Zatory lodowe w rynnach – skąd się biorą?

Zatory lodowe w rynnach i innych elementach odprowadzających wodę z dachu powstają zwykle, gdy:

śnieg zalegający na dachu topnieje w ciągu dnia, np. pod wpływem słońca, a następnie spływająca woda zamarza w niższych partiach połaci lub w rynnach,

nagromadzone liście, błoto i inne zanieczyszczenia blokują swobodny odpływ wody, która stojąc, zamarza,

ciepło przenikające z wnętrza budynku topi śnieg od spodu, a powstające krople wody ponownie zamarzają na krawędziach dachu lub w rynnach (dotyczy to szczególnie dachów nieocieplonych lub z wadliwą izolacją termiczną).

Dlaczego problem jest poważniejszy niż myślisz?

Problemy, które mogą wyniknąć z zatorów lodowych w rynnach oraz nieefektywnego odprowadzania wody z dachu:

nagromadzony lód może odkształcić lub uszkodzić rynny oraz ich mocowania,

woda może cofać się pod pokrycie dachowe, powodując przecieki i zawilgocenie warstw poddasza,

mogą pojawić się problemy z izolacją oraz rozwój pleśni wewnątrz konstrukcji,

na krawędziach dachu mogą tworzyć się zwisające sople lodu,

woda może spływać po elewacji, powodując zawilgocenie tynków, odspajanie farby oraz rozwój pleśni,

w skrajnych przypadkach lód może doprowadzić do rozszczelnienia połaci dachowej.

Najczęstsze przyczyny powstawania zatorów lodowych w rynnach

Do najczęstszych przyczyn powstawania zatorów lodowych w rynnach należą:

brak regularnego czyszczenia rynien przed sezonem zimowym,

błędy montażowe, np. zbyt mały spadek rynien,

mostki cieplne w rejonie dachu i okapu,

brak rozwiązań wspierających odprowadzenie wody.

Co możesz zrobić zanim rynna zamarznie?

Najskuteczniejszym sposobem jest profilaktyka. Jesienią, przed pierwszymi mrozami, warto regularnie sprawdzać rynny i usuwać z nich liście oraz inne zanieczyszczenia, aby były drożne. Dobrym rozwiązaniem jest montaż siatek ochronnych zatrzymujących liście oraz osłon przeciwśniegowych, które ograniczają zsuwanie się śniegu do rynien.

Dodatkowo w systemie rynnowym można zainstalować przewody grzewcze, które zapobiegają zamarzaniu wody.

Podczas budowy lub modernizacji budynku warto zadbać o prawidłowy spadek rynien, co umożliwi sprawny odpływ wody i zmniejszy ryzyko zatorów lodowych.

Co zrobić, gdy rynna już zamarzła?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność, ponieważ łatwo można uszkodzić rynny lub ich mocowania. Mechaniczne metody usuwania lodu nie zawsze są bezpieczne. Rozbijanie lodu ostrymi narzędziami może spowodować więcej szkód niż pożytku, zwłaszcza w przypadku rynien z PVC lub cienkiego aluminium. Bezpieczniejszą metodą jest stopniowe rozmrażanie, np. przy użyciu ciepłej wody lub specjalnych preparatów do topienia lodu, które nie uszkadzają materiału rynien. Można również skorzystać z kabli grzejnych, pamiętając o ostrożnym montażu i właściwym doborze mocy. W przypadku większych zatorów lodowych najlepiej zwrócić się do fachowców.

Odpowiednie przygotowanie rynny do sezonu zimowego pozwala zadbać o sprawne odprowadzanie wody z dachu i uniknąć problemów oraz kosztów związanych z zatorami lodowymi. Dzięki prostym działaniom zapobiegawczym zima nie zaskoczy Twoich rynien.

