Odkurzanie na codzień i po remoncie. Odkurzacze dla domu, auta i warsztatu

WARTO WIEDZIEĆ

Odkurzacz dla majsterkowicza

WD 3 P Workshop to odkurzacz specjalnie zaprojektowany z myślą o majsterkowiczach. Dzielnie wchłania śmieci licznie gromadzące się w warsztacie. Co ważne, ma aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi. Odsysa więc pył w trakcie szlifowania lub piłowania, dzięki czemu nie wdychasz go do płuc oraz masz później mniej do sprzątania. Warta wyróżnienia jest funkcja wydmuchu, która sprawia, że można szybko usunąć wszelkie zabrudzenia ze stołu warsztatowego. WD 3 P Workshop ma na wyposażeniu specjalną ssawkę szczelinową, polecaną do dokładnego odkurzania.