Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Po co jest osadnik rynnowy?

Osadniki są stosowane wówczas, gdy woda z rur spustowych jest odprowadzana do kanalizacji, podziemnego zbiornika wody deszczowej lub instalacji rozsączającej deszczówkę w gruncie. Oczywiście, by zachować prawidłową drożność systemu odwadniającego dach, bardzo ważne jest odpowiednie dobranie przekrojów rur spustowych, ich liczby i położenia, a także poprawny montaż rynien i rur spustowych.

Jeśli w sąsiedztwie domu rosną wysokie drzewa, do rynien na pewno dostaną się liście. Porywiste wiatry mogą też nanieść do nich piach, który namoczony deszczem zmienia się w błoto. Nie ma co liczyć na to, że wypłucze je deszcz i problem sam się rozwiąże. Woda uniesie część zanieczyszczeń, dostaną się one do rur spustowych i mogą się w nich utknąć. Jeśli w systemie nie zamontowano innych akcesoriów - rewizji bądź czyszczaka - który pozwalają na usunięcie zanieczyszczeń, na poziomie terenu powinno się zamontować osadnik rynnowy.

Jaki osadnik do rynny?

W bogatej ofercie rynkowej systemów rynnowych dostępne są elementy w wielu kształtach i kolorach wykonane z tworzywa sztucznego oraz metalu. Ale niezależnie od materiału, z jakiego jest produkowany system rynnowy, osadnik zawsze jest taki sam – z tworzywa sztucznego (polipropylenu lub PCW). Większość modeli ma dolny odpływ deszczówki, choć można też spotkać takie z odpływem bocznym. Tworzywo jest barwione w masie, więc osadniki są dostępne w kilku kolorach, dopasowanych do kolorystyki orynnowania.

Warto jednak rozważyć dobranie koloru osadnika do barwy nawierzchni (opaski, chodnika), w której będzie osadzony, aby był między nimi jak najmniejszy kontrast.

i Autor: Mariusz Bykowski Wiele osadników to modele uniwersalne, pasujące do okrągłych rur spustowych w różnych rozmiarach. Wystarczy wyciąć w klapce, przez która wpuszcza się rurę, jedną z kilku oznakowanych średnic

Jak podłączyć osadnik rynnowy?

Osadnika rynnowego nie dobiera się do rozmiaru elementów orynnowania, więc aby umożliwić połączenie z rurami spustowymi o różnej średnicy, stosuje się różne rozwiązania. Niektóre modele osadników mają w klapce otwór do wprowadzenia rury spustowej. Ma on średnicę 110 mm, więc w razie potrzeby zmniejszenia przekroju stosuje się nakładki (z EPMD albo z PCW).

Można też wybrać osadnik z klapką bez gotowego otworu ale z oznaczonymi różnymi rozmiarami rur spustowych. Przy podłączaniu takiego osadnika trzeba wyciąć odpowiednie kółko. W przypadku łączenia osadnika z rurą o przekroju kwadratowym wycina się największą średnicę i na otwór nakłada klapkę z wycięciem dostosowanym do przekroju rury spustowej (wszystkie te elementy są oferowane w systemie).

Osadnik montuje się w podłożu tak, by był zlicowany z nawierzchnią. Konieczne jest osadzenie go na podłożu ustabilizowanym betonem, a po połączeniu go z rurą kanalizacyjną - także obetonowanie jego boków.

Murowane starcie Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE

Zobacz: Osadniki rynnowe - różne rozwiązania