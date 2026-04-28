Biały tynk w roli głównej

Głównym wykończeniem elewacji tych projektów jest biały tynk. Zwyczajny materiał i podstawowy, z pozoru niezwracający uwagi kolor wyróżniają dom na tle okolicznej zieleni i innych budynków. Biała elewacja sprawia, że prosta bryła domu staje się jeszcze bardziej wyrazista. Z daleka przyciąga wzrok. Integralnym elementem elewacji ogrodowej są często duże okna, których szerokie przesuwne skrzydła latem przestają być barierą między ogrodem a wnętrzem. Zestawione obok siebie tworzą imponujący, szeroki niemal na całą elewację pas przeszkleń. Wnętrze domu staje się ozdobą także z zewnątrz – im bardziej kolorowe i pełne życia, tym lepiej dopełnia chłodne, minimalistyczne elewacje.

Szarość jako uzupełnienie białej elewacji

W parze z bielą tynku w projekcie PL.architekci występują tu tylko szarości. Jasnoszare są ramy okien, dach z płaskich dachówek, spłowiałe na srebrzyście drewniane deski tarasu, betonowa ścianka w ogrodzie. Przy tym ograniczeniu barw nawet takie niezbędne elementy jak obróbki blacharskie czy ramy okien połaciowych nie wymykają się ogólnej kompozycji. Kolorystyka jest tu konsekwentnie chłodna i stonowana: biel i kilka odmian szarości.

Uwagę zwraca szklany łącznik ciągnący się przez dwie kondygnacje budynku. Dzieli on bryłę na dwa segmenty i wzbogaca elewację o prześwity zieleni. Wrażenie robi zwłaszcza zupełnie przeszklone wejście frontowe. Jeszcze zanim na dobre wejdziemy do domu, przywita nas widok znajdującego się za nim ogrodu.

Drewniana oblicówka z modrzewia

Frontową elewację ożywia drewniana okładzina z modrzewia syberyjskiego. Deski ułożone poziomo na fragmentach ścian akcentują strefę wejścia. Drewniane wykończenie jest w tym miejscu bardziej praktyczne niż śnieżnobiały tynk, ale jego znaczenie jest przede wszystkim estetyczne. Naturalny kolor drewna łagodzi ostrość jasnych powierzchni i dodaje im ciepła. Deski ułożono w taki sposób, żeby widoczne były odstępy między nimi. Dzięki temu okładzina sprawia wrażenie lekkiej, niemal ażurowej.

Do gamy zastosowanych szarości dodano jeszcze jeden odcień. Popielate są długie, poziome pasy, stanowiące przedłużenie okien. Te swoiste ramy otworów zaakcentowano także w grubości tynku. Okna dzielone poziomo, a do tego wpisane w horyzontalne podziały elewacji, nabrały dzięki temu nowych proporcji i nietypowego wyglądu. Proste środki, które wprowadzili projektanci: ograniczenie kolorów i materiałów, budowanie kompozycji z dużych płaszczyzn i śmiałe zastosowanie przeszkleń – dały prawdziwie nowoczesny efekt. Jego autorzy to zwolennicy minimalizmu, ale nie ascezy.

Jakie cechy ma tynk elewacyjny - tynk silikonowy?

Zdaniem projektanta Dom jest inspirowany typową zabudową wiejską z Wielkopolski. Od strony południowej został mocno przeszklony – nie tylko ze względu na widoki, lecz także po to, by kumulować energię cieplną zimą. Latem przed nadmiernym przegrzaniem chronią go żaluzje zewnętrzne z lamelami, których kąt można regulować. Można też całkowicie zaciemnić nimi wnętrze domu. Drewniane okna przesuwne z niskim progiem oraz dwukomorowym pakietem szybowym wypełnionym argonem mają współczynnik Ug = 0,5 W/m²·K. Szyba zewnętrzna pakietu to szyba antywłamaniowa P4. Okna są na pełną wysokość pomieszczenia – dzięki temu nie ma optycznej bariery między wnętrzem a ogrodem. Deski tarasowe to przedłużenie podłogi drewnianej z wnętrza domu. Salon z kuchnią i jadalnią pełnią więc funkcję zadaszonego tarasu latem, a zimą – ogrodu zimowego. Elewacja frontowa jest przeciwieństwem elewacji południowej. W większości pokryto ją białym tynkiem na 25-centymetrowym ociepleniu z wełny mineralnej. Okna są połączone szarym pasem z gładkiego tynku, aby spotęgować wrażenie ich panoramiczności. Strefa wejścia została podkreślona wnęką, obłożoną drewnem z modrzewia syberyjskiego (o profilu Rhombus). Kolorystyka tego gatunku nawiązuje do elementów drewnianych użytych do wykończenia wnętrz domu. Dzięki temu architektura elewacji oraz wnętrza domu przeplatają się i stanowią spójną całość.