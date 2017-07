Pielęgnacja trawnika od wiosny do jesieni. Poznaj podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. PORADNIK

Regeneracja trawnika po zimie

Do regeneracji trawnika można przystąpić wiosną, po stopnieniu śniegu i rozmarznięciu darni. Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek zabiegi, gleba musi obeschnąć. Gdy to nastąpi, można wykonać wałowanie wałem o ciężarze co najmniej 70 kg, aby wyrównać powierzchnię trawnika. Jest to konieczne szczególnie wtedy, gdy powstały wysadziny mrozowe.

Następnie z powierzchni trawnika wygrabiamy sprężystymi grabiami o długich zębach liście, patyki i resztki suchej trawy. Jeżeli nie musimy go napowietrzać ani zwalczać warstwy filcu, możemy w miejscu powstałych po zimie placków przerzedzonej darni wzruszyć ziemię i po zasileniu trawnika dosiać nasiona (albo zastosować na przykład regenerator do trawników zawierający nawóz i nasiona szybko rosnących traw).

Wertykulacja trawnika

Już na dwuletnich trawnikach może powstać warstwa filcu. Filc na trawniku to plątanina rozłogów, korzeni, obumarłych źdźbeł traw i mchu. Utrudnia dopływ powietrza i światła do korzeni i gleby, a także zatrzymuje wilgoć na powierzchni. Prowadzi to do pogorszenia wyglądu trawnika i sprzyja rozwojowi rozmaitych chorób. Jeżeli nie zniszczymy filcu, jego warstwa będzie coraz grubsza, młode kępki trawy zaczną się wypiętrzać (nie sięgają korzeniami do podłoża i pozostają na warstwie filcu), a trawnik stanie się nierówny.

Aby się pozbyć filcu z trawnika, wiosną powinna być przeprowadzona wertykulacja trawnika, czyli nacinanie darni. Do tego celu służy urządzenie zwane wertykulatorem wyposażone w ostre noże, które kroją darń i podłoże na głębokość 3-7 cm. Do małych trawników wystarczą wertykulatory ręczne, do dużych lepsze są elektryczne lub spalinowe. Na zakończenie trzeba bardzo starannie (najlepiej ostrymi grabiami) usunąć wszelkie resztki roślinne z powierzchni trawnika.

