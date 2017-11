Narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne OPINIE. Wybieramy elektryczny kombajn z wymiennymi końcówkami

Do prac domowych warto mieć pomocnika i najlepiej, gdy jest on wszechstronnie uzdolniony. Takim pomocnikiem do majsterkowania i prac remontowo-wykończeniowych będzie narzędzie wielofunkcyjne - elektryczny kombajn z wymiennymi końcówkami. Ileż to razy słyszeliśmy, że nie można mieć wszystkiego. Może i nie, ale warto się starać. Zwłaszcza gdy mowa o domowym warsztacie. Tu jednak pojawia się odwieczny problem ograniczonej przestrzeni do składowania narzędzi. W walce z brakiem miejsca i bałaganem dadzą nam wsparcie narzędzia, które mogą mieć więcej niż jedno zastosowanie. Wśród nich honorowe miejsce zajmują tak zwane narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne - korpusy wyposażone w silnik i automatykę sterującą oraz kątową przekładnię z uchwytem, do którego można podczepiać różne końcówki robocze. To bardzo wszechstronny i poręczny sprzęt, który warto mieć w swoim domowym warsztacie.

Narzędzia wielofunkcyjne: zastosowanie

W opakowaniu z narzędziem wielofunkcyjnym znajdziemy przynajmniej pięć akcesoriów. Czasem bywa ich nawet 10-15. To one otwierają przed nami pełen wachlarz możliwości. Co do czego się przyda:

do szlifowania – mała stopa szlifierska, do której mocuje się na rzep kawałki papieru ściernego, ułatwi wygładzanie drewna lub matowienie powłoki z farby lub lakieru;

do piłowania – po założeniu tarczy tnącej mamy w rękach małą elektryczną pilarkę wystarczającą do tego, aby ciąć sklejkę lub wąskie listewki. Grubsze elementy potniemy końcówką o kształcie wąskiego brzeszczotu;

do zdzierania – kilka metalowych skrobaków o różnej szerokości ułatwi zdzieranie tapety, skuwanie starych płytek bądź usuwanie starej wykładziny przyklejonej do podłogi;

do ucinania – płaskim lub wygiętym brzeszczotem usuniemy gwoździe wystające z drewna, przetniemy rurę.

Aby uprościć wybór końcówek do narzędzi wielofunkcyjnych, niektórzy producenci oferują zestawy akcesoriów przeznaczone do poszczególnych zastosowań. Są więc zestawy uniwersalne, zestawy do płytek, a także zestawy do drewna.

Narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne: budowa i zasada działania

Narzędzia wielofunkcyjne wykonują ruchy oscylacyjne (przód-tył). W trakcie oscylacji dochodzi też do niewielkiego ich wychylenia. Jego kąt to 1-3°. Ten sposób oscylacji (oscylacja osiowa) wyklucza niestety stosowanie akcesoriów o dużych wymiarach. Do uchwytu możemy natomiast podczepić zarówno małe tarcze szlifierskie lub piłujące, jak też niewielkie stopy do szlifowania powierzchni, stosunkowo krótkie brzeszczoty oraz różnego rodzaju szpachle i skrobaki. Większość takich urządzeń jest zasilana akumulatorowo, ale znajdziemy również modele wymagające podłączenia do sieci. Akumulatory do narzędzi wielofunkcyjnych mają tradycyjnie napięcie 14 lub 18 V. Można również spotkać modele z akumulatorami 12 V, a nawet 10,8 V. W zdecydowanej większości są to akumulatory litowo-jonowe, które w przeciwieństwie do niklowo-kadmowych można doładowywać w dowolnym momencie, a nie tylko wówczas, gdy się całkowicie rozładują. Silniki zasilane z sieci mają moc 100-350 W. Przy większej narzędzie wpadałoby w zbyt duże wibracje i praca nim byłaby utrudniona.

Końcówki do narzędzi wielofunkcyjnych: jakie wybrać?

Trójkątna stopa szlifierska przyda się podczas przygotowywania drewnianych elementów do malowania lub lakierowania. Do stopy szlifierskiej papier ścierny przyczepia się na rzep. Muszą to być odpowiednio docięte arkusze. Do szlifowania zgrubnego potrzebny będzie papier P-60-80, do wygładzania – P-120-300. Można także podczepić filc polerski lub włókninę czyszczącą. FOT. narzędzie wielofunkcyjne i stopa szlifierska SKIL

Brzeszczoty nadają się też do przecinania gwoździ lub wycinania odcinków rur wykonanych z metalu albo tworzywa sztucznego. Do cięcia metalu wykorzystuje się brzeszczoty o ostrzach ze stali szybkotnącej HSS. Fot. narzędzie wielofunkcyjne i brzeszczot HITACHI

Wąskim brzeszczotem można wycinać różne elementy z drewna. Służy on do prac wymagających precyzji. Brzeszczoty są przeważnie bimetaliczne. Ostrze jest wykonane z twardej stali szybkotnącej (HSS), a reszta ze stali narzędziowej (HCS). Brzeszczoty, które muszą być sztywniejsze, w całości powstają ze stali HCS. Na bocznych krawędziach brzeszczotów wyrysowana bywa podziałka ułatwiająca kontrolę głębokości cięcia. FOT. narzędzie wielofunkcyjne MAKITA / brzeszczot YATO

Brzeszczot z szerokim przednim ostrzem służy do cięcia elementów drewnianych w miejscach trudno dostępnych. Do takich prac wart stosować brzeszczoty wygięte. Można dostać też takie przeznaczone do metalu lub płyt gipsowo-kartonowych. Fot. narzędzie wielofunkcyjne BOSCH / brzeszczot MAKITA

Skrobakiem można usuwać pozostałości zapraw, a także zdzierać stara tapetę lub wykładzinę. Oferowane są dwa podstawowe typy skrobaków - twarde oraz elastyczne. Twarde są używane do usuwania płytek lub zaschniętej zaprawy, elastyczne – do wykładzin albo tapet. Dzięki temu łatwo dobrać odpowiedni z nich do konkretnej pracy. W przypadku stępienia ostrza skrobaka można je ponownie naostrzyć. Fot. narzędzie wielofunkcyjne BOSCH / skrobak YATO

Po założeniu tarczy tnącej można ciąć metal, drewno, i nie tylko. Takie tarcze są nazywane segmentowymi. Ich ostrza często są ze stali HSS (zęby o drobnych rozmiarach, idealne do drobnych i twardszych elementów, w tym do metalu i twardych płyt drewnopochodnych) lub HCS (zęby większe, bardziej ostre, do szybkiego cięcia drewna, tworzyw sztucznych). Korpus tarczy powstaje ze stali HCS. Kształt zębów jest dostosowany do konkretnych materiałów i zastosowań. Fot. narzędzie wielofunkcyjne SKIL / tarcza tnąca MAKITA

Do usuwania starych fug spomiędzy płytek ceramicznych służy specjalnie wyprofilowana tarcza. Korpus takiej tarczy jest wykonany ze stali, a ostrze z węglików spiekanych. Nasyp z węglików pokrywa też całą jej spodnią stronę. Fot. narzędzie wielofunkcyjne HITACHI / tarcza MAKITA

Tarcza z ostrzem z węglików spiekanych może być używana również do cięcia najtwardszych materiałów, na przykład płytek kamiennych. Korpus takiej tarczy jest zrobiony ze stali, a ostrze z węglików spiekanych. Nasyp z węglików pokrywa też całą jej spodnią stronę. Fot. narzędzie wielofunkcyjne HITACHI / tarcza MAKITA