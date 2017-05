Zbiornik na gaz płynny. Budowa instalacji zbiornikowej do ogrzewania domu gazem płynnym

Dzierżawa zbiornika na gaz płynny

Jeśli spodziewamy się przyłączenia do sieci w ciągu najbliższych lat, dzierżawa zbiornika na gaz płynny może być wygodniejszym rozwiązaniem. Firma udostępniająca zbiornik przygotuje projekt, wybuduje instalację, dostarczy gaz, zajmie się przeglądami, zabierze zbiornik, gdy nie będzie już potrzebny.

Ceną będzie stała miesięczna opłata (kilkadziesiąt złotych), wyższy koszt gazu (różnica może wynieść 1 zł/l) i umowa zobowiązująca do zużycia jego określonej ilości (np. 15 tys. l lub 5 tys. m3 - trzeba policzyć, ile lat nam to zajmie, bo za wcześniejsze zerwanie umowy może grozić kara finansowa).

Dzierżawiąc zbiornik od dostawcy gazu, można korzystać z dwóch różnych sposobów rozliczeń: płacić za dostarczony gaz jednorazowo (z góry) albo miesięcznie za zużyte paliwo (według wskazań licznika zaopatrzonego w urządzenie telemetryczne.

Własny zbiornik na gaz płynny

Gdy kupimy własny zbiornik na gaz płynny, nie będziemy uzależnieni od jednego dostawcy i będziemy mogli zamawiać gaz po niższej cenie, choć koszt początkowy inwestycji będzie wyższy. W dłuższej perspektywie będzie to bardziej opłacalne, zwłaszcza że używany zbiornik można odsprzedać. Koszt wykonania całej instalacji zbiornikowej powinien zmieścić się w kwocie 9-10 tys. zł, z uwzględnieniem ceny nowego zbiornika naziemnego.

Bezpieczna budowa instalacji na gaz płynny

Po odczekaniu przepisowych 30 dni od daty zgłoszenia można przystąpić do prac budowlanych (pod warunkiem że urząd nie wyrazi w tym czasie sprzeciwu do zgłoszenia). Konieczne jest jednak – inaczej niż w przypadku większości robót zwolnionych z pozwolenia na budowę – zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej, do którego obowiązków należeć będzie między innymi prowadzenie dziennika budowy i zabezpieczenie terenu budowy.

Zbiornik przed eksploatacją

Zbiorniki na gaz płynny po zainstalowaniu, a przed rozpoczęciem eksploatacji muszą przejść kontrolę inspektora urzędu dozoru technicznego.

Kontrole stanu technicznego

W trakcie eksploatacji trzeba zamawiać okresowe kontrole UDT: co dwa lata zewnętrzną i co dziesięć wewnętrzną (co pięć lat w wypadku zbiorników podziemnych). Instalację gazową należy natomiast poddawać okresowej – raz w roku – kontroli stanu technicznego; uprawnione do jej przeprowadzenia są osoby z kwalifikacjami do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

