Strug elektryczny do drewna: jaki wybrać? Elektryczne heblowanie

Heblowanie drewna strugiem elektrycznym

Obsługa elektrycznego hebla nie różni się bardzo od pracy ręcznym strugiem. Jest natomiast z pewnością szybsza i łatwiejsza. Przed rozpoczęciem strugania trzeba ustawić głębokość, na jaką nóż będzie się zagłębiał w materiale. Narzędzie ustawia się na obrabianej powierzchni i po odblokowaniu włącznika uruchamia silnik. Podczas pracy stopa struga powinna być równomiernie dociskana do obrabianego materiału. Gdy przystawiamy ją do drewna, nacisk kierujemy na przednią część stopy, a gdy odrywamy - na tylną. Strug trzeba przesuwać w jednostajnym, niezbyt szybkim tempie. Warto na czas pracy podłączyć do niego odkurzacz, żeby odsysał wióry. Gdy po jakimś czasie noże w głowicy się stępią, można je wymienić na nowe lub wymontować i naostrzyć. Aby zdemontować ostrza, wystarczy odkręcić kilka śrub.

Sprawdź też:

Strug elektryczny: dodatkowe akcesoria

O strugach nie da się powiedzieć, że są narzędziami wszechstronnymi, pomocnymi w różnych pracach. Są one przeznaczone do kilku konkretnych zadań. Dlatego liczba akcesoriów, które można dokupić do strugów nie jest długa. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w prowadnicę boczną. Służy ona do równoległego prowadzenia narzędzia wzdłuż krawędzi elementu. Przyrząd ten często jest w komplecie ze strugiem. Prowadnica kątowa jest przeznaczona do równoległego wręgowania. Wręgowanie to wykonywanie wgłębień wzdłuż krawędzi obrabianego materiału. Maksymalna głębokość wręgowania jest ograniczana przez konstrukcje obudowy. Może wynosić nawet 12 mm. W zestawie można znaleźć również worek do pochłaniania wiórów. Podczepia się go do tej samej końcówki, która przeznaczona jest do podłączania węża odkurzacza. Przydatne są przy drobnych pracach.