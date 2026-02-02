Ceny orynnowania domu w 2026 r. Aktualne ceny materiałów i robocizny

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego orynnowanie domu jest ważne?

Orynnowanie domu pełni kluczową rolę w ochronie konstrukcji przed szkodliwym działaniem wody deszczowej i śniegu. Prawidłowo zainstalowany system rynnowy odprowadza opady z dachu, zapobiegając zalewaniu elewacji, fundamentów i piwnic, co mogłoby prowadzić do kosztownych napraw, takich jak usuwanie wilgoci czy wzmacnianie murów. Dodatkowo, chroni przed erozją gruntu wokół budynku i minimalizuje ryzyko powstawania sopli lodowych zimą. W kontekście zmian klimatycznych, z częstszymi ulewami, solidne orynnowanie zwiększa trwałość domu i komfort mieszkańców, redukując problemy z pleśnią czy korozją elementów drewnianych.

Czym kierować się przy wyborze rynien?

Przy wyborze rynien warto zwrócić uwagę na materiał, rozmiar i kształt systemu, dostosowane do powierzchni dachu i stylu budynku. Rynny PCV są lekkie i odporne na korozję, idealne dla prostych dachów, podczas gdy stalowe czy aluminiowe oferują większą wytrzymałość na obciążenia śniegiem. Kluczowe kryteria to efektywność odprowadzania wody (np. średnica 125-150 mm dla domów jednorodzinnych), estetyka dopasowana do elewacji oraz łatwość montażu. Należy też uwzględnić gwarancję producenta, odporność na UV i mróz, a także koszty utrzymania – systemy z filtrem liści minimalizują czyszczenie. Zawsze konsultuj z fachowcem, by uniknąć błędów instalacyjnych.

Aktualne ceny orynnowania domu 2026

Poniższa lista przedstawia szacunkowe koszty orynnowania domu dla popularnych rynien PCV (średnica 125 mm), w oparciu o średnie ceny za metr bieżący (zł/mb) w 2026 roku. Dane obejmują kompleksową usługę dla domów jednorodzinnych o niskim stopniu skomplikowania, z VAT 8%. Koszty dla innych materiałów (np. stalowe: materiał 70-100 zł/mb, robocizna 70-95 zł/mb, łącznie 140-195 zł/mb; miedziane: materiał 250-350 zł/mb, robocizna 130-180 zł/mb, łącznie 380-530 zł/mb) są wyższe i mniej zróżnicowane regionalnie. Ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych czynników, takich jak dostępność wykonawców i koszty transportu; w dużych miastach (np. Warszawa, Kraków) są zazwyczaj o 5-10% wyższe.

Dolnośląskie: materiał 50-70 zł/mb, robocizna 65-85 zł/mb, łącznie 115-155 zł/mb

Kujawsko-pomorskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Lubelskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Lubuskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Łódzkie: materiał 50-70 zł/mb, robocizna 65-85 zł/mb, łącznie 115-155 zł/mb

Małopolskie: materiał 50-70 zł/mb, robocizna 65-85 zł/mb, łącznie 115-155 zł/mb

Mazowieckie: materiał 55-75 zł/mb, robocizna 70-90 zł/mb, łącznie 125-165 zł/mb

Opolskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Podkarpackie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Podlaskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Pomorskie: materiał 50-70 zł/mb, robocizna 65-85 zł/mb, łącznie 115-155 zł/mb

Śląskie: materiał 50-70 zł/mb, robocizna 65-85 zł/mb, łącznie 115-155 zł/mb

Świętokrzyskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Warmińsko-mazurskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Wielkopolskie: materiał 50-70 zł/mb, robocizna 65-85 zł/mb, łącznie 115-155 zł/mb

Zachodniopomorskie: materiał 45-65 zł/mb, robocizna 60-80 zł/mb, łącznie 105-145 zł/mb

Modne rynny w 2026 – trendy w orynnowaniu

W 2026 roku modne rynny to te łączące funkcjonalność z nowoczesną estetyką – prym wiodą systemy kwadratowe i ukryte, idealnie pasujące do minimalistycznych domów z dachami bez okapów. Popularne są materiały stalowe powlekane w kolorach jak grafit, cegła czy czekoladowy brąz, które harmonizują z elewacjami w odcieniach ziemi. Trendem jest też integracja z inteligentnymi rozwiązaniami, np. filtrami antyliściowymi i systemami grzewczymi zapobiegającymi zamarzaniu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce