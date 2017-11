Pilarki łańcuchowe elektryczne: narzędzia do cięcia drewna

Pilarki łańcuchowe to jak dotąd najsprawniejsze urządzenia do cięcia drewna, gdy nie jest przy tym wymagana precyzja. Zastępują piłę ręczną lub siekierę. Trzeba natomiast jasno powiedzieć, że nie wszystkie są jednakowo wygodne w obsłudze. Mocne i wszechstronne pilarki spalinowe wymagają do tego pewnego doświadczenia. Mają też swoje wymagania, jeśli chodzi o przechowywanie i konserwację. Pilarki łańcuchowe elektryczne nie są trudniejsze w użyciu od innych elektronarzędzi, mają mniejsze wymagania niż spalinowe, więc dobrze się sprawdzą w rękach każdego przeciętnego użytkownika.

Pilarki łańcuchowe elektryczne

Pilarki łańcuchowe zasilane z sieci to bardzo poręczne narzędzia. Ich elektryczne silniki mają moc od 500 do nawet 2000 W. To wystarczy do cięcia drewna kominkowego, ścinania małych drzew, przycinania żywopłotów, karczowania ogrodów, a także do prac ciesielskich. Długość kabla pilarki wynosi przeważnie 4 m. Ważą trochę mniej niż pilarki spalinowe i pracują znacznie ciszej od nich. Ich miecze mają długość 40 lub 60 cm. Warto dodać, że nowoczesne silniki elektryczne są trwalsze od spalinowych, a ich obsługa nie wiąże się z takimi niedogodnościami jak wymiana lub czyszczenie filtrów albo wymiana świec zapłonowych.

Pilarki łańcuchowe akumulatorowe

O wyższości pilarki łańcuchowej akumulatorowej nad tymi zasilanymi z sieci nie trzeba specjalnie przekonywać. Kabel jest jak smycz niepozwalająca swobodnie się poruszać. Co gorsza, nieostrożne manewry mogą spowodować przypadkowe jego przecięcie. Znajdą się też wady. Akumulator nie gwarantuje ciągłości pracy. Zdarza się, że rozładuje się właśnie wtedy, kiedy pilarka jest najbardziej potrzebna. Warto zatem zainwestować w sprzęt z pojemnym akumulatorem. Przy zakupie pilarki łańcuchowej akumulatorowej zwracajmy uwagę na amperogodziny (Ah). Im więcej ma ich akumulator, tym dłużej popracuje po naładowaniu. Przykładowo, jeden akumulator o pojemności 2 Ah po naładowaniu starcza na około 35 cięć głębokości 5 cm. Nie jest to dużo, dlatego warto zaopatrzyć się w dwa akumulatory i stosować je naprzemiennie. Akumulatory litowo-jonowe najlepszej jakości pozwalają na jednym naładowaniu pilarki wykonać nawet 100 cięć w drewnie sosnowym o przekroju 10 x 10 cm. Za takimi trzeba się rozglądać, zwłaszcza że większość producentów pozostawia ten zakup nam. Tylko nieliczne pilarki są oferowane w komplecie z akumulatorem i ładowarką. Większość, niestety, ich nie ma.

Pilarka łańcuchowa: zasada obsługi i bezpieczeństwo pracy

W obsłudze pilarek łańcuchowych elektrycznych na pierwszym miejscu stoi nasze bezpieczeństwo. Ważne, żeby do pracy założyć okulary ochronne – oczy muszą być zabezpieczone przed wiórami. Rękawice to kwestia sporna – jedni zalecają ich stosowanie, inni twierdzą, że uniemożliwiają pewny chwyt narzędzia i lepiej je sobie darować. Nie powinniśmy natomiast pracować w luźnej odzieży. Osoby z długimi włosami bezwzględnie najpierw muszą je spiąć. Zdjąć trzeba wszelkiego rodzaju wiszące ozdoby.

Pamiętajmy – pilarka łańcuchowa to narzędzie dwuręczne i nie wolno obsługiwać jej jedną dłonią. Jedna powinna znajdować się na przednim uchwycie, druga – na tylnym.

Przed cięciem trzeba skontrolować napięcie łańcucha. Może on odchylać się od prowadnicy tylko na 2- 3 mm. Jeśli jest za luźny, napina się go odpowiednim pokrętłem lub dokręcając śrubokrętem śrubę do napinania. Zanim rozpoczniemy cięcie, musimy włączyć pilarkę. Nie powinno się jej używać, siedząc na gałęzi lub na chybotliwej drabinie. Podczas pracy trzeba unikać unoszenia narzędzia ponad wysokość głowy. Nie wolno przenosić pilarki, gdy łańcuch jest w ruchu. O ile to możliwe, powinniśmy się upewnić, czy w drewnie nie ma jakichś metalowych elementów, na przykład gwoździ. Sama obsługa pilarki elektrycznej jest łatwa. Aby puścić łańcuch w ruch, wystarczy nacisnąć guzik. Unikamy więc tankowania paliwa, zabiegów ze ssaniem i szarpania za linkę, żeby nastąpił zapłon. Prędkość wyregulujemy pokrętłem. W trakcie cięcia miecza nie dociskamy do drewna, wystarczy jego własny ciężar. Po zakończeniu pracy łańcuch pilarki powinno się poluzować.

Pilarka łańcuchowa: przechowywanie i konserwacja

Jeżeli przez jakiś czas nie będziemy korzystać z pilarki, wystarczy odstawić ją w suche, bezpieczne miejsce. Przed dłuższym zimowaniem warto odczepić miecz z łańcuchem i na przykład zawiesić go na ścianie w garażu. Łańcuch trzeba co pewien czas nasmarować. Osobnym zagadnieniem jest kwestia ostrzenia łańcucha. W sklepach znajdziemy specjalne zestawy, a w nich dwa pilniki – płaski i okrągły – oraz prowadnicę. Prowadnicę zakłada się albo na okrągły pilnik, albo na łańcuch. Pozwala ona wygodnie przesuwać pilnik pod odpowiednim kątem. Pilnik płaski jest potrzebny do wyrównywania wysokości ograniczników wióra. Można także kupić elektryczną szlifierkę przeznaczoną specjalnie do ostrzenia łańcuchów. Aby naostrzyć zęby ręcznie, nie trzeba zdejmować łańcucha z miecza pilarki. Należy natomiast unieruchomić prowadnicę, na przykład stabilizując ją ostrożnie w imadle. Są też specjalne uchwyty do tego celu. Łańcuch zdejmuje się natomiast do ostrzenia mechanicznego. Jeśli sami nie chcemy się tym zajmować, możemy oddać łańcuch do naostrzenia w warsztacie specjalizującym się w naprawie narzędzi. Taka usługa kosztuje około 10 zł.

Jaką wybrać pilarkę łańcuchową

Bez względu na to, czy pilarka łańcuchowa będzie akumulatorowa, czy wyposażona w kabel, warto zwrócić uwagę na następujące parametry i cechy: