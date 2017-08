Wykończenie ścian komina. Czym wykończyć komin: przegląd materiałów

Wybierając materiały wykończeniowe do wykończenia komina, należy sprawdzić, czy mają odpowiednie aprobaty techniczne. Bez względu na to, czy wykańczamy komin systemowy (z pustaków systemowych z zainstalowanym wkładem kominowym), czy komin tradycyjny murowany (bez wkładki kominowej), w miejscu jego przejścia przez dach musimy założyć obróbki blacharskie, czyli wyprofilowane kołnierze blaszane chroniące przed przeciekaniem. Jeżeli dach jest stromy (nachylenie ponad 45°) lub komin jest bardzo szeroki, dodatkowo trzeba zrobić specjalnie wyprofilowaną obróbkę (w kształcie ostrosłupa) – „kozubek”. Zainstalowanie jej za kominem zapobiegnie gromadzeniu się wody i śniegu. Obróbki komina robi się z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, miedzianej lub aluminiowej.

Materiał do wykończenia ścian komina musi być niepalny i nietopliwy, ponieważ może dojść do iskrzenia z przewodów kominowych lub nagrzania komina do wysokiej temperatury. Musi być także odporny na działanie deszczu, mrozu i słońca. Poniżej przegląd materiałów, które mogą być użyte do wykończenia kominów dymowych, spalinowych (także z przewodami wentylacyjnymi) oraz kominów wentylacyjnych.

Wykończenie komina: tynk tradycyjny i tynk cienkowarstwowy na ociepleniu

Najczęściej spotykanym sposobem wykończenia komina jest otynkowanie go tynkiem cementowym, rzadziej cementowo-wapiennym. Tynk cementowy jest trwalszy i bardziej odporny na wilgoć. Warstwa tynku na ścianie komina może mieć grubość 1-3 cm. Tynkować można wszystkie typy kominów. Jest to tani i łatwy sposób wykończenia komina. Niestety, nie jest on trwały. Komin tynkuje się w taki sam sposób jak elewację. Najlepiej nałożyć warstwę podkładową i dopiero na nią nanieść wierzchnią warstwę, zacierając na gładko lub tworząc fakturę. Aby poprawić wytrzymałość tynku na kominie, można go pomalować farbą elewacyjną (na przykład silikonową, która stanowi zabezpieczenie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i jest zmywalna).

Tynki cienkowarstwowe są trwalsze i droższe niż tradycyjne. Kupuje się je jako suche mieszanki do rozprowadzenia wodą albo gotowe masy. Tynki te stosuje się wtedy, gdy komin ma być ocieplony lub wykończony tak jak ściany domu. Jeżeli komin jest ocieplany styropianem, płyty styropianowe są przyklejane na zaprawę klejową. Gdy jest ocieplany wełną mineralną – dodatkowo przytwierdza się ją do komina specjalnymi kotwami.

Wykończenie komina: cegły i płytki klinkierowe

Równie popularnym sposobem wykończenia komina jest obmurowanie go cegłą klinkierową. Jeśli przewody wymurowano z klinkieru, można je pozostawić bez dodatkowego wykańczania, ale część wystającą ponad dach warto pokryć impregnatem hydrofobowym, który uniemożliwi wnikanie wody w mur. Dzięki temu komin będzie czysty i trwały. Należy pamiętać o tym, że do murowania komina powinno się użyć cegły pełnej. Cegłą można obłożyć komin wybudowany z innych materiałów (na przykład pustaków systemowych – z otworami na przewody kominowe) lub od razu go z niej wymurować. Szczególnie istotne przy wykańczaniu komina klinkierem jest odpowiednie zrobienie spoin. Powinny być bardzo szczelne, dlatego cegły należy układać na zaprawę do klinkieru, a spoiny wypełniać specjalną zaprawą do spoinowania klinkieru. Wysokość klinkierowej obmurówki na kominie – ze względu na jej duży ciężar – nie powinna przekraczać 3 m.

Komin można również obłożyć płytkami klinkierowymi: jest to dobry i szybki sposób na odnowienie starego otynkowanego komina. Płytki są cieńsze i lżejsze od cegieł, a równie ładnie wyglądają na kominie. Dlatego zamiast cegieł są zalecane do wykańczania bardzo wysokich kominów.

Komin z klinkieru dobrze komponuje się z pokryciem dachu z dachówki ceramicznej lub cementowej, blachy i dachówki bitumicznej. Jest estetyczny i łatwy w utrzymaniu.

Wykończenie komina: okładzina kamienna

Ciekawie i szlachetnie wygląda wykończenie komina kamieniami lub płytami kamiennymi. Taki komin jest prawdziwą ozdobą dachu pokrytego na przykład gontem drewnianym lub łupkiem. Na rynku są różne rodzaje okładzin kamiennych – sztuczne i naturalne. Najczęściej stosuje się je na kominy z elementów prefabrykowanych.

Okładzinę o grubości do 1 cm można przykleić do komina zaprawą klejową. Sztuczna okładzina takiej grubości może być docięta do wymiarów komina, naturalna jest sprzedawana w płytkach 30,5 x 30,5 cm. Miejsce połączenia płyt trzeba wypełnić zaprawą do fugowania. Okładzinę zastosowaną do wykończenia komina warto zabezpieczyć silikonowym preparatem hydrofobizującym, nanosząc go dwukrotnie w odstępie co najmniej sześciu godzin. Taka warstwa ochronna nie przepuści wody do podłoża.

Wykończenie ścian komina: płyty włókno-cementowe

Innym rowiązaniem jest zastosowanie płyt włólno-cementowych do wykończenia komina. Są niepalne, odporne na duże skoki temperatury i wilgoć; dostępne w wielu kolorach i rozmiarach – 120 x (244, 278, 305) x (6-14) mm. Można zamówić płyty o odpowiednich wymiarach do wykończenia komina, które są fabrycznie lakierowane lub pokryte kruszywem kamiennym wybranej barwy.

Mocuje się na specjalnie przygotowanym ruszcie z metalowych kątowników lub drewnianych listew (tylko na kominach wentylacyjnych). Między poszyciem z płyt włókno-cementowych a ścianą komina powinna pozostać 2-3-centymetrowa szczelina powietrzna umożliwiająca wentylację.

Nad tak wykończonym kominem koniecznie należy zamontować czapkę kominową lub daszek z wysuniętymi poza komin krawędziami, które osłonią komin i szczelinę wentylacyjną przed intensywnymi opadami.

