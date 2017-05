Szlifowanie - jak pracować szlifierką do drewna? VADEMECUM

Szlifierki do drewna - oscylacyjne i mimośrodowe

Większą uniwersalnością zastosowania cechują się szlifierki mimośrodowe i oscylacyjne. Te dwa rodzaje szlifierek są do siebie bardzo zbliżone w sposobie funkcjonowania, a różni je głównie kształt i powierzchnia stopy.

Szlifierki mimośrodowe charakteryzują się okrągłym kształtem stopy. Średnice ich części roboczych to najczęściej 125 mm bądź 150 mm. Oczywiście w tym wypadku zachodzi także wyżej wspomniana zależność - im większa powierzchnia robocza, tym większa wydajność pracy. Powierzchnia robocza szlifierek mimośrodowych jest mniejsza od szlifierek oscylacyjnych. Zaletą mniejszej stopy jest natomiast łatwiejsza praca w trudno dostępnych miejscach.

Zdecydowanie bardziej wydajne są większe szlifierki oscylacyjne, których stopa ma kształt prostokąta bądź kwadratu. Inną odmianą szlifierek oscylacyjnych są szlifierki typu DELTA. Ich mała, trójkątna stopa sprawia, iż łatwo za ich pomocą obrobić powierzchnie niedostępne dla większych szlifierek. Jednak właśnie mała stopa sprawia również, że nie nadają się one zbytnio do większych powierzchni i znajdują zastosowanie głównie w trudno dostępnych miejscach.

W większości powyższych szlifierek, papier zamocowuje się przy pomocy rzepów. Jednak niektóre szlifierki oscylacyjne zostały zaopatrzone w zaciski. Ich przewaga nad rzepami jest taka, iż pozwalają one na podpięcie praktycznie każdego dostępnego papieru bądź płótna ściernego, przyciętego do rozmiaru stopy. Większość sprzedawanych arkuszy papieru to wymiarowa wielokrotność rozmiarów stopy szlifierki, a więc docięcie nie stanowi większego problemu.

Szlifowanie drewna za pomocą innych narzędzi

Zabierając się za szlifowanie możemy także skorzystać z wiertarki zaopatrzonej w odpowiednie akcesoria, np. tarczę gumową z trzpieniem (standardowa średnica to 125 mm) i rzepem, do której można stosować ogólnie dostępne krążki ścierne na rzep. Do szlifowania drewna można także wykorzystać szlifierki kątowe, jednak wymaga to dużej wprawy w ich użyciu i niezwykłej uwagi podczas pracy. Korzystanie z tego rodzaju szlifierek w przypadku drewna, stwarza ryzyko nieodwracalnego zniszczenia obrabianego materiału.

Efektywne szlifowanie drewna

Szlifowanie drewna zawsze powinniśmy zaczynać od „grubego” papieru, przechodząc stopniowo do papieru o coraz mniejszym ziarnie. Najlepiej, jeśli każdy kolejny papier jest 2 razy drobniejszy. Przykładowo, jeśli zaczynamy szlifowanie od gradacji K40, to kolejny papier powinien mieć gradację K80, a ostateczne szlify powinniśmy wykonać papierem K160.

Przed ostatnim szlifowaniem, dobrze jest zagruntować powierzchnię rozcieńczonym lakierem podkładowym, co pozwoli usunąć powstałe „włoski”, które mogą powodować niepożądaną chropowatość powierzchni.

Bezpieczeństwo podczas szlifowania

Podczas szlifowania każdego rodzaju materiału należy stosować się do zasad BHP. W przypadku drewna, należy przede wszystkim pamiętać, iż powstający w trakcie ostatecznego szlifowania drobny pył jest niezwykle łatwopalny, a w większym stężeniu nawet wybuchowy. Dlatego zawsze powinniśmy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym pracujemy. Podstawą podczas szlifowania drewna jest także maska ochronna, która zapobiegnie wdychaniu szkodliwego pyłu. Para porządnych rękawic, powinna natomiast chronić przed ewentualnym wbiciem drzazgi.