Wiercenie w płytkach ceramicznych. Jak zrobić dziurę w glazurze?

Żeby wiercić otwór w płytkach, trzeba mieć wiertarkę udarową, a najlepiej młotowiertarkę, bo to najbardziej wszechstronne narzędzie do robienia dziur. Same płytki nie tolerują udaru, ale pod nimi znajduje się ściana, często z twardego materiału, i do niej udar może okazać się niezbędny.

Wiercenie w płytkach: jakie wybrać wiertła?

Do wiertarki trzeba dobrać odpowiednie wiertła:

do gresu i płytek nieszkliwionych - dobrej jakości wiertła do betonu – zwykłe (z dwiema krawędziami tnącymi) lub SDS (z czterema krawędziami tnącymi). Można też użyć specjalnych wierteł bezudarowych, chyba że pod płytkami jest podłoże z betonu, silikatów lub cegły pełnej;

do płytek szkliwionych – wiertła łopatkowe do przewiercenia płytki i wiertło dobrane do materiału znajdującego się pod spodem. Wiertło łopatkowe (zwane też piórowym) ma walcowany trzpień, a w nim zatknięte płaskie ostrze w kształcie łopatki. Wiertła takie nie powodują wyszczerbień na obwodzie nawiercanego otworu. Wiertło łopatkowe można ostatecznie zastąpić ostrym wiertłem do metalu.

Przygotowanie do wiercenia w glazurze

Najpierw zaznacz ołówkiem punkty wiercenia. Pył powstający podczas wiercenia wpadnie do koperty lub pokrywki od pudełka, które przykleja się do ściany. Punktakiem delikatnie wybij małe otworki w miejscach wiercenia. Zapobiegnie to ślizganiu się wiertła po glazurze. Do wiercenia najlepiej użyć specjalnego wiertła do szkła lub glazury. W ostateczności możesz użyć też wiertła do betonu. Średnicę wiertła dobierz do średnicy kołka. Większość akcesoriów łazienkowych montuje się stosując kołki średnicy 6 mm.

Jak wiercić w glazurze?

W płytce wierć delikatnie i bez udaru. Po przewierceniu płytki ceramicznej możesz założyć wiertło do betonu i dalej wiercić w ścianie z udarem. Zachowaj ostrożność, by wibrujące wiertło nie uszkodziło krawędzi płytki.

Jak wiercić w twardym gresie?

Do wiercenia w bardzo twardym gresie najlepiej użyć specjalnego wiertła z koronką diamentową. Nie włączaj udaru, żeby płytka nie pękła. Co kilkanaście sekund przerywajwiercenie i zanurzaj koronkę w zimnej wodzie. Jeśli nie będziesz chłodzić koronki, to szybko ulegnie zniszczeniu.