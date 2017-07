Frezarka górnowrzecionowa. Jaka frezarka będzie dla Ciebie najlepsza?

Cięcie, struganie i szlifowanie to dość proste, podstawowe metody obróbki drewna. Frezowanie uznaje się za wyższy stopień wtajemniczenia. Aby go osiągnąć, trzeba kupić frezarkę i nauczyć się podstaw jej obsługi.

Umiejętnie stosowana frezarka wzbogaca warsztat, dając zupełnie nowe możliwości. Dzięki niej samodzielnie zrobimy meble lub ozdobne ramy do luster i obrazów. Wśród frezarek najpopularniejsze są górnowrzecionowe – lekkie i wygodne w obsłudze.

Co można zrobić frezarką?

Pióra i w pusty w deskach oraz płytach z grubej sklejki.

Ozdobne, profilowane krawędzie ram do luster i obrazów lub innych elementów, w tym krzywoliniowych.

Rowki w drewnie – proste albo krzywoliniowe.

Felce lub wręgi, czyli wgłębienia wzdłuż krawędzi desek bądź płyt.

Płytkie otwory w drewnie – na przykład gniazda pod zawiasy.

Wczepy – wycięcia umożliwiające solidne łączenie desek pod kątem prostym.

Czopy – czyli otwory do niewidocznych połączeń elementów drewnianych.

Najważniejsze parametry frezarek

Nie wiesz, na co zwracać uwagę, wybierając frezarkę? Liczy się przede wszystkim moc silnika. Im wyższa, tym szybciej i skuteczniej można się posługiwać frezami o dużej średnicy lub długości, nawet przy drewnie o dużej twardości. Moc podawana jest w watach [W]. 2000 W mają narzędzia profesjonalne, amatorom wystarczą frezarki o mocy 700-1500 W. Od mocy zależy maksymalna prędkość obrotowa, a co za tym idzie – wydajność frezowania. Ważne, aby narzędzie miało duży i dokładny zakres regulacji głębokości frezowania. W zależności od modelu frezarki maksymalna głębokość sięga 18, 35, a nawet ponad 60 mm. Przydatną opcją jest przy tym dodatkowy, trójstopniowy ogranicznik głębokości, zwany rewolwerowym. Umożliwia szybkie ustawienie głębokości na jednej z trzech ustalonych dowolnie pozycji. To niezwykle wygodne. Jeśli co chwilę „przeskakujemy” między dwoma lub trzema różnymi głębokościami, to wówczas nie musimy ich za każdym razem precyzyjnie, co do milimetra ustawiać.

Wiele dostępnych w sprzedaży frezarek ma już system odsysania pyłu. Przy stopie jest wówczas uchwyt pozwalający na przymocowanie adaptera, do którego podczepia się rurę od odkurzacza. Do walki z pyłem służy też przezroczysta plastikowa osłonka, która zabezpiecza miejsce frezowania przed zabrudzeniem trocinami. Dzięki niej frez i linia, wzdłuż której go przesuwamy, pozostają dla nas widoczne. W tym samym celu producenci mocują też diody LED podświetlające miejsca frezowania. Zapalają się one wraz z uruchomieniem silnika.

Wygodniejszy w użyciu będzie sprzęt z blokadą wrzeciona. Umożliwia wymianę frezu przy użyciu tylko jednego klucza. W przypadku innych modeli konieczne są dwa klucze płaskie. Przydatną opcją jest ogranicznik uchylny stopy. Dzięki niemu można prowadzić frez pod kątem od 0° do 90°. Nowoczesne frezarki są wzbogacone o elektroniczny system podtrzymywania prędkości obrotowej. Sprawia on, że frez nie zwalnia, gdy natrafi na sęk lub twardszy fragment drewna. Hamulec z kolei doprowadza do błyskawicznego, całkowitego wytracenia prędkości po wyłączeniu silnika. W przypadku prędkości 22 000 obrotów na minutę zajmuje to niespełna dwie sekundy.

