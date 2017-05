Kanapy i sofy: meble wypoczynkowe do salonu. Kanapa: wygodne umeblowanie salonu

Kanapy i sofy do salonu: meble wypoczynkowe

Tradycyjny zestaw: kanapa i dwa fotele ustawione przy niskim stoliku to standard tak zwanego „wypoczynku” do salonu. I chociaż to skład i ustawienie wypróbowane przez lata, nie wyczerpuje wszystkich możliwości zaaranżowania kącika wypoczynkowego w pokoju dziennym.

Meble wypoczynkowe do salonu - komfort przede wszystkim! Kanapy, sofy i fotele służą przede wszystkim relaksowi: ileż to razy zmęczeni po stresującym dniu, tylko marzymy by wyciągnąć się na wygodnej kanapie, pobaraszkować z dziećmi, lub na długie godziny zapaść się w miękkim fotelu przed telewizorem. Wybierając kanapy i fotele, warto przyjrzeć im się pod tym kątem. Współczesne meble wypoczynkowe są efektem wielu badań ergonomicznych, służących opracowaniu takiego ich kształtu, który pozwoli najlepiej dopasować mebel do różnych pozycji ciała. Efektem są kanapy i sofy, które mają wyprofilowane siedziska, miękkie regulowane podgłówki, podłokietniki utrzymujące ręce w idealnej pozycji, regulowaną wysokość i kąt nachylenia zagłówków, wyprofilowane oparcia, wysuwane podnóżki. Taka kanapa lub fotel odciąża szczególnie kręgosłup, ale także umożliwia relaks innym członkom ciała, pozwalając przybrać najwygodniejszą pozycję do różnych czynności: oglądania TV, słuchania muzyki czy czytania. Szerokie sofy i kanapy to meble odpowiadające pragnieniom przyjmowania bardziej wypoczynkowej pozycji. Są szerokie niekoniecznie dlatego, aby siadało na nich jednocześnie kilka osób, ale dlatego, aby móc przyjmować wygodne do odpoczynku pozy, takie jak odrzucanie ramion do tyłu, wyciąganie nóg czy przybieranie pozycji półleżącej. Ważne dla komfortu wypoczynku są podnóżki, w które wyposażone są fotele – można na nich oprzeć stopy, dzięki czemu ułatwiają krążenie i zapewniają odpoczynek zmęczonym nogom. Mogą je zastąpić pufy.

Kanapa w salonie: meble tapicerowane

O komforcie mebli tapicerowanych w salonie decyduje również wypełnienie kanap: pianki tapicerskie i sprężyny – pozwalają uzyskać ergonomiczna formę siedzenia. Od pianek zależy, czy mebel jest twardy i sprężysty czy puszysty i miękki. Dzięki podziałowi poduch pianki się nie wycierają i nie tracą swej sprężystości. Te wszystkie wygody można mieć w kształcie mebla prostym aż do bólu. Na pierwszy rzut oka nie sprawiają wrażenia wygodnych, a raczej eleganckich.

Kanapy i sofy w salonie: meble do wypoczynku

Współczesne meble do salonu wyposażone są we wszelkie techniczne narzędzia usprawniające relaks. Kanapy rozkładane niekoniecznie służą do spania, ale do wypoczynku w pozycji leżącej - rozkładają się za pomocą jednego prostego ruchu, a nie wyciągania ciężkiego stelaża. Dzielone zagłówki kanap pozwalają dostosować pozycje i ustawienie siedziska i zagłówka do potrzeb każdej siedzącej osoby. Nowoczesne konfidentki (fotele do konwersacji we dwoje) dają każdej z odpoczywających osób możliwość dostosowania do własnego ciała sposób pochylenia oparcia czy ustawienie siedziska. Nowoczesne fotele po pociągnięciu dźwigni zamieniają się w szezlongi – w czasie czytania można uciąć sobie drzemkę. Fotele wyposażone w regulowane oparcia, wysokie zagłówki, szerokie poręcze i wysuwane podnóżki wręcz zapraszają do wielogodzinnego wysiadywania z gazetą lub przed telewizorem. Współczesne szezlongi - owoc wnikliwych studiów nad optymalną do relaksu pozycją człowieka - to właściwie zaprogramowane maszyny do odpoczywania.

W najbardziej nowoczesnych modelach do salonu wiele z tych usprawniających funkcji można włączać za pomocą pilota. Sofy mogą mieć dodatkowe elementy - są obudowane półkami, stolikami, lampami - to już nie sofa a wielofunkcyjny mebel - kombajn. Wiele kanap ma możliwość podłączenia na przykład laptopa.

Kanapa i fotel do salonu: ile miejsca do siedzenia

Kanapy i fotele służą jako siedziska w czasie mniej formalnych spotkań w gronie rodziny czy przyjaciół. Liczbę miejsc w zestawie mebli wypoczynkowych planujmy wtedy w zależności od wielkości rodziny i potrzeb odwiedzających nas gości. Obszerna kanapa z dodatkową sofą i fotelami pomieści 7-8 osób i w licznej rodzinie taki zestaw to minimum. Pamiętajmy jednak, żeby sadzać na kanapie zawsze mniej osób niż jest na niej miejsc. Wykorzystanie liczby siedzisk do maksimum spowoduje, że zarówno rodzina, jak i goście będą zmuszeni do siedzenia w zbyt sztywnych pozach. Gdy jednak nie mamy dużo miejsca w salonie, nie musimy operować całymi zestawami. Ustawmy mniejszą kanapę i dodatkowe siedziska dostawiane w miarę potrzeb – taki układ w umeblowaniu salonu umożliwi swobodę w ich korzystaniu i zapewni różnorodność.

Pamiętajmy też, aby dobrać siedziska i towarzyszące im sprzęty do wielkości salonu. Duże, szerokie komplety wypoczynkowe sprawdzą się tylko we wnętrzach odpowiednio dużych i przestronnych.

Nowoczesne modułowe kanapy do salonu

Modne są meble wypoczynkowe modułowe, czyli sofy, które można rozbudowywać o kolejne moduły, zmieniać kształty. W dużych salonach można je ustawiać w zamykające się koła, kwadraty, załamywać w geometryczne linie. Modułowe kanapy są mobilne i lekkie, wiele z modeli jest na kółkach. Przestawiając je można im nadawać nowe funkcje – fragmentu kanapy albo wolnostojącego siedziska, podnóżka, a po przyłożeniu do siedziska kanapy – miejsca do spania. Nowe zestawienia mebli do salonu to dwa szezlongi z podręcznym stolikiem pośrodku. Fotel z wysuwanym podnóżkiem ze stolikiem i pufą to modny zestaw do relaksu w samotności.

Co oprócz kanapy. Stoliki kanapowe muszą być dopasowane do wielkości i wysokości kanapy. Niskie stoliki niższe niż siedzisko kanapy wymagają nadmiernego schylania. Wygodne są stoliki na kółkach – można zmieniać ich miejsce w zależności od potrzeb.

Jaką kupić kanapę? Wybieramy modne meble do salonu

We wzornictwie mebli wypoczynkowych widoczna jest tendencja do tworzenia mebli bardzo prostych i nowoczesnych, o czystych liniach, kojarzących się z równowagą i spokojem. Dominują tu kanapy o zgeometryzowanych kształtach, nawiązujące do zimnej industrialnej estetyki Te meble charakteryzują się użyciem wysokiej jakości materiałów, wysokiej klasy wykonaniem i dbałością o detale. Niezależnie od „kanciastych” kształtów mogą ofiarować komfortowy relaks.

Klasyka jest wiecznie młoda i w kanapach widać to wyraźnie. Ta tendencja przejawia się w powrocie do tradycyjnych klasycznych wzorów, miękkich, obłych kształtów, falistych linii sof i kanap. Proste oparcia i okrągłe podłokietniki, faliste boki. Klasyczny wzór to sofa z charakterystycznymi zwijanymi podłokietnikami. Są tu również formy inspirowane stylem kolonialnym – boki z plecionki, sofy z woluta w kształcie baranich rogów.

Modne w umeblowaniu salonu są kojarzące się z bezpieczeństwem, ale i komfortem organiczne formy mebli nawiązujące do kształtu ludzkiego ciała. „Meble bliski ciału”, obejmując z czułością człowieka, najbardziej sprzyjają wypoczynkowi. Organiczne formy maja kanapy nawet te o nowoczesnej stylistyce: metalowa konstrukcja obleczona jest w bardzo miękkie siedzisko, dopasowujące się do kształtów ludzkiego ciała.

W meblach wypoczynkowych do salonu jest moda na lekkość. Dominują tu lekkie, opływowe, często asymetryczne linie foteli i kanap. Nawet te, które wydają się ciężkawe, lewitują nad podłogą na cienkich nóżkach.

Kanapy do salonu: tapicerka

Styl mebli wypoczynkowych może tworzyć rodzaj i wzór tapicerki. Najbardziej neutralne są meble z gładką tapicerką, gdyż one łatwo dopasowują się do dywanu, kanapy czy innych mebli tapicerowanych. Modne są tapicerki w paski – począwszy od wyraźnych, grubych po cienkie prążki. W stonowanym kolorystycznie wnętrzu paski mogą być jedynym akcentem przykuwającym uwagę. Modne są zestawienia pasków z motywami roślinnymi na przykład kwiatami i te zestawienia jeśli są umiejętne, dają imponujące rezultaty. Trzeba jednak pamiętać, że kanapy o wyrazistej tapicerce powinny stać w pewnym oddaleniu od siebie. Modne materiały obiciowe to mikrofibra i alcantara, skóra i tkaniny.

Kanapa - pierwotnie siedzisko dla dwóch osób, dzisiaj kanapą nazywamy miękkie siedzisko na większą liczbę osób.

Markiza - mała kanapka dla dwóch osób, dzisiaj najczęściej nazywana sofą.

Otomana - pochodząca z Turcji niska kanapa obłożona poduchami, obszerna kanapa o zapewniających wygodę zaokrąglonych oparciach, płynnie przechodzących na boki.

Szezlong - leżanka slużąca wypoczynkowi dla jednej osoby w pozycji półleżącej

Jak ustawić kanapę i fotele: urządzamy kącik wypoczynkowy w salonie

Podstawą dobrego wypoczynku jest znalezienie dobrego, zacisznego i w miarę osłoniętego miejsca w pokoju. Podczas meblowania salonu należy unikać ustawiania miejsc do siedzenia (kanap, sofy, foteli) w pobliżu ścieżek komunikcyjnych. Dobrze, jeśli oparcie kanapy czy fotela jest zwrócone w stronę ściany lub okna, tzn. za nimi znajduje się jakieś inne “oparcie”, a przed sobą mamy możliwie szeroką perspektywę pokoju i widok na wejście.

Gdy mamy ustabilizowany tryb życia i zawsze w podobny sposób spędzamy czas, wówczas kącik wypoczynkowy organizujemy wokół jakiegoś punktu w salonie – nie powinien on swobodnie pływać w przestrzeni. Wygodne, otulające sofy i miękkie fotele zgrupowane wokół jakiegoś miejsca w pokoju dziennym będą zapraszały do odpoczynku rodzinę i przyjaciół. Takim miejscem najczęściej jest kominek, ale może być także okno z pięknym widokiem, ulubiony obraz lub fotografia na ścianie, telewizor albo po prostu mały stolik. Można wtedy rozważyć przestawienie mebli w salonie dwa razy w roku: na jesień i zimę skierować je do kominka, na wiosnę i lato – w stronę okna.

Najwięcej problemów sprawia podjęcie decyzji, czy kącik wypoczynkowy w salonie zwrócić w stronę kominka czy telewizora. Jeśli kominek jest przy ścianie zewnętrznej, wówczas jest najmniej problemów: zwrócenie go w stronę okna i kominka jednocześnie jest możliwe, jeśli jest usytuowany w środku rzutu domu, w większości wypadków kończy się to ustawieniem kanap przodem do kominka, czyli tyłem do okna, a jest to błąd. Szukajmy takich rozwiązań, aby nie odcinać się od otoczenia.

Gdy życie rodzinne i towarzyskie jest bardzo dynamiczne, a przestrzeń wypoczynkowa w salonie ma służyć różnym zajęciom, których pory i czasu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, przyjmijmy rozwiązania bardziej elastyczne. Oprócz jednego miejsca do siedzenia w salonie wokół jakiegoś punktu – zaplanujmy inne, mniej stale – na przykład dodatkowo lekkie dwa fotele tworzące w razie potrzeby kameralny kącik kawowy czy okazjonalny stolik do gry planszowej z dwoma krzesełkami. Przydatne są wtedy modułowe meble do zestawienia w różne układy oraz meble na kołach – jedne i drugie pozwalają w razie potrzeby zmieniać ich ustawienie. Polecane do salonu są niskie stoliki – przyda ich się kilka, szczególnie gdy są małe dzieci, niezobowiązujące fotele ratanowe lub wiklinowe - są lekkie, łatwo je dostawić, gdy jest większe grono gości a poza tym rozluźniają atmosferę.

Gdy chcemy mieć możliwość większych zmian w umeblowaniu salonu, wybierajmy raczej kombinacje z fotelami niż z sofami – są cięższe i trudniejsze do przestawienia. Nieznających się gości lepiej posadzić dwóch fotelach niż na jednej sofie – obie osoby będą czuły się na niej skrępowane. Jeśli w salonie znajduje się telewizor, mebli nie należy ustawiać, tak aby wszystkich zmuszać do jej oglądania.