Wyrzynarka do drewna - jak wybrać wyrzynarkę do warsztatu?

W domowym warsztacie potrzeba różnych narzędzi. Sprawdź, co może Ci się jeszcze przydać...

Dostępne opcje wyrzynarek

W sprzedaży są wyrzynarki z dyszą (adapterem), do której można podłączyć rurę odkurzacza, by odsysał on pył powstający w trakcie cięcia. Do dyszy można również doczepić worek na pył lub zasobnik z mikrofiltrem. Wyrzynarki zamiast dyszy mogą mieć zamontowany zasobnik na brzeszczoty. Niektóre są wyposażone w mechanizm zdmuchiwania pyłu, trocin lub opiłków z linii cięcia. Mogą mieć również kilkustopniową lub płynną regulację kąta natarcia brzeszczotu (jego wychylenia do przodu). Przydatnym udogodnieniem jest też laserowy wskaźnik linii cięcia. Ułatwia on bardzo precyzyjne nacinanie materiału.

Osprzęt do wyrzynarki

Do wyrzynarki potrzebne są brzeszczoty. Najlepiej mieć ich po kilka do różnych materiałów. Każdy ma zaczep do osadzenia w uchwycie mocującym. Te do miękkiego drewna i sklejki mają drobne, gęsto rozmieszczone ostrza, a te do twardego drewna i płyt pilśniowych – duże. Sprzedawane są też brzeszczoty o zębach skierowanych w górę, przeciwnie niż w brzeszczotach tradycyjnych, polecane do cięć precyzyjnych, oraz wąskie brzeszczoty do wycinania bardzo skomplikowanych kształtów.

Wyrzynarki: jaką kupić?

Oferta producentów wyrzynarek jest szeroka, więc aby ułatwić podjęcie decyzji, wybraliśmy kilka ciekawych modeli. Być może jedna z prezentowanych wyrzynarek spełni Wasze oczekiwania.

W domowym warsztacie potrzeba różnych narzędzi. Sprawdź, co może Ci się jeszcze przydać...