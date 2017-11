Brama garażowa z napędem. Jaki wybrać napęd do bramy segmentowej, a jaki do bramy uchylnej?

ZDANIEM EKSPERTA

Komfortowe otwieranie bramy garażowej i wjazdowej

Komfortowy napęd do bramy powinien być bezpieczny i niezawodny. Warto zwrócić uwagę na szybkość otwierania obu bram. Nowoczesne systemy sterowania radiowego w porównaniu ze zwykłymi napędami, zapewniają nawet o 50% większą prędkość otwierania. Napędy sterowane nadajnikami radiowymi powinny zapewniać bezpieczny przekaz sygnału z pilota do napędu i z napędu do pilota w technologii minimum 128 bitów (używanej m.in. do kodowania internetowych transmisji bankowych). Dwukierunkowe działanie umożliwia nie tylko sterowanie bramą, ale także odczyt jej położenia. Po naciśnięciu na odpowiedni przycisk nadajnik kolorem diody potwierdza zamknięcie lub otwarcie bramy. Możliwe też jest jednoczesne sterowanie bramą garażową i wjazdową. Dodatkowe funkcje nadajnika to włączanie i wyłączanie oświetlenia garażu oraz regulowana indywidualnie druga wysokość otwarcia bramy. Dostępne są również aplikacje, które umożliwiają obsługiwanie bram garażowych przy pomocy iPhone’ów oraz smartfonów z systemem Android.

Radzi - ekspert z firmy Hörmann