Montaż płyt gipsowych. Płyty gipsowo-kartonowe zamiast tynkowania

Jakie płyty gipsowe stosować?

Najczęściej montuje się zwykłe płyty g-k lub g-w o grubości minimum 12,5 mm. Można też użyć płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, o oznaczeniu GKI, mających większą odporność na wodę. Nadają się one zwłaszcza do wykańczania ścian łazienek lub pralni. W sprzedaży nie ma impregnowanych płyt gipsowo-włóknowych. Ich budowa (gips zmieszany z włóknami celulozowymi, a nie oklejony obustronnie kartonem) gwarantuje dobrą odporność na wodę i wilgoć. Maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m, a grubość – około 2 cm.

Klej do płyt gipsowych

Materiałem równie ważnym co płyty jest klej gipsowy, którym przykleja się je do ścian. Ma on postać suchej mieszanki wymagającej rozrobienia z odpowiednią ilością wody (proporcje są podane na opakowaniu). Potrzebna też będzie masa do spoinowania płyt gk. Do wyboru są masy w postaci suchej mieszanki lub rozrobione, gotowe do nakładania. Do większości mas trzeba dokupić taśmę lub siatkę zbrojącą służącą do wzmacniania spoin. Niezbędne są także metalowe profile do wzmacniania zewnętrznych narożników ścian.

Uwaga! Płyty gipsowe na plackach można mocować tylko do ścian, nie do sufitów. Przy zastosowaniu zwykłych płyt maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m. W przypadku płyt zespolonych – 2,55 m. Grubość okładziny ze zwykłych płyt wynosi około 2 cm i podwaja się przy użyciu płyt zespolonych.