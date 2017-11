Jak ostrzyć noże, dłuta, siekierę. Osełki ręczne i elektryczny sprzęt do ostrzenia

Nawet najdroższe, laserowo ostrzone noże z najlepszej stali z czasem stają się tępe. Ich użycie powoduje, że po pewnym czasie trzeba przywrócić im pełną zdolność cięcia. Podobnie wygląda sytuacja z siekierami, dłutami, sekatorami, wiertłami, tarczami i łańcuchami pił. Narzędzi i akcesoriów wymagających ostrzenia jest bardzo dużo. Do historii przechodzą domokrążni rzemieślnicy ostrzący noże i nożyczki. Trzeba samemu radzić sobie ze stępionymi narzędziami.

Ostrzenie noży, nożyczek, sekatora

Noże ostrzymy na osełkach płaskich lub osełkach prętowych o okrągłym przekroju, które są umieszczane pod kątem w otworach specjalnej podstawki. Podczas tej czynności ważne jest ustawienie ostrza pod właściwym kątem w stosunku do osełki. Wiele tu zależy od przeznaczenia noża. Te do precyzyjnych cięć powinny być ostrzone pod kątem 15o. Pozostałe noże ostrzymy pod kątem do 30o. Zazwyczaj jednak kąt się uśrednia do 20o. Nie ma to znaczenia, gdy korzystamy z ostrzałki szczelinowej. Są w niej dwie małe tarcze, które same się ustawiają, lub kamienie szlifierskie ustawione w kształt litery V.

Nożyczki lub sekator ostrzymy, używając osełek owalnych. Kąt ostrzenia powinien w tym wypadku wynieść 75-80o. Nóż przesuwamy po ostrzałce ostrzem do przodu. Ostrze ustawiamy prostopadle do kamienia i w trakcie ruchu pochylamy je do przodu, aby na koniec z kamieniem stykał się tylko jego czubek. Delikatniej dociskamy nóż do osełek diamentowych, mocniej do kamieni sztucznych lub naturalnych. Jeśli regularnie ostrzymy nóż bądź nożyce, wystarczy stosowanie osełki o gradacji 300-600. Niższe gradacje są potrzebne do ostrzy bardziej zaniedbanych, a wyższe – do ostatecznego naostrzenia krawędzi albo wypolerowania noża.

W przypadku noży wędkarskich, myśliwskich, scyzoryków i tym podobnych po ostrzeniu metalową część warto przetrzeć specjalnym olejem, na przykład kameliowym, aby nie pojawiła się na nim rdza. Do pielęgnacji ostrzy służą też pasty polerskie oraz gumki do usuwania rdzy.

Jak naostrzyć dłuto

Do ostrzenia dłut płaskich i gniazdowych najwygodniej jest użyć szlifierki wolnoobrotowej. Jeśli nie mamy takiego sprzętu, możemy wykorzystać osełkę o kształcie trójkątnym. Pamiętajmy, że dłuto przesuwa się po osełce ostrzem do przodu, czyli w tym samym kierunku, w jakim tnie ono drewno. Szlifując dłuta płaskie lub gniazdowe, uważajmy, aby nie zmniejszyć zanadto kąta nachylenia ostrza. Powinien on wynosić od 15 do 35o. Kąt ostrzy dłut przeznaczonych do drewna miękkiego powinien mieścić się w zakresie 15-25o, a tych do drewna twardego w zakresie 25-35o. W zachowaniu kąta pomoże prowadnik, w którym umieszczamy ostrze podczas szlifowania. Można go stosować zarówno przy ostrzeniu ręcznym, jak i mechanicznym. Najpierw szlifujemy płaską powierzchnię dłuta, równomiernie dociskając do kamienia, a następnie przekręcamy ostrze dłuta i ostrzymy część fazowaną. Na koniec robimy tak zwaną mikrofazę, czyli zeszlifowujemy krawędź tnącą pod kątem o 3-4o większym, niż ma część fazowana, aby ją wzmocnić. Podczas szlifowania dłut dobrze jest użyć wody bądź olejów chłodzących, żeby nie przegrzać ostrza. Do ostrzenia dłut wąskich powinniśmy stosować bardziej miękki kamień niż do dużych i szerokich. Po naostrzeniu dłuto trzeba jeszcze z obu stron delikatnie przetrzeć papierem ściernym o gradacji najpierw 600, później 1200 lub kamieniem szlifierskim o małej twardości. Do ostrzenia żłobaków albo dłut specjalnych także wykorzystuje się osełki o mniejszej twardości. Możemy również użyć miniszlifierki elektrycznej. Montuje się do niej kamienie szlifierskie o różnej średnicy i różnym kształcie. Takim sprzętem poradzimy sobie z wewnętrznymi, krzywoliniowymi profilami dłut. Dobrze naostrzone dłuto powinno z łatwością wnikać w drewno także w poprzek jego włókien. Podane zasady odnoszą się również do ostrzy strugów ręcznych.

Jak ostrzyć siekierę

Do ostrzenia siekiery możemy oczywiście posłużyć się elektryczną szlifierką dwutarczową, ale często musimy naostrzyć siekierę w plenerze. Wtedy pozostaje nam owalna osełka. Pamiętajmy, aby siekierę przesuwać po osełce ostrzem do przodu, najpierw z jednej, a potem z drugiej jego strony. Można też wykonywać osełką koliste ruchy, tak jakbyśmy myli siekierę, a nie ją ostrzyli. W warsztacie powinniśmy mieć zestaw kilku osełek o różnych gradacjach. Ta o gradacji od 80 do 700 jest wskazana do ostrzenia wstępnego siekier (oraz innych narzędzi – dłut, sekatorów, nożyc) bardzo zniszczonych, których ostrze jest poszczerbione lub zardzewiałe. Zazwyczaj właściwe ostrzenie wykonujemy kamieniem o gradacji 800- 3000, a na koniec poprawiamy kamieniem gradacji 4000- 6000. Do wstępnego ostrzenia siekiery można też użyć pilnika. Przesuwamy nim po ostrzu „pod prąd”, czyli w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia. Pilnik dociskamy do materiału, wykonując ruch w przód, a cofając, zwalniamy nacisk lub wręcz unosimy pilnik, żeby zaniechać cofania, czyli ruchu jałowego. Jeśli ostrze siekiery jest mocno wyszczerbione, najpierw trzeba zeszlifować uszkodzony fragment, później uformować na nowo kształt ostrza i dopiero je naostrzyć. Podobnie postępujemy z innymi narzędziami - nożami, nożycami, sekatorami, dłutami.

Uszkodzenia ostrza można też usunąć poprzez tak zwane klepanie (podobnie jak w przypadku kosy). Używa się do tego młotka. W ten sposób uzyskuje się pierwotny kształt ostrza. Dobrze wyklepane zmienia też nieco swój kolor – ciemnieje. Po klepaniu trzeba siekierę jeszcze naostrzyć.