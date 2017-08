Płytki cegłopodobne w nowoczesnych wnętrzach: modne wykończenie ścian

Montaż płytek cegłopodobnych Stegu

Przed rozpoczęciem montażu płytek cegłopodobnych wysuszoną i oczyszczoną ścianę należy zaimpregnować specjalnym środkiem (np. Grunt Stegu). Tak przygotowaną ścianę pozostawiamy na 24 godziny. Po jej wyschnięciu na powierzchni nakreślamy linię określającą poziom bazowy. Następnie od niej kreślimy linie pomocnicze w odległości dwa razy wysokość płytki plus podwójna grubość fugi. Optymalna szerokość fugi to ok. 10 mm. W przypadku płytek z gotową fugi, ten etap pomijamy i przechodzimy bezpośrednio do klejenia.

Należy pamiętać, aby płytki dobierać z różnych kartonów dzięki czemu powierzchnia okładziny uzyska ciekawą strukturę. Płytki powinno się kleić przy zastosowaniu odpowiedniego kleju (np. kleju Elastik Stegu).

Po wyklejeniu całej powierzchni ściany i jej przeschnięciu (po ok. 14 dniach), należy zaimpregnować ją specjalnym środkiem (np. Żywym Kolorem Stegu). Impregnat zabezpiecza powierzchnię przed zanieczyszczeniami i wilgocią oraz nadaje płytkom intensywną barwę.

Wideo instrukcje montażu płytek Stegu na stronie: www.fachowiec.tv

Sprawdź też: