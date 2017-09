Sadzenie roślin cebulowych: sadzimy tulipany, narcyzy, hiacynty, krokusy

Kwitnące rośliny cebulowe są zwiastunem i symbolem wiosny. Najwcześniejsze, np. krokusy, przebijają się przez śnieg i kwitną już w lutym.

Gdzie sadzić rośliny cebulowe?

Cebule najlepiej rosną w miejscach dobrze nasłonecznionych lub lekko zacienionych (na przykład w świetle rozproszonym pod koronami drzew). Dobrze, jeśli stanowisko jest zaciszne. Ponieważ rośliny cebulowe rosną bardzo intensywnie przez mniej więcej trzy miesiące, po czym przechodzą w stan spoczynku, powinny być sadzone w takich miejscach, w których ich zniknięcie nie będzie raziło.

Dobrym towarzystwem dla wczesnowiosennych roślin cebulowych są byliny, które wiosną późno rozpoczynają wzrost – na przykład funkie czy rodgersje – a także niskie byliny płożące, przez gąszcz których rośliny cebulowe łatwo przerastają.

W jakiej ziemi sadzić rośliny cebulowe?

Rośliny cebulowe i bulwiaste najlepiej rosną w ziemi przepuszczalnej i bogatej w próchnicę. Podłoże powinno być luźne i żyzne do głębokości 25-30 cm. Cebule źle rosną w glebach podmokłych, nie lubią także miejsc, w których w czasie wiosennych roztopów gromadzi się woda.

Przygotowanie podłoża do sadzenia

Glebę, około 2-3 tygodnie przed posadzeniem cebul i bulw, powinno się przekopać, usunąć chwasty, a następnie dodać kompostu (rozłożyć 2-centymetrową warstwę i wymieszać z glebą) lub nawozu wieloskładnikowego (w ilości zalecanej na opakowaniu).

Gleby ciężkie i zwarte (ilaste i gliniaste) należy wymieszać z torfem, drobno mieloną korą i piaskiem. Gleby lekkie i piaszczyste warto wzbogacić w próchnicę, czyli dodać kompostu, ziemi kompostowej lub przekompostowanego obornika (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Można też wysiać wiosną rośliny na nawóz zielony (facelię, łubin, wykę). Na przełomie czerwca oraz lipca należy ściąć ich pędy, pociąć drobno i pozostawić do zwiędnięcia. Następnie trzeba je przekopać, mieszając z glebą tak, aby zapewnić dostęp powietrza do masy zielnej. Na dwa tygodnie przed sadzeniem cebul lub bulw można także zastosować nawóz mineralny wieloskładnikowy w ilości 40 g/m² (na przykład Azofoska, Fructus, Mikro).

Warto zadbać o właściwy odczyn gleby, gdyż rośliny cebulowe najlepiej rosną w podłożu o pH 6,8-7,2. Jeśli gleba w wybranym miejscu jest zbyt kwaśna, należy ją zwapnować nawozem zawierającym węglan wapnia, na przykład kredą albo dolomitem. Z sadzeniem cebul lepiej poczekać do następnego sezonu.