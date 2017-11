Fundamenty tradycyjne czy płyta fundamentowa?

Przy budowie na skarpie prostsze i tańsze jest wykonanie fundamentów tradycyjnych

Płyta fundamentowa to rozwiązanie ekonomiczne, o ile jest łatwa do wykonania. Fundament domu na skarpie siłą rzeczy prosty nie będzie. Można by go było skonstruować z kilku płyt umieszczonych na różnych poziomach, ale koszt okazałby się bardzo wysoki. Płyty należałoby odpowiednio połączyć, aby zagwarantować budynkowi równomierne osiadanie. Zdecydowanie taniej i prościej jest w tej sytuacji zrobić fundamenty z ławami schodkowymi.

Budujący samodzielnie powinni wybrać typowe ławy i ściany fundamentowe

Ławy fundamentowe i wzniesione na nich murowane ściany fundamentowe można wykonać samodzielnie i wielu inwestorów podejmuje takie wyzwanie. Potrzebny do tego beton da się „ukręcić” w betoniarce i nie trzeba sprowadzać go z wytwórni. Tradycyjne sposoby posadawiania są też doskonale znane wszystkim ekipom budowlanym. Ławami i ścianami zajmie się ta sama ekipa murarska, która wykona większość prac budowlanych w naszym domu. Do płyty fundamentowej potrzeba natomiast fachowców, którzy specjalizują się w takiej konstrukcji. Konieczny jest także beton lepszej jakości – klasy minimum C16/20.

Wybierz fundamenty tradycyjne, jeśli chcesz mieć dostęp do izolacji

Większa część izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej płyty fundamentowej znajduje się pod nią. Nic złego nie powinno się im stać, ale w razie jakiejkolwiek usterki dostęp pod płytę jest niemożliwy. Gdy mamy ściany fundamentowe zaizolowane pionowo od zewnątrz i zasypane ziemią, teoretycznie powinniśmy być spokojni. Wciąż jednak słyszymy o budynkach, których ściany podciągają wilgoć, bo hydroizolacja pionowa lub pozioma uległa uszkodzeniu. W ich przypadku istnieje jednak możliwość naprawy. Trzeba tylko odkopać ścianę fundamentową, by zyskać dostęp do uszkodzonych warstw.