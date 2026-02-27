Ocieplanie domu zimą jest możliwe?

Późna jesień i zima to trudniejszy czas na prowadzenie prac termoizolacyjnych. Jednak sytuacje takie, jak na przykład opóźnienia w harmonogramie budowy mogą sprawić, że zdecydujemy się na ocieplenie właśnie teraz.

To zadanie trudniejsze niż latem, ale jak najbardziej wykonalne. Kluczem do sukcesu są rozwaga, dokładne planowanie i dostosowanie działań do panującej pogody.

Ekspert z firmy Elewacje. Ocieplenia domu (ig: elewacje.ocieplenia) wyjaśnia:

Jeśli chodzi ocieplanie domu w listopadzie i grudniu, można jak najbardziej, z tym że trzeba uważać na panujące temperatury. Klejenie styropianu, jak i zatapiane siatki robimy zazwyczaj do temeratury +5 stopni. Później wiązanie kleju, jak i jego wysychanie jest bardzo trudne. Nocą mogą wystąpić przymrozki i tu jest już problem. Zmarznięty klej potrafi odparzyć.

To oznacza, że odpowiednia temperatura, również nocą, jest kluczowa dla powodzenia takich prac.

Do jakiej temperatury należy kleić styropian?

Prace termoizolacyjne zimą wymagają uwzględnienia dwóch kluczowych czynników: temperatury otoczenia i podłoża. Jeśli wartość temperatury spada, jak podkreśla ekspert poniżej +5°C, wiązanie kleju może stać się problematyczne, a zatopienie siatki może się nie udać.

W jesienno-zimowych miesiącach wspomagamy się klejem w piance do styropianu, aby ten pierwszy etap klejenia przytrzymał go do ściany. Wiadomo, chodzi tu o temperaturę podłoża.

Nie zaleca się jednak tynkowania przy stale ujemnych temperaturach, ponieważ istnieje ryzyko przemarznięcia i odspojenia warstw. Warto odłożyć ten etap na cieplejsze miesiące, aby uniknąć kosztownych poprawek.

Malowanie elewacji zimą ma sens?

Gdy sfinalizujesz ocieplanie i tynkowanie elewacji w sprzyjających warunkach, pojawia się pytanie o malowanie.

Ekspert rozwiewa wątpliwości:

Malować elewacje w tym okresie odradzamy, ponieważ farba nie dosycha tak szybko. Zarówno podczas jesieni, jak i zimy może nam po prostu spłynąć. Pogoda jest w tym okresie bardzo nieprzewidywalna i lepiej zrobić to na wiosnę, niż później poprawiać.

Zmienna pogoda, wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury sprawiają, że lepiej poczekać do cieplejszych miesięcy, kiedy farba ma szansę związać prawidłowo, zapewniając trwały efekt.

