znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci, o ile nie zachodzą wyjątki przewidziane przepisami.

Formalności związane z przyłączeniem do obu sieci można załatwić równocześnie, rozpoczynając od złożenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia. We wniosku należy określić zapotrzebowanie na wodę oraz planowaną ilość odprowadzanych ścieków. Warunki przyłączenia powinny zostać wydane w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i zachowują ważność przez dwa lata.

Zasady budowy tych przyłączy różnią się od przyłączy energetycznych i gazowych. Inwestor ponosi pełny koszt ich wykonania, w tym przygotowania projektu, uzgodnień, zatrudnienia wykonawcy, wytyczenia trasy, budowy oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W wielu gminach część tych czynności można zlecić lokalnemu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Ile kosztuje przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne?

Koszt przyłącza zależy od jego długości, warunków terenowych i lokalnych cen rynkowych, trzeba się liczyć z wydatkiem nawet 500 zł za metr przyłącza.

Planując przyłącze wodociągowe, warto przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza do pomiaru wody wykorzystywanej do podlewania ogrodu. Dzięki temu nie płaci się opłat za odprowadzanie ścieków od wody zużytej wyłącznie na cele ogrodowe.

Na działkach niemających dostępu do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można wybudować studnię oraz szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków, o ile nie zabraniają tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Autor: Getty Images

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