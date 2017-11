Pilarki tarczowe: jaką wybrać pilarkę do drewna

Pilarki są podstawowym atrybutem każdego majsterkowicza. W zależności od zadań, do jakich są przeznaczone, można wyróżnić ich kilka rodzajów. Różnią się one konstrukcją, sposobem działania, a także dodatkowymi funkcjami, ułatwiającymi pracę. Sprawne posługiwanie się pilarkami wymaga dużego doświadczenia, dlatego należy używać ich z wyjątkową ostrożnością, dotyczy to zwłaszcza nowicjuszy. W przypadku pilarek bardzo istotna jest precyzja cięcia, warto więc nabyć narzędzie dobrej jakości. Wybór pilarek na rynku jest bardzo duży.

Jaką wybrać pilarkę

Ze względu na konstrukcję dzielimy je na pilarki działające podobnie jak piła ręczna, gdzie elementem tnącym jest ostrze (pilarki szablaste i wyrzynarki), pilarki taśmowe oraz często używane pilarki tarczowe, w których elementem tnącym jest wirująca tarcza. Ważnym elementem pilarki jest także ostrze, które dobieramy w zależności od obrabianego materiału. Należy zwrócić uwagę na ten element, ponieważ ma on istotny wpływ na efekt pracy. Ostrze bądź tarcza powinny być ostre i stabilnie zamocowane, tak aby cięcia były proste i precyzyjne, a krawędzie niepostrzępione. Praktycznie wszystkie pilarki wyposażone są w regulację głębokości cięcia oraz umożliwiają przecinanie elementów pod kątem. Dlatego podczas wyboru konkretnego modelu pilarki większość osób kieruje się w pierwszej kolejności maksymalną grubością przecinania, dodatkowymi funkcjami urządzenia lub dodatkowym wyposażeniem (przyłącze do odsysania pyłu, wskaźnik laserowy wyznaczający linię cięcia, dodatkowe tarcze lub ostrza czy walizka w zestawie).

Pilarka elektryczna przyda się do cięcia drewna lub płyt drewnopochodnych po linii prostej. Gdy warsztat jest duży, można kupić pilarkę stołową zwaną też krajzegą. To idealne narzędzie do skracania listew, krawędziaków oraz belek. Najlepsze pilarki mają system odsysania wiórów i pyłu powstającego w trakcie

cięcia. Mają też laserowe wskaźniki linii cięcia. Koszt pilarki: od 189 do 1156 zł (zależnie od jakości i marki).

Zastosowanie pilarki tarczowej



Gruba belka w trzy sekundy, trzy minuty - i 50 listewek dociętych na potrzebny wymiar. Takie rezultaty możliwe są tylko wtedy, gdy zamiast ręcznej piły użyjemy jej elektrycznego odpowiednika - pilarki tarczowej. Pilarki przeznaczone są do przecinania elementów drewnianych – desek na deskowanie, desek podłogowych, słupków ogrodzeniowych itp.; lub drewnopochodnych – m.in. płyt OSB, blatów kuchennych, paneli podłogowych. Raczej nie używa się ich do cięcia metalu. Pilarki tarczowe mogą być wykorzystywane do przecinania różnych tworzyw sztucznych, na przykład plastikowych rur i rynien.

Pilarka tarczowa: najważniejsze parametry

Głębokość cięcia – w uproszczeniu oznacza, jak grubą deskę da się przeciąć.

– w uproszczeniu oznacza, jak grubą deskę da się przeciąć. Moc – im większa, tym większa jest wydajność cięcia – tarcza mniej zwalnia podczas zagłębiania się w materiał.

Pilarka tarczowa: dostępne opcje

Niektórzy producenci oferują pilarki, przy użyciu których problem maksymalnej głębokości cięcia właściwie nie istnieje. Można bowiem odczepić od nich standardową tarczę i zamiast niej domontować piłę łańcuchową. Taką pilarką da się nawet ścinać drzewka w ogrodzie. Niektóre z tych narzędzi mają też elektroniczny mechanizm odpowiadający za utrzymanie jednakowej prędkości obrotu tarczy podczas cięcia materiałów o różnej twardości (nie zwalnia pod naporem materiału). Do pilarek można podłączać worek, do którego będzie odsysany pył powstający w czasie cięcia. Zamiast worka można zamontować pojemnik z mikrofiltrem. Ciekawostką są wzierniki montowane w osłonce tarczy, przez które można obserwować linię cięcia. Są też pilarki, które oprócz wziernika mają lampkę podświetlającą.

Osprzęt do pilarki niezbędny i przydatny

Firmy produkujące pilarki tarczowe mają zazwyczaj bogatą ofertę różnego rodzaju tarcz: do szybkiego cięcia, do cięcia precyzyjnego, do różnych materiałów. Oprócz tarcz oferowane są także frezy tarczowe i soczewkowe. Bardzo pomocna jest metalowa prowadnica ułatwiająca cięcie równoległe – często sprzedawana jest razem z narzędziem. Do pracy warto zakładać okulary ochronne.