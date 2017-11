Wiertarki udarowe: ranking. Test 5 wiertarek udarowych z marketu

Test wiertarek udarowych: ranking 5 modeli

Parametry wiertarek udarowych odczytamy z ulotki, ceny porównamy w sklepie, ale jak się nimi faktycznie pracuje, możemy ocenić dopiero w praktyce. Przetestowaliśmy pięć wiertarek udarowych o podobnej mocy i zbliżonej cenie. Zobaczcie, jakie mamy wnioski. Wybraliśmy do testu wiertarki udarowe o mocy w przedziale 500-600 W. Takie urządzenia można znaleźć w każdym markecie budowlanym bez potrzeby korzystania ze sklepów specjalistycznych. Są oferowane w dość rozsądnych, podobnych cenach. Porównaliśmy ich możliwości, ergonomię, wygodę obsługi. Chcieliśmy się przekonać, czy sprawdzą się podczas wiercenia w betonie, a także jak radzą sobie podczas wiercenia w metalu i drewnie. Nurtowało nas również to, czy rzeczywiście najlepsze są sprzęty markowe i te przeznaczone do profesjonalnych odbiorców. Wyniki okazały się zaskakujące.

Do testu wiertarek udarowych zakupiliśmy nowe wiertła do betonu, drewna i metalu. Zgromadziliśmy też materiały, w których mieliśmy wiercić: bloczki z twardego betonu, gruby słupek z twardego drewna dębowego oraz stalowy kształtownik. Ustaliliśmy, że każdą wiertarką wykonamy w każdym z materiałów po dwa otwory – jeden wiertłem o typowej średnicy (5-8 mm), a drugi o takiej, jaką producent uznaje za maksymalną dla danego materiału. Przed wierceniem ocenialiśmy wygodę obsługi, a w czasie pracy – ergonomię i oczywiście łatwość oraz szybkość wiercenia.

Na koniec musimy zaznaczyć, że testy wiertarek udarowych wykonywał majsterkowicz. Oceny są więc dość subiektywne i być może obarczone pewnymi błędami wynikającymi z okazjonalnego wykorzystywania tego typu sprzętu. Niemniej z pewnością dają pogląd na jakość pracy danymi modelami wiertarek.

Wiertarka udarowa BOSCH PSB 530 RE

Zaletą tej wiertarki udarowej jest niewielki ciężar, długi kabel i wygodna ergonomiczna rękojeść. Niestety, brakuje dodatkowej rękojeści, a korpus jest dość krótki i mamy mało miejsca, żeby podeprzeć wiertarkę drugą ręką. Poza tym podczas pracy z pełną mocą obudowa robi się gorąca. Wiertarka ma wygodny, duży, dobrze blokujący się przełącznik kierunku, ale nie ma pokrętła ustawienia prędkości.

Podsumowanie wiercenia podczas testu:

beton - świetnie i szybko wierci. Przy maksymalnej średnicy wiercenia wchodzi w duże wibracje.

drewno - o dziwo, przy mniejszej średnicy wierciła wolniej niż przy maksymalnej.

metal - radzi sobie doskonale.

OPINIA: Bosch PSB 530 RE – to bardzo dobra wiertarka udarowa, warta swojej ceny. Lekka, wygodna w obsłudze, dzielnie radzi sobie z betonem, drewnem i ze stalą. W testowanym gronie ma chyba najlepszy stosunek ceny do jakości.

Wiertarka udarowa BOSCH GSB 13 RE

Mimo że według producenta jest lżejsza od swojej zielonej siostry, podczas trzymania wydaje się nieco cięższa, gorzej wyważona. Poza tym jest bardzo wygodna i ergonomiczna. Narzekać można tylko na bezkluczykowy uchwyt. Jest wykonany ze śliskiego metalu i kiedy się ma spocone dłonie, trudno jest wymienić wiertło. Większa moc (600 W) – wydaje się nie przekładać na lepsze osiągi.

Podsumowanie wiercenia podczas testu:

beton - wierci, ale wolniej niż model zielony. Przy maksymalnej średnicy są odczuwalne jeszcze większe wibracje.

drewno - szybciej wierci niż model zielony.

metal - przy mniejszej średnicy wierci znakomicie, przy maksymalnej wiertło się klinowało.

OPINIA: Bosch GSB 13 RE – po sprzęcie kierowanym do profesjonalistów spodziewaliśmy się więcej. Naszym zdaniem ta wiertarka udarowa nie przewyższa możliwościami i jakością pozostałych, także swojej krewniaczki z linii zielonej przeznaczonej dla majsterkowiczów, a niekiedy okazuje się słabsza od nich. Bezkluczykowy uchwyt nie zawsze jest wygodniejszy od kluczykowego, zwłaszcza gdy jest zbyt śliski.

Wiertarka udarowa YATO YT 82030

Mmimo masywnego wyglądu jest dość lekka i bardzo ergonomiczna. Nad spustem ma wygodny duży przełącznik zmiany kierunków. W zestawie jest wygodny uchwyt dodatkowy. Jego szeroka tarczka zabezpiecza przed obsunięciem się narzędzia na dłoń.

Podsumowanie wiercenia podczas testu:

beton - doskonale radzi sobie z twardym betonem.

drewno - podczas wiercenia trochę się grzała, zwłaszcza przy mniejszej średnicy.

metal - jak na model polecany szczególnie do wiercenia w metalu – słabo. Przy obu średnicach wiertło się klinowało.

OPINIA: wiertarka udarowa Yato YT 82030 – to wiertarka w sam raz dla majsterkowicza. Niedroga, bardzo wydajna i przyjemna w obsłudze. Choć jest reklamowana jako sprzęt szczególnie polecany do metalu, w naszych testach z metalem poradziła sobie najgorzej.

Wiertarka udarowa HITACHI FDV 16VB2

Lekka i niezwykle wygodna. Rękojeść jest tak skonstruowana i wykończona, że zapewnia bardzo pewny chwyt. Bezkluczykowy uchwyt jest wykonany z plastiku, więc z łatwością się go odkręca i dokręca.

Podsumowanie wiercenia podczas testu:

beton - w beton wchodzi jak w masło. Czuć moc!

drewno - wierci szybko i sprawnie.

metal - przy większej średnicy wiertło się klinowało.

OPINIA: Hitachi FDV 16VB2 - zdecydowany faworyt naszego testu wiertarek udarowych. Najwygodniejsza i najsilniejsza z ocenianych maszyn. Warta swojej wcale niewysokiej ceny. Jedyne, do czego można się przyczepić, to nieco przesadzona maksymalna średnica wiercenia w metalu.

Wiertarka udarowa NUTOOL NHD 500

Mała, lekka, ale niespecjalnie ergonomiczna wiertarka udarowa. Dodatkowy uchwyt jest tak zaprojektowany, że w trakcie pracy uciska na bok dłoni, co przy dłuższym używaniu może się nawet skończyć odciskiem. Rękojeść nie jest gumowana, tylko ma wytłoczenia antypoślizgowe w plastiku. Przełącznik udaru chodzi ciężko, a mimo to ma tendencję do samoczynnego wysuwania się w czasie wibracji. Przełącznik kierunku jest dosyć wiotki i ulokowany zbyt blisko spustu, więc trochę w tym miejscu przeszkadza.

Podsumowanie wiercenia podczas testu:

beton - doskonale radzi sobie z betonem. Przy dużej średnicy wierci trochę gorzej i czuć silne wibracje.

drewno - wierci zaskakująco szybko i precyzyjnie.

metal - przy większej średnicy wierciła powoli.

OPINIA: NUTOO L NHD 500 – czarny koń tego testu. Ta wiertarka udarowa z niskiej półki cenowej dzielnie konkurowała z droższymi narzędziami. Można ją polecić majsterkowiczowi. Przy częstym używaniu mogą jednak doskwierać niedociągnięcia w ergonomii i jakości obsługi.