Nie czekaj do jesieni! Jaki jest koszt wymiany pieca latem 2026 r.?

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Wymiana pieca przed sezonem grzewczym: czemu warto?

Wymianę starego kotła najlepiej zaplanować na wiosnę lub lato. Poza sezonem grzewczym łatwiej znaleźć wolny termin u instalatora, a czasowe wyłączenie ogrzewania nie powoduje wychłodzenia domu. Jest również więcej czasu na przeprowadzenie audytu energetycznego, dobranie mocy urządzenia, zamówienie brakujących elementów oraz wykonanie ewentualnych przeróbek komina, instalacji elektrycznej albo centralnego ogrzewania.

Wczesna modernizacja ogranicza także ryzyko awarii starego pieca podczas pierwszych mrozów. Wymiana przeprowadzana w pośpiechu może oznaczać wyższe koszty robocizny i wybór urządzenia bez dokładnego sprawdzenia jego parametrów. Przed rozpoczęciem prac trzeba ponadto ustalić, czy lokalne przepisy antysmogowe nie nakazują usunięcia starego kotła w określonym terminie.

Jakie źródło ciepła wybrać zamiast kotła na paliwa stałe?

Jednym z najczęściej rozważanych rozwiązań jest pompa ciepła powietrze–woda. Najlepiej współpracuje ona z dobrze ocieplonym budynkiem i ogrzewaniem niskotemperaturowym, ale dostępne są również modele przeznaczone do modernizowanych domów z grzejnikami. Droższą inwestycją jest pompa gruntowa, która wymaga wykonania kolektora poziomego albo odwiertów, lecz zapewnia stabilne warunki pracy niezależnie od temperatury powietrza.

W domu z przyłączem gazowym można zastosować kondensacyjny kocioł gazowy, choć przed zakupem warto przeanalizować przyszłe koszty paliwa i możliwość otrzymania dotacji. Tańszym inwestycyjnie rozwiązaniem jest kocioł elektryczny, ale opłacalność jego użytkowania zależy od zapotrzebowania budynku na energię oraz posiadania fotowoltaiki. W niewielkich, dobrze ocieplonych domach można też rozważyć pompy ciepła powietrze–powietrze, czyli klimatyzatory z funkcją ogrzewania.

Aktualne koszty wymiany pieca w 2026 roku

Podane wartości są cenami orientacyjnymi brutto. Koszt samej wymiany obejmuje demontaż starego kotła, montaż nowego źródła, podstawowe materiały instalacyjne, podłączenie i uruchomienie. Nie obejmuje natomiast budowy przyłącza gazowego, generalnej przebudowy instalacji, wymiany wszystkich grzejników ani termomodernizacji budynku.

Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny o mocy około 25 kW – koszt źródła ciepła: około 3000 zł; koszt samej wymiany: od 4000 do 7000 zł.

Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny z rozbudowanym sterowaniem i modułem internetowym – koszt źródła ciepła: około 5400 zł; koszt samej wymiany: od 4500 do 7500 zł.

Jednofunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny o mocy około 30 kW – koszt źródła ciepła: około 10 300 zł; koszt samej wymiany: od 5000 do 9000 zł.

Kocioł gazowy kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody – koszt źródła ciepła: około 6550 zł; koszt samej wymiany: od 5500 do 9000 zł.

Kocioł elektryczny o mocy około 16 kW – koszt źródła ciepła: około 2600 zł; koszt samej wymiany: od 2500 do 4500 zł.

Kocioł elektryczny o regulowanej mocy od 12 do 24 kW – koszt źródła ciepła: około 3460 zł; koszt samej wymiany: od 3000 do 5500 zł.

Powietrzna pompa ciepła typu monoblok o mocy około 8 kW – koszt źródła ciepła: około 4450 zł; koszt samej wymiany i wykonania instalacji: od 18 000 do 28 000 zł.

Powietrzna pompa ciepła typu monoblok o mocy około 10 kW – koszt źródła ciepła: około 8450 zł; koszt samej wymiany i wykonania instalacji: od 18 000 do 30 000 zł.

Powietrzna pompa ciepła typu split o mocy około 9 kW – koszt źródła ciepła: około 17 000 zł; koszt samej wymiany i wykonania instalacji: od 15 000 do 25 000 zł.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze–woda o mocy około 12 kW – koszt źródła ciepła: około 13 500 zł; koszt samej wymiany i wykonania instalacji: od 20 000 do 35 000 zł.

Gruntowa pompa ciepła o mocy około 8 kW – koszt źródła ciepła: około 28 000 zł; koszt samej wymiany, wykonania dolnego źródła i podłączenia: od 45 000 do 80 000 zł.

Pompa ciepła powietrze–powietrze o mocy grzewczej około 3,8 kW – koszt źródła ciepła: od około 1450 do 1700 zł; koszt samego montażu jednego zestawu: od około 1800 do 3500 zł.

Ostateczny koszt wymiany pieca zależy od powierzchni i izolacji domu, wymaganej mocy urządzenia, stanu instalacji oraz zakresu robót dodatkowych. Przed podpisaniem umowy warto poprosić o szczegółową wycenę wskazującą osobno urządzenie, osprzęt, demontaż, robociznę, uruchomienie i wywóz starego kotła.

Jakie dofinansowanie na wymianę pieca można uzyskać w 2026 roku?

Właściciele istniejących domów jednorodzinnych mogą sprawdzić możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze, w którym wysokość wsparcia zależy między innymi od dochodów, standardu energetycznego budynku i zakresu modernizacji. Dla lokali w budynkach wielorodzinnych dostępne mogą być lokalne nabory prowadzone przez gminy w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Osoby budujące nowy dom mogą natomiast ubiegać się o dotację do pompy ciepła z programu Moje Ciepło. Nabór w tym programie ma trwać do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania środków, a dotacja wynosi do 30 albo 45 procent kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 21 000 zł. Wydatki, które nie zostały zwrócone w formie dotacji, mogą również spełniać warunki ulgi termomodernizacyjnej. Przed zakupem urządzenia trzeba sprawdzić aktualny regulamin, listę kwalifikowanych źródeł ciepła oraz wymagane dokumenty, ponieważ nie każde urządzenie i nie każdy rodzaj budynku uprawniają do wsparcia.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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