10 pięknych aranżacji salonu. Salon zdjęcia i inspiracje na ładne pokoje dzienne

Niezależnie od tego, czy nasz salon będzie zwykłym dużym pokojem czy niebanalnym architektonicznie wnętrzem, kluczem do jego urody i funkcjonalności jest dobry projekt. Salon to najważniejsze miejsce w każdym domu. Tu odpoczywamy w gronie najbliższych osób, ale tu także przyjmujemy gości. Miejsce, na którym zależy nam najbardziej. To na to pomieszczenie w pierwszej kolejności kierujemy nasz wzrok, gdy wybieramy projekt naszego wymarzonego domu. Patrzymy na jego wielkość, bo ranga i jego wielofunkcyjny charakter kojarzy nam się bowiem przede wszystkim z dużą powierzchnią. A tymczasem gwarancją sukcesu w aranżacji salonu jest spełnienie również kilku innych kryteriów. Nasz poradnik kierujemy do wszystkich, którzy chcieliby mieć ciekawy reprezentacyjny, modnie urządzony, a jednocześnie funkcjonalny salon. Do tych którzy nie wiedzą, na co zwracać uwagę przy wyborze projektu salonu. Na te i inne pytania znajdą oni odpowiedź w naszym poradniku.

Najpiękniejsze aranżacje salonu: galeria zdjęć

Salon to główne pomieszczenie w domu czy mieszkaniu. Pełni funkcję reprezentacją oraz jest miejscem gromadzenia się i wspólnego spędzania czasu przez domowników. Dlatego aranżacja nowoczesnego salonu musi być przemyślana i funkcjonalna. Wnętrze musi być piękne i zachwycające oczy gości, łatwe do posprzątania oraz powinno zachęcać do spędzania w nim czasu. Salon powinien być również dostosowany do zainteresowań domowników, które łączą ich w tym pomieszczeniu, czyli seanse filmowe lub granie w gry planszowe czy telewizyjne - najważniejszym meble w salonie są kanapa, fotele, stól, regał. Aby wiedzieć, jak powinien wyglądać Twój salon zobacz nasza galerię aranżacji salonów marzeń.