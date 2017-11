Eleganckie dodatki do wnętrz - włączniki światła i gniazda wtykowe

Włączniki światła i gniazda wtykowe - wybierz atrakcyjny osprzęt do swojego wnętrza

Seria LOGI

Podstawowa seria podtynkowego osprzętu elektroinstalacyjnego. Jego prosta, a zarazem niebanalna linia stylistyczna gwarantuje dopasowanie do większości wnętrz. Produkty serii LOGI dostępne są w 4 barwach: białej, grafitowej, kremowej i srebrnej. Jest to podstawowa seria marki MOWION, którą z powodzeniem możemy zastosować w projektach inwestycyjnych, w budownictwie publicznym, komercyjnym jak i mieszkaniowym. Seria LOGI to system wieloramkowy, w pionie oferujemy produkty do 4 krotnej ramki, a w poziomie do 5 krotnej. Seria oferuje standardowe rozwiązania w zakresie zacisków - łączniki oraz gniazda zasilające posiadają tradycyjne zaciski śrubowe, które są gwarancją trwałego podłączenia przewodów. Rozwiązania techniczne i materiał zastosowany w serii LOGI pozwoliły stworzyć produkty, które charakteryzują się wysoką jakością materiału przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Seria DOMO

Dedykowana przede wszystkim do użytku mieszkaniowego. Charakteryzuje się subtelną i niepowtarzalną linią stylistyczną, która doda dyskretnego uroku każdemu wnętrzu. Dzięki elementom wzorniczym produkty serii DOMO pozwalają na dodatkowe możliwości aranżacyjne. Paleta 6 barw łączników i gniazd sieciowych: biały, kremowy, perłowy, grafitowy, srebrny i szampański - zapewnia możliwości skomponowania zestawów o niepowtarzalnym charakterze i idealnym dopasowaniu do każdego wystroju. Seria DOMO to system wieloramkowy, w pionie oferujemy produkty do 4 krotnej ramki, a w poziomie do 5 krotnej. Łączniki z zaciskami typu „szybkozłączka” gwarantują sprawny i łatwy montaż instalacji do 10AX, a gniazda zasilające z zaciskami śrubowymi są gwarancją poprawnego i trwałego podłączenia przewodów do 16A. Seria DOMO to produkty wykonane z wysokiej jakości tworzywa typu PC (przyciski i ramki) oraz wyjątkowego stopu miedzi fosforobrązu (94% Cu dla styków prądowych), co czyni z nich serię nowoczesnych i trwałych rozwiązań technologicznych dla każdego domu. Dodatkowym atutem dekoracyjnym tej serii jest ozdobna ramka wewnętrzna, której kolor możemy zmieniać tak samo łatwo jak dodatki w pomieszczeniu. Ozdobne ramki wewnętrzne dostępne są w 12 kolorach: białym, kremowym, srebrnym, grafitowym, szampańskim, perłowym, jasnym niebieskim, różowym, złotym, szarym, żółtym, ciemnym zielonym oraz w barwie chromu. Ramki te łatwo i szybko można wymienić przy każdym przearanżowaniu wnętrza.