Jak palić w kominku? Rozpalanie kominka: dwa sprawdzone sposoby

Jak rozpalić w kominku od dołu

Rozpałkę wkładamy pod górną warstwę szczap i podpalamy. Po dłuższej chwili, gdy płomień jest już wysoki, co oznacza, że na skutek różnicy temperatury w kominie powstał ciąg wysysający spaliny, zamykamy drzwiczki kominka. Gdyby się okazało, że spowoduje to nadmierne zmniejszenie ciągu, spróbujmy lekko uchylić drzwiczki jeszcze na jakiś czas. Jeżeli powietrze do kominka nie jest doprowadzone specjalnym przewodem, tylko dociera przez pomieszczenie, powinno pomóc otwarcie okna. Po kilku minutach, gdy cała porcja drewna rozpałkowego już płonie i komora spalania jest rozgrzana, można uzupełnić opał, wkładając do niej polana normalnej wielkości, czyli o średnicy kilkunastu centymetrów. W celu wyregulowania intensywności spalania drewna w kominku przymykamy szyber lub przepustnicę dopływu powietrza. Należy to robić stopniowo i obserwować płomień w kominku – im mniej powietrza dociera do paliwa, tym dłużej będzie się ono spalać, ale zbytnie ograniczenie dopływu spowoduje niedobór tlenu i niezupełne spalanie. Skutkiem jest wtedy nadmierne dymienie i powstanie sadzy.

Drewno podczas palenia w kominku najlepiej jest uzupełniać, zanim komora spalania ulegnie wychłodzeniu. Gdy do tego dojdzie, konieczne będzie przeprowadzanie procedury rozpalania kominka od początku. Przed otwarciem drzwiczek kominka należy otworzyć szyber, żeby maksymalnie zwiększył się ciąg kominowy – zapobiega to wydostaniu się dymu do wnętrza domu. Jeśli chcemy zakończyć działanie kominka po spaleniu załadowanej do niego porcji paliwa, na krótko przed wygaśnięciem ognia powinniśmy całkowicie otworzyć dopływ powietrza, aby resztki drewna uległy dopaleniu. Przed ponownym rozpalaniem trzeba usunąć z kominka popiół.

Jak palić w kominku od góry

Ostatnio coraz więcej osób przekonuje się do palenia w kominkach od góry. Polega to na ułożeniu na dnie paleniska dużych szczap, a dopiero na nich, na samej górze komory spalania, drobnych kawałków drewna rozpałkowego, między które wkłada się podpałkę. Po jej podpaleniu i zamknięciu drzwiczek nie trzeba już dokładać drewna do kominka przez kilka godzin. Wystarczy tylko regulować dopływ powietrza – początkowo powinien być maksymalnie otwarty, po kilkudziesięciu minutach, gdy płomień obejmie niższą warstwę drewna, można zacząć stopniowo go zmniejszać. Paląc od góry, zyskuje się nie tylko prostszą obsługę kominka, ale także czystszą szybę wkładu.

Najwięcej sadzy powstaje bowiem w początkowej fazie palenia, a dzięki temu, że płomień jest wtedy na górze, unoszące się spaliny nie mają kontaktu z szybą. Gazy spalinowe spalają się skuteczniej niż podczas palenia w kominku od dołu, a temperatura w komorze spalania rośnie szybciej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie we wszystkich kominkach palenie od góry jest równie efektywne – zdarza się, że po wygaśnięciu ognia na dnie paleniska pozostają niespalone kawałki drewna. Są jednak wkłady i piece kominkowe zaprojektowane z założeniem, że spalanie będzie się w nich odbywać w ten sposób, i nie powinny one sprawiać tego problemu.