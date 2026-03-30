Czy zewnętrzne okiennice to modny wybór?

Drewniane okiennice od lat kojarzą się z malowniczymi domami na wsi lub śródziemnomorskimi willami, ale czy mają swoje miejsce w nowoczesnej architekturze? Przez lata ustępowały miejsca współczesnym osłonom okiennym, takim jak rolety czy żaluzje, a dziś przeżywają pewnego rodzaju renesans.

Wiele osób uważa je za przestarzałe, jednak współczesne rozwiązania udowadniają, że to mit. Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych oferują także liczne praktyczne korzyści, takie jak ochrona przed słońcem, hałasem i utratą ciepła.

Co więcej, dzięki nowoczesnym technologiom i szerokiej gamie wzorów, drewniane okiennice mogą pasować zarówno do rustykalnych, jak i minimalistycznych budynków.

Funkcje okiennic – nie tylko dekoracja

Choć często postrzega się je głównie jako element dekoracyjny, zewnętrzne okiennice spełniają szereg istotnych funkcji.

Przede wszystkim chronią wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem, co w upalne dni pomaga utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniach. W zimie z kolei stanowią dodatkową warstwę izolacyjną, ograniczając straty ciepła i wpływając na obniżenie kosztów ogrzewania.

Nie można również zapominać o aspekcie prywatności. Okiennice mogą skutecznie zasłonić wnętrza, co jest szczególnie istotne w domach położonych przy ruchliwych ulicach lub w gęstej zabudowie.

Warto również wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa – solidne modele mogą stanowić dodatkową ochronę antywłamaniową.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zewnętrznych okiennic?

Wybór odpowiedniego modelu to nie tylko kwestia estetyki, ale również funkcjonalności. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na gatunek drewna, z którego okiennice zostały wykonane (na przykład sosna, dąb, mahoń czy modrzew). Każdy z materiałów ma swoje specyficzne właściwości, wpływające na trwałość i wygląd.

Nie bez znaczenia jest również sposób montażu oraz wybór okuć. Wysokiej jakości zawiasy i zamki powinny być odporne na korozję i dobrze komponować się z charakterem okiennic.

Coraz większą popularność zyskują również nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak mechanizmy sterowania elektrycznego, które umożliwiają zdalne otwieranie i zamykanie.

Rodzaje drewnianych okiennic zewnętrznych

Okiennice mogą różnić się nie tylko materiałem, z którego są wykonane, ale także konstrukcją i sposobem otwierania, co wpływa zarówno na ich wygląd, jak i funkcjonalność.

Najbardziej klasycznym rozwiązaniem są modele rozwierane, których skrzydła mocowane są na zawiasach i otwierają się na boki. Ich popularność wynika z prostoty obsługi oraz możliwości regulacji dostępu światła i powietrza. Okiennice tego typu mogą mieć wypełnienie płycinowe, zapewniające całkowite zaciemnienie wnętrza, lub żaluzjowe, wyposażone w lamele – stałe bądź ruchome – które umożliwiają kontrolowanie ilości wpadającego światła.

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są również okiennice przesuwne, które poruszają się po specjalnych prowadnicach zamontowanych na ścianie budynku. Ich główną zaletą jest oszczędność miejsca oraz nowoczesna, minimalistyczna estetyka, która dobrze komponuje się z współczesną architekturą.

Dla dużych przeszkleń, takich jak drzwi balkonowe czy tarasowe, idealnym wyborem są okiennice harmonijkowe, składające się z kilku segmentów połączonych zawiasami. Po zsunięciu zajmują niewiele miejsca, co sprawia, że są wyjątkowo funkcjonalne.

Niezależnie od konstrukcji, okiennice mogą mieć różne formy – od prostych, deskowych modeli, przez wersje z ramą, aż po eleganckie warianty łączące elementy płycinowe i żaluzjowe. Dzięki temu można je dopasować do różnych stylów – od klasycznych, przez rustykalne, aż po nowoczesne.

Ile kosztują drewniane okiennice?

Koszt drewnianych okiennic zależy od wielu czynników, takich jak gatunek drewna, sposób wykonania oraz poziom skomplikowania konstrukcji.

Ceny najprostszych gotowych modeli na przykład do budynków letniskowych zaczynają się od około 300–500 zł za sztukę. Z kolei eleganckie, drewniane okiennice do domów jednorodzinnych, wyposażone w stylowe okucia, mogą kosztować już kilka tysięcy złotych. Podobne ceny dotyczą nowoczesnych okiennic przesuwnych.

Alternatywą dla gotowych produktów są okiennice wykonywane na zamówienie, które pozwalają na pełną personalizację. Jednak ich koszt jest zazwyczaj wyższy i za najprostsze wersje zapłacimy około 1000 zł za sztukę, a cena będzie rosnąc w zależności od zastosowanych materiałów, detali wykończenia i poziomu skomplikowania konstrukcji.

Czy warto zainwestować w drewniane okiennice?

Drewniane okiennice to nie tylko estetyczny dodatek, ale również praktyczny element wyposażenia domu. Ich zalety to ochrona przed słońcem, hałasem i zimnem, a także możliwość dostosowania do różnych stylów architektonicznych.

Choć wymagają odpowiedniej pielęgnacji, dobrze zabezpieczone będą służyć przez wiele lat. Jeśli zależy ci na niepowtarzalnym charakterze elewacji oraz funkcjonalnym rozwiązaniu, warto rozważyć ich montaż.

