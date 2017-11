Młotowiertarki. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Zastosowanie młotowiertarek

Młotowiertarki to ciężki sprzęt przeznaczony do wiercenia otworów o dużej średnicy w bardzo twardych materiałach, np. w betonie. Za ich pomocą można również wykuwać otwory i bruzdy w ścianach i w stropach. Dobrze się sprawdzają także przy skuwaniu starych okładzin ściennych i posadzek. Najczęściej są zasilane z sieci, ale znajdziemy i takie modele, które prąd czerpią z akumulatora. Kupując młotowiertarkę akumulatorową, wybierzmy tę z akumulatorem o dużej pojemności. Pamiętajmy też, że akumulatory litowo-jonowe działają długo, ale rozładowują się niemal nagle. Spadek mocy jest odczuwalny dopiero wtedy, gdy akumulator jest prawie rozładowany. Niklowo-kadmowe rozładowują się stopniowo. W sprzedaży są młotowiertarki tańsze (z udarem mechanicznym) oraz droższe (z udarem elektropneumatycznym). Te ostatnie poradzą sobie nawet z najtwardszym żelbetem.

Młotowiertarki - najważniejsze parametry

Rodzaj udaru – młotowiertarki mają najczęściej udar pneumatyczny. Ma on znacznie większą siłę niż udar mechaniczny w wiertarkach. Niektóre mają udar pobijakowy będący modyfikacją udaru mechanicznego. Jest on słabszy od pneumatycznego.

– młotowiertarki mają najczęściej udar pneumatyczny. Ma on znacznie większą siłę niż udar mechaniczny w wiertarkach. Niektóre mają udar pobijakowy będący modyfikacją udaru mechanicznego. Jest on słabszy od pneumatycznego. Możliwość kucia w materiale – każdą młotowiertarką można wiercić, ale nie każda nadaje się do wykuwania otworów. Kucie w materiale umożliwia funkcja udaru bez obrotów.

– każdą młotowiertarką można wiercić, ale nie każda nadaje się do wykuwania otworów. Kucie w materiale umożliwia funkcja udaru bez obrotów. Maksymalna średnica wiercenia – informuje o tym, jak dużych wierteł można używać i jakiej średnicy otwory da się wykonać.

– informuje o tym, jak dużych wierteł można używać i jakiej średnicy otwory da się wykonać. Moment obrotowy - podawany w niutonometrach [Nm], im wyższy, tym lepiej. Przy wysokim momencie obrotowym wiertło pokona większe opory, da się więc wiercić w twardszym materiale.

Przydatne opcje

W sklepach znajdziemy młotowiertarki z wbudowanym wskaźnikiem zużycia szczotek i przeciążenia silnika. Gdy szczotki (element silnika) się zużyją, trzeba je wymienić, a kiedy silnik jest przeciążony, urządzenie należy wyłączyć. W sprzedaży można znaleźć też młoty elektryczne, czyli urządzenia przeznaczone wyłącznie do kucia. Tak jak wiertarki mogą mieć minipoziomicę ułatwiającą ustawienie wiertła prostopadle do materiału.

Osprzęt niezbędny i przydatny

Do młotowiertarek najczęściej wykorzystywane są wiertła typu SDS. Najpopularniejsze są wiertła systemu SDS-Plus. Mają one wyżłobione na trzpieniu cztery rowki, które zapewniają bardzo stabilne zamocowanie w uchwycie młotowiertarki. Istnieje też system SDS-Max z wiertłami o większej średnicy – maksymalnie 18 mm. Ich trzpienie mają sześć rowków (trzy duże i trzy małe). Oprócz wierteł przydadzą się dłuta i szpicaki do wykuwania otworów i rozkruszania różnych materiałów. One także są dostosowane do systemu SDS-Plus lub SDS-Max. Chcąc użyć wierteł tradycyjnych, można posłużyć się specjalną przejściówką (adapterem). Nie można jednak wówczas włączać udaru, bo zniszczy się uchwyt i wiertło. Wszystkie młotowiertarki sprzedawane są z dodatkowym uchwytem i ogranicznikiem głębokości wiercenia.

Zasady prawidłowego używania młotowiertarki

Podczas wiercenia z udarem nie można młotowiertarki dociskać, tak jak się robi podczas wiercenia wiertarką. Można ją w ten sposób uszkodzić. Udar pneumatyczny sam wytwarza siłę potrzebną do przebicia się przez twardy materiał.

Nie wolno zmieniać trybu pracy ani kierunków obrotów, gdy włączony jest silnik młotowiertarki.

Kucie bardzo obciąża młotowiertarkę, zwłaszcza amatorską. Nie powinno się tego robić zbyt często. Częstotliwość takiej pracy w porównaniu z wierceniem powinna wynosić maksymalnie 30%.