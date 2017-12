Kilka szybkich sposobów na wieszanie obrazów i uchwytów bez gwoździ

Wieszanie bez gwoździ - są na to sposoby

Wiele elementów wyposażenia i wystroju domu trzeba przymocować do ściany. Półki, wieszaki, uchwyty, lustra, obrazy, zdjęcia czy inne dekoracje zazwyczaj wieszamy na gwoździach i kołkach. Gdy przyjdzie nam ochota na zmianę aranżacji, w ścianach pozostaną po nich niezbyt estetyczne otwory. Jeśli nie chcemy niszczyć pieczołowicie wykończonych ścian salonu czy starannie ułożonej glazury w łazience, warto sięgnąć po inne sposoby montażu.

Płaskie i lekkie przedmioty, takie jak ramki, plakaty, zegar lub kalendarz, można zawiesić na przykład za pomocą plastrów albo pasków samoprzylepnych, rzepów bądź magnesów. Większe i obciążane dodatkowo, na przykład lustra, półki, wieszaki, uchwyty na przybory toaletowe zamocujemy dwustronnymi taśmami samoprzylepnymi. To sposoby, które warto wykorzystać, gdy chcemy mieć możliwość zmiany miejsca mocowanego przedmiotu. Jeśli jednak zależy nam na trwałym, odpowiednio wytrzymałym mocowaniu, lepiej sięgnąć po kleje montażowe.

Wieszanie bez gwoździ - przygotowanie podłoża

Odpowiednia przyczepność materiałów samoprzylepnych lub siła spajania kleju to nie wszystko. Podłoże, do którego mocujemy przedmiot, także musi być na tyle mocne, by go utrzymać. Jeśli siła spajania elementu mocującego z podłożem nie będzie wystarczająca, zawieszony wieszak, obraz lub lustro może odpaść wraz z tynkiem albo zerwać go przy próbie demontażu. Promienie UV, ogrzewanie czy wilgotność mogą pogarszać właściwości materiałów zastosowanych do montażu. Dlatego wybierając taśmę lub klej montażowy, trzeba brać pod uwagę warunki w miejscu mocowania. Wśród materiałów tego typu są m.in. przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych (kuchni czy łazienek), do stosowania na zewnątrz albo odporne na skrajne temperatury. Dobierając sposób montażu, warto pamiętać, że do łączenia gładkich powierzchni nadaje się większość materiałów klejących, natomiast do powierzchni chropowatych lepiej użyć klejów montażowych.

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie łączonych elementów – powierzchni ściany i mocowanego przedmiotu. Należy usunąć z nich kurz, brud i tłuszcz. Do czyszczenia można użyć ściereczki zwilżonej benzyną ekstrakcyjną lub bezsilikonowym płynem do czyszczenia szyb. W przypadku szorstkich powierzchni można wspomóc się szczotką. Trzeba też pamiętać, że jeśli przyklejamy dość duży, ciężki przedmiot, największe siły działają w górnej jego części, więc tam powinno być więcej elementów mocujących – dodatkowe paski kleju lub taśmy montażowej. Niestety, nie wszystkie materiały samoprzylepne zdemontujemy bez śladu – te o mocniejszej sile przyczepności mogą pozostawiać zabrudzenia. Zawsze dokładnie czytajmy instrukcję stosowania danego materiału.

Sprawdzone pomysły i materiały na wieszanie bez gwoździ

Dwustronne plastry, paski oraz taśmy samoprzylepne są najprostsze do zastosowania. Wystarczy przyciąć odpowiedni kawałek, ściągnąć z jednej strony osłonkę, przykleić do wieszanego przedmiotu, ściągnąć drugą osłonkę i mocno przycisnąć go do ściany. Materiały te różnią się między sobą stopniem przyczepności do podłoża i tym, do jakich powierzchni mogą być wykorzystane.

Pojedyncze plastry lub paski zazwyczaj utrzymują 0,75-2 kg (niektóre nawet do 6 kg), co pozwala na skuteczne przyklejenie lekkich i płaskich elementów, na przykład ramek z obrazkami, plakatów, taśm ledowych czy styropianowych sztukaterii. Jeśli przedmiot jest cięższy i grubszy, trzeba użyć odpowiednio większej liczby plastrów, pasków bądź przyciętych odcinków taśmy. Na rynku są plastry/ paski samoprzylepne o specjalnej strukturze, które w razie potrzeby łatwo usunąć bez śladu – przy rozciąganiu tracą przyczepność.

Wieszanie bez gwoździ KROK PO KROKU

