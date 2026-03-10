Świadomi inwestorzy przykładają dużą wagę do tego, aby dom był tani nie tylko w budowie, ale również w eksploatacji. W efekcie coraz częściej decydują się na projekt domu o prostej, energooszczędnej bryle – na planie prostokąta. Również dach w domu niskoenergetycznym jest często prosty – dwuspadowy, bez ekstrawagancji w postaci lukarn czy wolego oczka. Wszystkie te elementy mogłyby się bowiem przyczynić do powstawania mostków termicznych, a ponadto znacznie droższe i trudniejsze byłyby budowa dachu i jego pokrycie. Wykończenie, które będzie idealnie pasować do prostej formy budynku, to z pewnością blachodachówka płaska.

Zalety blachy dachowej

Niewątpliwą zaletą wszystkich pokryć z blachy (nie tylko blachodachówek płaskich) jest ich lekkość. Ma to znaczenie zwłaszcza przy remoncie dachu – nie musimy się obawiać, że nowe pokrycie będzie za ciężkie dla starej więźby. Natomiast w nowo budowanych domach blacha pozwala wykonać lżejszą, a co za tym idzie tańszą więźbę niż na przykład pod dachówki ceramiczne. Pokrycie z blachy może być również bardzo estetycznym zamiennikiem szkodliwych płyt zawierających azbest.

Nigdzie nie jest jednak powiedziane, że blacha jest zarezerwowana wyłącznie dla prostych, energooszczędnych budynków. Jedną z jej zalet jest łatwość cięcia i kształtowania, dlatego z powodzeniem można nią pokryć również dachy o bardziej skomplikowanej formie. Jeśli szukamy płaskiego pokrycia z blachy, modnym rozwiązaniem staje się blachodachówka płaska.

Moduły blachodachówki czyli blachodachówka płaska

Blachodachówki płaskie w modułach do złudzenia przypominają pokrycie z dachówek płaskich. Są to produkty z najkrótszym stażem na rynku spośród blach dachowych. Elementy mają znacznie mniejszą powierzchnię niż arkusze blachodachówki – szerokość nie przekracza 1,3 m, a długość dochodzi do mniej więcej 40 cm na tych z wytłoczonym jednym rzędem dachówek albo do mniej więcej 70 cm z dwoma rzędami dachówek.

Podobnie jak różnią się między sobą dachówki płaskie różnych producentów, różnią się też wzory na panelach, a czasem także – sposób ich układania. Niektóre z nich układa się jeden nad drugim, a inne można przesuwać względem siebie w sąsiednich rzędach, co pozwala na uzyskanie wzoru w tak zwaną cegiełkę. Dostępne są też moduły bez przetłoczeń, które po zamocowaniu na połaci dadzą efekt wizualny podobny do tradycyjnej blachy układanej na rąbki. Blachodachówka płaska może być układana na ruszcie z łat i kontrłat. Minimalny spadek dachu powinien wynosić w zależności od produktu od 9 do 14°.

warto wiedzieć Parametry blachodachówek płaskich 1. Klasy odporności na korozję – najwyższy poziom to RC5 2. Klasy odporności na promieniowanie UV – najwyższy poziom to RUV4 3. Odporność na zarysowania – im wyższa, tym lepsza, podawana w niutonach (N) lub w gramach (g). Do porównania w uproszczeniu można wynik w gramach podzielić przez 100 (na przykład 2700 g odpowiada 27 N)

Gwarancja na blachodachówkę płaską

Gwarancje udzielane przez producentów nie zależą od konkretnego produktu. Okres gwarancyjny zależy od tego, jaką powłoką jest pokryta blacha, i wynosi od 10 do 30 lat. Niektórzy producenci wyraźnie rozróżniają też pojęcia gwarancji estetycznej i technicznej. Ta pierwsza jest zawsze krótsza i obejmuje uszkodzenia powierzchniowe, takie jak łuszczenie powłoki, pęknięcia czy odpryski.

Gwarancja techniczna natomiast jest z reguły dwu- lub nawet trzykrotnie dłuższa od gwarancji estetycznej. Może dochodzić do 50 lat i obejmuje korozję perforacyjną, czyli pojawienie się dziur w powierzchni blachy. Przy wyborze pokrycia dobrze jest sprawdzać, czy 50-letnia gwarancja udzielana przez jednego producenta obejmuje to samo co na przykład 30-letnia przez innego. Trzeba też wiedzieć, że gwarancję można utracić przez nieprawidłowy montaż, podczas którego do cięcia blachy używa się szlifierki kątowej. Podczas pracy wydziela się bowiem ciepło i niszczy się powłoka ochronna na pokryciu. Blachę należy ciąć nożycami, wyrzynarką lub piłą tarczową przeznaczoną specjalnie do stali. Są to narzędzia, które generują niewiele ciepła.

Powłoki na blachach

Producenci pokryć blaszanych stosują różne rozwiązania ochronno-dekoracyjne, którym nadają zazwyczaj własne nazwy. Ale ogólnie można je podzielić na powłoki poliestrowe oraz poliuretanowe. Te pierwsze (poliester połysk, mat itp.) są mniej odporne na korozję i promieniowanie UV, a producenci dają na nie około 10 lat gwarancji. Na trwałość takiej powłoki ma wpływ grubość naniesionej warstwy. Standardowo jest to 35 μm, ale powłoki o grubości 80-120 μm mają wysoką trwałość i odporność na zarysowania i promieniowanie UV. Blachy pokryte powłoką poliuretanową (Pural, Purmat, Purlak, Purex itp.) są dla bardziej wymagających i tu już możemy otrzymać 20-30 lat gwarancji. Taka powłoka nawet po latach nie powinna ulec przebarwieniu. Dzięki różnym dodatkom do żywic poliuretanowych powstały powłoki, które mają bardzo wysoką trwałość i pokryte nimi blachy nadają się także na tereny o najwyższej kategorii korozyjności (na przykład w pasie nadmorskim).

Kolory blachodachówek płaskich

Dostępność kolorów zależy od tego, czym wykończony jest produkt. Najwięcej oferują producenci blach z powłoką poliestrową. Mamy wtedy do wyboru nawet około 20 barw, w tym tak nietypowe jak biały, niebieski czy żółty. Wśród powłok poliuretanowych najczęściej oferowane są najmodniejsze obecnie kolory, jak antracyt i grafit, ale też ceglasty lub zielony.Ważne jest poprawne wyliczenie, ile materiału potrzebujemy na dach. Niektórzy producenci gwarantują bowiem jednolitość danego odcienia tylko w obrębie jednej dostawy. Jeśli okaże się, że zabrakło nam blachy i postanowimy złożyć kolejne zamówienie, dostarczony produkt może odbiegać kolorystycznie od poprzedniej partii.

Jak dbać o pokrycie z blachodachówki płaskiej

Żadne pokrycie dachowe nie jest całkowicie bezobsługowe. Aby wydłużyć żywotność blachy powlekanej i wykryć ewentualne uszkodzenia we wczesnym stadium, raz w roku należy dokonać przeglądu dachu. Najlepszym okresem jest oczywiście wiosna, kiedy będzie można ocenić, czy wilgotna jesień i mroźna zima nie wyrządziły szkód. W przypadku pojawienia się uszkodzeń jeszcze w trakcie gwarancji, wszelkie naprawy należy skonsultować z wykonawcą. Miejscowe zarysowania, odpryski czy ogniska korozji należy naprawiać lakierem naprawczym, oczywiście po wcześniejszym przeszlifowaniu, odpyleniu i odtłuszczeniu uszkodzonego miejsca.

Przyczyną korozji oraz nierównomiernego odbarwiania się pokrycia może być zalegający na nim brud. Dlatego przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzać mycie dachu – ciepłą, ale nie gorącą (60°C) wodą oraz miękką szczotką lub myjką ciśnieniową. Szczegółowe informacje na pewno znajdziemy w instrukcjach producentów oraz w warunkach gwarancji.

