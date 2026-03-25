Stiuk wenecki – od matu po wysoki połysk. Efekt marmuru na ścianie

Stiuk to znana od czasów starożytnych masa dekoracyjna używana w pracach wykończeniowych. Wyprawa wykonana ze stiuku może być barwiona, a zawsze jest polerowana, żeby uzyskać efekt wybłyszczenia. To wszystko ma na celu osiągnięcie efektu marmoryzacji – ściany wykończone stiukiem mają wyglądać tak, jakby były obłożone polerowanymi płytami marmurowymi. Powłoka dekoracyjna jest gładka. Może mieć różny stopień wybłyszczenia - od lekkiego matu do wysokiego połysku. Już różny stopień odbicia światła sprawia, że na ścianie powstaje wzór. Jeśli do masy dodamy pigment, efekt nieregularnego wybarwienia będzie wzmocniony.

i Autor: Jeger/ Materiały prasowe Stiuk wenecki może być biały, perłowy lub zdecydowanie wybarwiony

Co to jest stiuk wenecki

Stiuk wenecki to masa gipsowa, wapienna lub gipsowo-wapienna zawierająca wypełnienie z pyłu marmurowego albo drobnoziarnistego kruszywa. Znajdziemy też masy bez kruszywa. Są przeznaczone do wykańczania ścian we wnętrzach. Po pokryciu woskiem mogą być stosowane w pomieszczeniach wilgotnych.

Razem z masą kupuje się grunt oraz barwnik lub barwniki, co pozwala stworzyć kolorowe kompozycje. Do zabezpieczenia i wybłyszczenia ściany jest przeznaczony wosk. Planując takie wykończenie, należy kupować komplet wyrobów jednego producenta, ponieważ są one do siebie dopasowane.

Na rynku znajdziemy różne produkty o nazwie stiuk wenecki. Zdecydowanie lepsze i droższe są tynki o spoiwie naturalnym. Pod tą nazwą kryją się również farby strukturalne o spoiwie akrylowym, które nie są tak szlachetne, trwałe ani odporne jak masy gipsowe lub wapienne.

Właściwości stiuku weneckiego

Powłoka typu stiuk wenecki utworzona na ścianie jest:

dekoracyjna,

trwała,

odporna na uszkodzenia,

równa i gładka,

paroprzepuszczalna,

mineralna,

alkaliczna,

odporna na grzyby i pleśnie,

odporna na zabrudzenia,

łatwa do czyszczenia.

Potrzebne narzędzia

Do wykonania dekoracji ze stiuku używa się prostych narzędzi – pacy stalowej (często nazywanej właśnie pacą wenecką) oraz stalowej szpachelki do nakładania masy na pacę. Podczas wykańczania powierzchni potrzebny będzie również papier ścierny o bardzo drobnym ziarnie – gradacja powyżej 300-400. Gruntowanie podłoża robi się wałkiem lub dużym pędzlem.

Podłoże pod stiuk wenecki

Stiuk można ułożyć na nowo zbudowanych ścianach, jak i wcześniej inaczej wykończonych. Stare powłoki należy usunąć. Ściany wcześniej pomalowane kolorową farbą najlepiej zmyć i pomalować białą farbą podkładową. Podłoże powinno być suche, czyste, równe i gładkie.

Etapy układania stiuku weneckiego

Kolejne kroki podczas układania stiuku weneckiego to:

gruntowanie,

nałożenie podkładu kwarcowego (zależnie od systemu),

pierwsza warstwa stiuku,

druga warstwa stiuku,

wygładzanie,

nanoszenie wosku i polerowanie.

Autor: Getty Images

Przygotowanie masy

Stiuk wenecki kupuje się w postaci gotowej masy, którą trzeba dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Gotowy do użycia ma postać gęstej pasty. Stiuk w wersji naturalnej jest biały. Jeśli chcemy dodać pigment, trzeba to zrobić od razu w takiej ilości masy, którą będziemy stosować. W ten sposób unikniemy kłopotów z różnymi odcieniami na ścianie.

Jeśli chcemy uzyskać efekt wielobarwny albo kolorowe żyłkowania jak w marmurze, należy obliczyć potrzebną ilość masy i je odpowiednio zabarwić.

i Autor: Magnat/ Materiały prasowe Wnętrze z jedną ścianą wykończoną stiukiem weneckim wygląda atrakcyjnie

Wykonanie stiuku weneckiego

Proces uzyskania tego efektu dekoracyjnego jest wieloetapowy. Odstępy między kolejnymi pracami układania stiuku weneckiego powinny trwać kilka godzin - zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu, którego używamy.

Grunt

Na czystym podłożu rozprowadza się warstwę gruntu. Najlepiej robić to wałkiem lub dużym pędzlem, równomiernie od dołu do góry ściany. Prace przerywamy na 2-4 godziny, żeby grunt wysechł.

2 warstwy stiuku

Wszystkie warstwy stiuku weneckiego nakłada się w taki sam sposób. Niewielką ilość masy nakłada się szpachelką na pacę i rozprowadza po ścianie szybkimi ruchami. Kierunki i długość ruchu pacy są dowolne – od nich zależy, jaki powstanie wzór na ścianie. Smugi masy mogą być np. długie i półkoliste albo krótkie i prowadzone w różnych kierunkach. Zasadą układania stiuku weneckiego jest, że trzeba rozprowadzić równo całą masę. Na ścianie nie powinny powstawać grubsze pasma z resztkami. Kolejny fragment stiuku nakłada się tak, żeby nieco nachodził na wcześniej pokryty. Tak postępując, pokrywa się całą ścianę i pozostawia do wyschnięcia na 6-8 godzin. Po nałożeniu drugiej warstwy przerwa może być krótsza (zależnie od produktu).

W przypadku niektórych farb strukturalnych producenci zalecają ułożenie trzech warstw stiuku weneckiego, żeby uzyskać odpowiednią grubość gotowej powłoki.

Wygładzanie stiuku na ścianie

Nałożony stiuk wenecki należy teraz wybłyszczyć. W tym celu należy całą powierzchnię wypolerować równo pacą wenecką. Zaleca się wcześniej przeszlifować jej krawędzie bardzo drobnym papierem ściernym, żeby były idealnie gładkie. Podczas wygładzania pacę prowadzi się w różnych kierunkach, posuwistymi ruchami, nieco dociskając. Po przejściu pacy na ścianie pojawiają się fragmenty stiuku o różnym stopniu połysku, zależnie od kierunku w którym została nałożona.

Podczas wygładzania pacę można prowadzić długimi półkolami, tak żeby kolejne wybłyszczone pasy zachodziły na siebie.

Woskowanie i polerowanie stiuku

Na koniec wyschniętą wyprawę pokrywa się warstwą zabezpieczającą wosku, który po wypolerowaniu zwiększa efekt połysku. Wykończona stiukiem ściana powinna być gładka jak lustro i połyskiwać miejscowo w różnych kierunkach i z różnym nasileniem. Woskowanie i polerowanie wykonuje się podobnie jak wygładzanie. Ruchy są zamaszyste, długie, tak że powstają wielkie smugi wykończonej powierzchni. Do polerowania można używać pacy stalowej lub miękkiej szmatki.

Stiuk wenecki cena

Za ułożenie stiuku weneckiego trzeba zapłacić od 350 do 480 zł/m² (materiały i robocizna), zależnie od produktu i lokalizacji. Jeśli weźmiemy sprawy w swoje ręce, można sporo zaoszczędzić na robociźnie, która w ostatnich latach znacznie podrożała. Wykonanie stiuku nie jest bardzo skomplikowane, trzeba pamiętać przede wszystkim o porządnym rozprowadzeniu masy, żeby było gładko.

Włoski stiuk wapienny kosztuje np. 250–285 zł/5 kg, co pozwala wykonać ok. 4–5 m² wyprawy. Podkład kosztuje 100–130 zł/1–2 l, co wystarczy na 8–12 m². Do tego pigment kosztuje 32–45 zł/0,2 l. Zatem za materiały do wykończenia stiukiem weneckim 10 m² ściany wydamy 590–830 zł, czyli 59–83 zł/m².

Komplet stiuku syntetycznego na bazie akrylu, w skład którego wchodzi farba podkładowa, stiuk, pigment i wosk do wykonania powłoki na powierzchni 10 m², kosztuje mniej więcej 340–460 zł. W takim wypadku za materiały potrzebne do wykończenia 1 m² ściany zapłacimy 34–46 zł.

