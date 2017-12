Instalacja antyoblodzeniowa odśnieży za Ciebie podjazd do garażu, chodnik oraz dach

Budowa i działanie kabli grzejnych w systemie przeciwblodzieniowym

Do wykonywania instalacji przeciwoblodzeniowej najlepiej wybrać samoregulujące przewody grzewcze. Ich główną zaletą jest dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do warunków panujących w danej chwili na zewnątrz. Oznacza to, że w niskiej temperaturze grzeją mocno, pobierając odpowiednią ilość energii. Gdy temperatura powietrza wzrasta, zaczynają grzać z mniejszą mocą, zużywając odpowiednio mniej energii.

Przewód zmiennooporowy składa się z dwóch równoległych żył z drutu miedzianego, między którymi jest umieszczony rdzeń z usieciowanego polimeru z dodatkiem grafitu. Rezystancja (opór) rdzenia zmienia się zależnie od temperatury otoczenia i maleje wraz z jej spadkiem. Gdy temperatura się obniża, zwiększa się gęstość ścieżek przewodzenia prądu elektrycznego, a więc zmniejsza rezystancja rdzenia. W rezultacie wzrasta natężenie prądu, moc i ilość wydzielanego ciepła. Gdy robi się cieplej, cząsteczki węgla odpychają się, powodując zrywanie struktury ścieżek prądowych. Efektem tego jest wzrost rezystancji rdzenia i spadek natężenia prądu. Zmniejsza się także ilość wydzielanego ciepła. Moc i rodzaj kabli grzejnych zastosowanych do ogrzewania powierzchni na zewnątrz budynku powinny być dobrane z uwzględnieniem warunków klimatycznych w danym rejonie, rodzaju nawierzchni oraz jej położenia. Nawierzchnia wychładzana dodatkowo od spodu, na przykład zewnętrzne podwieszone schody lub płyta tarasu nieobudowana od dołu, będzie wymagała instalacji o większej mocy niż ułożona na gruncie, czyli poddana działaniu niskiej temperatury tylko od góry. Moc grzejna dostarczana przez przewód zależy od jego typu. Powszechnie stosowane są przewody o jednostkowej mocy grzejnej 20 lub 30 W/m. Wymaganą moc ogrzewanej powierzchni uzyskuje się, układając je w odpowiednio dobranych odstępach. Im większa moc powierzchniowa jest potrzebna, tym gęściej powinny być ułożone. Zastosowanie przewodu o większej mocy jednostkowej, zwykle droższego, pozwala na ułożenie go w większych odstępach. W konsekwencji przewód do ogrzania określonej powierzchni może być krótszy, więc koszt inwestycji nie musi być wcale większy.

Ogrzewanie otoczenia domu: odśnieżanie powierzchni i ciągów komunikacyjnych

Sposób ułożenia przewodów grzejnych musi być dostosowany do rodzaju nawierzchni, którą mają podgrzewać. Matę lub przewody grzejne rozkłada się na utwardzonym podkładzie pokrytym warstwą piasku lub suchego betonu. Do zamocowania przewodów do podłoża stosuje się specjalne uchwyty albo siatkę montażową. Przed ułożeniem właściwej nawierzchni przewody lub matę pokrywa się warstwą ubitego piasku. Jeżeli instalacja ogrzewania ma się znajdować pod wylewaną nawierzchnią betonową, elementy grzejne trzeba ułożyć na utwardzonym podkładzie i przymocować do niego, a następnie pokryć warstwą betonu o grubości minimum 5 cm. Instalację można włączyć dopiero po całkowitym związaniu warstwy betonowej, czyli nie wcześniej niż po 30 dniach.

Układając przewody i maty w warstwie betonowej, należy zwracać uwagę na szczeliny dylatacyjne. Mogą przez nie przechodzić tylko zasilające przewody zimne osłonięte metalową rurką o długości co najmniej 50 cm. Jeżeli instalację układamy na podłożu z asfaltu lub na powierzchniach zawierających masy bitumiczne, trzeba użyć przewodów z fluoropolimerowym płaszczem ochronnym odpornym na zawarte w nich chemikalia.

Przy wjazdach do garaży można ogrzewać tylko tory jezdne. Takie rozwiązanie jest tańsze niż podgrzewanie całej jezdni, zarówno na etapie wykonania, jak i podczas eksploatacji. Jednak podczas dużych opadów śniegu może być niewystarczające. Bardzo przydatne bywają kable grzejne ułożone pod szyną jezdną bramy przesuwnej. Chronią elementy przesuwne przed pokryciem się warstwą lodu, czego efektem jest zazwyczaj zablokowanie bramy.

Jak ochronić schody przed oblodzeniem?

Schody zewnętrzne osłonięte dachem potrzebują instalacji o mniejszej mocy niż niezadaszone. Pierwszym wystarczy ogrzewanie o mocy powierzchniowej 250 W/m2, drugie do skutecznej ochrony potrzebują 300 W/m2.

Z tego wynika zarówno moc jednostkowa, jak i gęstość ułożenia przewodów na stopniach i podestach schodów. Podobnie jak do ogrzewania ciągów komunikacyjnych mogą być tu zastosowane przewody o mocy jednostkowej 20 W/m lub większej, na przykład 25 W/m, układane równolegle w odpowiednio dobranych odstępach – odpowiednio 5 albo 6 cm – oraz liczbie rzędów. Ponieważ na podstopniach (pionowych ściankach stopni) instalacji grzewczej się nie układa, skrajny odcinek przewodu ułożonego na powierzchni stopnia powinien przebiegać jak najbliżej ich krawędzi. Jeśli instalację robi się podczas budowania nowych schodów, dobrze jest układać przewody w specjalnie przygotowanych bruzdach i przykrywać je zaprawą cementową. Ogrzewanie można też zrobić na gotowych schodach, jednak wtedy kable trzeba ułożyć na wierzchu.

Po przykryciu ich – jak to jest wymagane – warstwą betonu o grubości co najmniej 30 mm poziom stopni się podniesie. Wysokość stopni się nie zmieni, więc nie staną się przez to mniej wygodne niż dotychczas, ale może być kłopot z pierwszym i ostatnim stopniem.