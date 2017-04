Trawy ozdobne w ogrodzie. Najładniejsze gatunki traw i ich uprawa

Top 7 traw ozdobnych do ogrodu: najpopularniejsze gatunki

1. Dmuszek jajowaty

Trawa ozdobna jednoroczna. Wys. 20-40 cm. Kwitnie od maja do sierpnia. Kwiatostany są piramidoidalne. Mają biało-zieloną barwę.

Uzasadnienie: Największe wrażenie robią kwiatostany dmuszka – potocznie nazywanego „zajęczym ogonem”. Roślina ma szerokie zastosowanie – nadaje się nawet do ogrodów naturalistycznych.

Na zdjęciu: trawa ozdobna Imperata cylindryczna Red Baron (fot. thinkstock.com)



2. Imperata cylindryczna 'Red Baron'

Bylina. Wys. 30-60 cm. Trawa ozdobna z liści, które przebarwiają się na czerwono.

Uzasadnienie: To jedna z najbarwniejszych traw ozdobnych do ogrodu. Jest łatwa w uprawie – nie ma szczególnych wymagań. Można uprawiać ją nawet na tarasie i balkonie w pojemnikach.



Na zdjęciu: trawa ozdobna kostrzewa nitkowata (fot. thinkstock.com)

3. Kostrzewa nitkowata

Bylina. Wys. 20-30. Trawa ozdobna z liści. Kwiaty drobne, kłosowate. Kwitnie od czerwca do lipca.

Uzasadnienie: Tworzy zwarte kępy gęstych liści. Można ją komponować z różnymi grupami roślin, np.: bylinami. Nie sprawia problemów w uprawie.

4. Kostrzewa pstra

Bylina. Wys. 15-40 cm. Trawa ozdobna z liści, które przebarwiają się na żółto i pomarańczowo.

Uzasadnienie: Tworzy gęste, barwne kępy. Dobrze wygląda w większych grupach. Nadaje ogrodowi dzikiego, nieco stepowego charakteru.



Na zdjęciu: trawa ozdobna Miskant chiński Zebrinus (fot. thinkstock)

5. Miskant chiński 'Zebrinus'

Bylina. Wys. do 200 cm. Trawa ozdobna z liści (zielone z charakterystycznymi, żółtymi poprzecznymi pasami).

Uzasadnienie: Roślina ma niezwykle efektowny wygląd – przypomina nieco bambusy. Dobrze nadaje się do ogrodów orientalnych. Może rosnąć jako soliter lub dekoracja oczka wodnego.



Na zdjęciu: trawa ozdobna Miskant cukrowy (fot. thinkstock.com)

6. Miskant cukrowy

Bylina. Wys. ok 150 cm. Tworzy duże, srebrzyste kwiatostany. Jesienią liście przebarwiają się na brązowoczerwono.

Uzasadnienie: To jedna z najpiękniejszych, wysokich traw – ozdobna zarówno z liści, jak i kwiatów. Warto uprawiać ją w wyeksponowanym miejscu w ogrodzie. To jednocześnie roślina bioenergetyczna i oczyszczająca (pochłania z gleby jony metali ciężkich).



Na zdjęciu: trawa ozdobna Arundo trzcinowate Variegata (fot. thinkstock)

7. Arundo trzcinowate 'Variegata'

Bylina. Do 3 m wysokości. Trawa ozdobna z liści (biało-zielone).

Uzasadnienie: To potężna trawa, która może posłużyć do dekoracji ścian, murów i ogrodzeń. Dobrze wygląda jako soliter. Ta trawa ma atrakcyjny pokrój i duże, zwracające uwagę liście.